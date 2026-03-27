A két legfrissebb hír önnel kapcsolatosan: csereként beállva győztes gólt szerzett a holland másodosztályú Jong AZ-ban, majd nem sokkal később már az AZ Alkmaar első osztályú csapatának kispadján találta magát, életében először. Melyiknek örült jobban? — kérdezte az Origo Sport Kovács Bendegúzt.

Nyilván gólt szerezni és játszani a legnagyobb élmény, de természetesen az is óriási dolog, hogy ott lehettem a felnőttcsapat kispadján. Inkább azt mondanám, hogy a legnagyobb élmény az, hogy számolnak velem, és remélhetőleg a jövőben be is építenek az első osztályú Alkmaar csapatába.

Kovács Bendegúz idén az ifi-BL-ben és a holland másodosztályban is mesterhármast szerzett

Az első csapat edzőjével, Leeroy Echtelddel beszélt arról, hogy mit vár el öntől?

Volt már alkalmam beszélni vele, hiszen korábban a második csapattól érkezett, ahol most én is játszom. Egy edzőváltás után először ideiglenesen vette át a csapatot, de jók voltak az eredmények, így végül maradt. Már akkor elmondta, mit vár tőlem: kicsit régi vágású edző, aki szereti a magas presszinget, az intenzív sprinteket, és az olyan játékosokat, akik mindent megtesznek a csapatért. Ezt próbálom én is hozni. Amikor élőben nézi a másodosztályú meccseket, szeretném, ha ezt látná tőlem.

A legutóbbi mérkőzés után azt mondta, sajnálja, hogy nem tudtam beállni, de örült, hogy egy kicsit hozzá tudtam szokni ehhez a légkörhöz.

Milyen célokkal jött el Hollandiából az U19-es válogatottba, mennyire motiválja az Eb-kijutás ebből a kifejezetten erős csoportból, ahol Olaszország, Törökország és Szlovákia az ellenfél?

A nevekből is látható, mennyire erős a mezőny, de azt gondolom, mi sem véletlenül vagyunk itt. Nagyon jó korosztályunk van, sok jó játékossal itthonról és külföldről egyaránt. Olyan csapat alakult ki, amely régóta együtt van, és szerintem ez lehet az egyik legnagyobb erősségünk a következő mérkőzéseken. Az első mérkőzésünk az olaszok ellen nem sikerült jól az eredményt illetően, de az első félidőben abszolút pariban voltunk velük, több lehetőségünk is volt, működött az, amit elterveztünk. Van még hátra két meccs, arra kell fókuszálnunk, hogy azokból hozzuk ki a legtöbbet.