Ivan Klasnic, a Werder Bremen és a horvát válogatott egykori csatára – aki több szezonon át együtt futballozott a német csapatban Lisztes Krisztiánnal – régóta küzd különböző egészségügyi problémákkal. A szurkolók most azért aggódnak, mert a legendás horvát futballista kórházba került.

A korábban három veseátültetésen is átesett 46 éves exfutballista – aki pályafutása során a Werder Bremen, a Nantes és a Bolton Wanderers csapatában is játszott – magas lázzal került kórházba Horvátországban.

Kórházba került Ivan Klasnic
Kórházba került Ivan Klasnic
Fotó: MAX ELLERBRAKE / firo Sportphoto

Kórházból üzent a horvátok súlyos beteg legendája

A német Bild információi szerint a hamburgi születésű horvát klasszis egy vírusfertőzést kapott el, és mivel a láza nem ment lejjebb, így elővigyázatosságból bent tartották a kórházban. A 41-szeres horvát válogatott egészségügyi állapota miatt sok szurkoló aggodalmát fejezte ki, ami nem is csoda, hiszen a korábbi támadó hosszú ideje már súlyos vesebetegséggel küzd, emiatt az orvosok is minden fertőzést különösen komolyan vesznek nála.

A helyzet azonban szerencsére nem vészes, és a korábbi Bundesliga-sztár igyekezett mindenkit megnyugtatni.

„Jól vagyok. Nem kell aggódnotok értem, már lement a lázam” – mondta a Werderrel német bajnoki címet és Német Kupát nyert korábbi horvát válogatott csatár, hozzátéve, hogy reményei szerint hamarosan elhagyhatja a kórházat.

Ivan Klasnic (C) of Werder Bremen starts a run watched by team-mate Krisztian Lisztes (R) and Kai Achilles (L) and Farei Mbidzo (Cback) of Luebeck, during the German Cup 1st round match in Luebeck, 25 August 2001. Bremen was leading 2-0 at half-time. AFP PHOTO EPA/DPA/SOEREN STACHE (Photo by SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP)
van Klasnic a Werder Bremen aranykorszakának kulcsfigurája volt: a 2000-es évek elején Lisztes Krisztiánnal, Aíltonnal és később Miroslav Kloséval együtt vezették a csapatot a Bundesliga csúcsára. A horvát csatár 2004-ben bajnoki címet és Német Kupát is nyert a brémaiakkal.
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Lisztes Krisztián egykori brémai csapattársa pályafutása alatt szinte folyamatosan fájdalomcsillapítókat kapott, melyekről később kiderült: tovább rontották a már amúgy is meglévő veseműködési problémáit. Az egykori támadó emiatt 2008-ban pert indított a Werder Bremen akkori csapatorvosai ellen. 2020-ban aztán egyezség született, és Klasnic nagyjából 4 millió eurós kártérítést kapott. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Hivatalos: a német élvonalba igazolt az MTK tehetsége
Sallai Roland távozhat a Galatától, visszatérhet Németországba
Schäfer csak nézhette a mészárlást, történelmi gólcsúcsra tör a Bayern München

 

