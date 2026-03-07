Sajtóhírek szerint a korábban a Liverpool csapatát is irányító, Bajnokok Ligája-győztes szakember otthagyja a Red Bullnál betöltött igazgatói pozícióját és újra edzői állást vállal. Jürgen Klopp menedzsere azonban reagált a találgatásokra.

Spanyolországban köthet ki Jürgen Klopp?

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Spanyolországban köthet ki Jürgen Klopp?

Kloppot már többször is összeboronálták a Real Madriddal, mint a spanyol rekordbajnok egyik lehetséges edzőjelöltje. Felröppentek azonban olyan találgatások is, amelyek szerint a német szakember lehet Diego Simeone utóda az Atlético Madrid csapatánál, akinek 2027-ben jár le érvényes szerződése.

Nincs szükség olyan kérdések megválaszolására, amelyek csak pletykákon alapulnak. Jürgen Klopp maximálisan elégedett jelenlegi szerepével a Red Bullnál, a Real Madriddal való tárgyalások egyelőre csak pletykák. Eddig senki sem keresett meg minket”

– mondta Marc Kosicke, Klopp menedzsere.

Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint Klopp már a kiutat keresné.

„Teljesen értelmetlen ez az egész, egy légből kapott dolog. Mi nagyon elégedettek vagyunk a munkájával. Sok időt és energiát fektet bele. Folyamatosan kommunikál az edzőinkkel és a sportigazgatókkal, ezen felül folyamatosan fejleszti a Red Bull filozófiáját. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember a feladatra” – mondta Mintzalff.

A német edző jövője továbbra is kérdéses, hiszen számos olyan klub van jelenleg a topligákban, amelyek nyári edzőváltás előtt állhatnak.

További cikkek