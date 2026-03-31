A közép-afrikai ország, a Kongói Demokratikus Köztársaság szurkolói generációk óta várnak arra, hogy csapatuk jóvátegye az 1974-es szereplés emlékét.

Vajon újra ott lesz 52 év után a világbajnokságon Kongó?

Fotó: WEREK NATASCHA HAUPT / R3690_Werek_Natascha_Haupt

Végre megtörti a vb-átkot Kongó?

Akkoriban még Zaire néven szerepeltek, és történetük egyetlen világbajnoki részvétele máig fájó emlék. Pedig az az év a világban is emlékezetes volt: Richard Nixon lemondott a Watergate-botrány miatt, megszületett a Rubik-kocka, és Muhammad Ali legyőzte George Foreman legendás „Rumble in the Jungle” (Dübörgés a dzsungelben) mérkőzésen Kinshasa városában.

A futballpályán azonban Zaire számára rémálommá vált a torna.

A csapat vereséggel kezdett Skócia ellen, majd történelmi, 9–0-s zakóba szaladt bele Jugoszlávia ellen, végül Brazil ellen egy újabb vereséggel búcsúzott. A brazilok elleni meccs egy ikonikus, de kínos jelenet miatt maradt emlékezetes: Mwepu Ilunga váratlanul kirohant a sorfalból, és elrúgta a labdát egy szabadrúgás előtt – sokak szerint ezzel nevetség tárgyává téve az afrikai futballt.

A jelenetet annak idején John Motson is döbbenten kommentálta, és hosszú időre rányomta a bélyegét a kontinens megítélésére. Később azonban kiderült: a háttérben komoly problémák állhattak, többek között elmaradt kifizetések és fenyegetések is hozzájárulhattak a csapat széteséséhez.

Az egykori kapus, Mohamed Kalambay évekkel később hangsúlyozta: a csapat nem volt rossz, sőt, megérdemelte a részvételt. Most pedig egy új generáció kap esélyt arra, hogy végleg maga mögött hagyja ezt az örökséget.

A jelenlegi válogatott számára a Jamaica elleni mérkőzés minden idők egyik legfontosabbja. Axel Tuanzebe szerint ez pályafutása legnagyobb meccse, míg a korábbi csapatkapitány, Gabriel Zakuani egyenesen az ország futballtörténetének legjelentősebb találkozójának nevezte az összecsapást.

A tét óriási: győzelem esetén a Kongói DK csatlakozik a világbajnokság mezőnyéhez, ahol Portugália, Üzbegisztán és Kolumbia várna rájuk a csoportkörben. Emellett Afrika tizedik képviselőjeként szerepelhetnének a tornán, amelyet Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen rendez.