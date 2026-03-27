A két legfrissebb hír önnel kapcsolatosan: csereként beállva győztes gólt szerzett a holland másodosztályú Jong AZ-ban, majd nem sokkal később már az AZ Alkmaar első osztályú csapatának kispadján találta magát, életében először. Melyiknek örült jobban? — kérdezte az Origo Sport Kovács Bendegúzt.
Nyilván gólt szerezni és játszani a legnagyobb élmény, de természetesen az is óriási dolog, hogy ott lehettem a felnőttcsapat kispadján. Inkább azt mondanám, hogy a legnagyobb élmény az, hogy számolnak velem, és remélhetőleg a jövőben be is építenek az első osztályú Alkmaar csapatába.
Az első csapat edzőjével, Leeroy Echtelddel beszélt arról, hogy mit vár el öntől?
Volt már alkalmam beszélni vele, hiszen korábban a második csapattól érkezett, ahol most én is játszom. Egy edzőváltás után először ideiglenesen vette át a csapatot, de jók voltak az eredmények, így végül maradt. Már akkor elmondta, mit vár tőlem: kicsit régi vágású edző, aki szereti a magas presszinget, az intenzív sprinteket, és az olyan játékosokat, akik mindent megtesznek a csapatért. Ezt próbálom én is hozni. Amikor élőben nézi a másodosztályú meccseket, szeretném, ha ezt látná tőlem.
A legutóbbi mérkőzés után azt mondta, sajnálja, hogy nem tudtam beállni, de örült, hogy egy kicsit hozzá tudtam szokni ehhez a légkörhöz.
Milyen célokkal jött el Hollandiából az U19-es válogatottba, mennyire motiválja az Eb-kijutás ebből a kifejezetten erős csoportból, ahol Olaszország, Törökország és Szlovákia az ellenfél?
A nevekből is látható, mennyire erős a mezőny, de azt gondolom, mi sem véletlenül vagyunk itt. Nagyon jó korosztályunk van, sok jó játékossal itthonról és külföldről egyaránt. Olyan csapat alakult ki, amely régóta együtt van, és szerintem ez lehet az egyik legnagyobb erősségünk a következő mérkőzéseken. Az első mérkőzésünk az olaszok ellen nem sikerült jól az eredményt illetően, de az első félidőben abszolút pariban voltunk velük, több lehetőségünk is volt, működött az, amit elterveztünk. Van még hátra két meccs, arra kell fókuszálnunk, hogy azokból hozzuk ki a legtöbbet.
Kemenes Szabolcs irányításával készülnek Olaszországban. Mit vár öntől a szövetségi edző: elsősorban a gólszerzést, vagy modern támadóként a védekezésben is komoly szerepet kap?
Szabolccsal kapcsolatban legelőször az emberi oldalt emelném ki, ahogyan egyénileg foglalkozik a játékosokkal. Mindenki szeret vele dolgozni, nagyon jó hangulatot teremt, sokat számít, hogy jó a közösség a válogatottnál. Meccsről meccsre megbeszéljük, mit vár tőlem, mindig az ellenfélhez igazítva. Bármilyen szerepkörben számít rám, készen állok.
Kovács Bendegúz számára Alkmaarban gyorsan beindult a gólgyártás
Egy éve az Ajaxból az Alkmaarba igazolt, és ebben a szezonban mintha minden fronton felgyorsultak volna az események. Mennyire fordult fel önnel a világ az elmúlt hónapokban?
Eléggé nagy fordulatot vett minden. Az Ajaxnál kevesebbet játszottam, nem számítottam alapembernek, itt viszont gyorsan beindult a gólgyártás, és ennek köszönhetően az első csapat közelébe kerültem. Amikor valaki profi futballista akar lenni, erre fel kell készülnie, és most ez történt.
Mit jelent ön számára a gólszerzés?
A modern futballban a középcsatárokat elsősorban a gólok alapján ítélik meg. Lehet, hogy aki a helyszínen látja a meccset, mást is észrevesz, de a legtöbben a számokat nézik. Egy csatár számára a gólszerzés azt jelenti, hogy elvégezte a feladatát.
Szoboszlai Dominik kapcsán sokat beszélnek az édesapja szerepéről. Az ön esetében mit jelent ez a háttér, mit köszönhet neki?
Én is az édesapám által alapított klubban kezdtem el futballozni Nyíregyházán. Igazából rengeteget, szinte mindent neki köszönhetek.
A családom is rengeteg áldozatot hozott értem. Apukám sosem erőltette rám a focit, mindig az én tempómban haladtunk. A hollandiai költözés is az én karrierem miatt történt, ami óriási áldozat volt a részéről.
Marco Rossi nemrég név szerint is említette önt a felnőttválogatott kapcsán. Mennyire ad ez önnek extra önbizalmat, és hogyan látja maga előtt azt az utat, amely a nagyválogatottig vezethet?
Hallottam én is, eljutott hozzám a videó. Engem ez inkább motivál, mint megnyugtat. Azt érzem, hogy egyre közelebb kerülhetek ehhez a célhoz, és ez plusz erőt ad az elitkör előtt.
Mit mondott róla Marco Rossi?
„Kovács Bendegúz egy kivételes tehetség, ezt senki nem vitatja, a számai pedig önmagukért beszélnek. De ne felejtsük el: ezeket a gólokat az ifjúsági bajnokságban és az ifjúsági BL-ben lőtte. A felnőtt válogatott egy másik kávéház. Ha az AZ Alkmaarban stabilan játszana, már most itt ülne mellettem. Folyamatosan egyeztetünk a klubjával, tudjuk, mire képes, de a fokozatosság híve vagyok. Nem akarom megégetni. Kérem a sajtót, ne helyezzenek rá ekkora nyomást. Amint az Eredivisie-ben is elkezdi termelni a gólokat, a válogatott kapuja azonnal kinyílik előtte.”
Most az U19-es csapattal Olaszországban játszanak, a nemzetközi sajtó is figyeli a tornát, közben már klubérdeklődésekről is lehet olvasni. Hogyan tudja ezt kizárni, hogy csak a játékra koncentráljon?
A pozitív cikkek inkább motiválnak. A negatív dolgokkal nem foglalkozom, kommenteket sem olvasok. A jó visszajelzéseket próbálom erővé alakítani, és a pályán visszaadni.
A Gazzetta dello Sport például Ibrahimovichoz hasonlította. Valóban ő áll önhöz a legközelebb, vagy inkább más volt a példaképe?
Gyerekkoromban Cristiano Ronaldo volt a példaképem, később viszont Zlatan Ibrahimovic játéka is nagyon közel került hozzám. Nemcsak befejező csatár, hanem a játék felépítésében és a labda megtartásában is kiemelkedő.
Technikás, karakteres, magabiztos játékos, és ezek a dolgok nekem is fontosak. Az édesapámnak is ő a kedvence, úgyhogy őt mondanám.
A fizikuma is kiemelkedő: 198 centiméteres magasságával és 94 kilogrammos súlyával ritka profil a magyar futballban. Mennyire tudatosan épít erre a pályán?
Próbálom az előnyömre fordítani. Azt játszom, amiben erős vagyok. Sokszor elvárják tőlem a labdatartást, ami érthető, de közben szeretek szabadabban is futballozni, és a saját játékomat játszhani.
Kovács Bendegúz idénye számokban
- 30 gól minden sorozatot figyelembe véve
- A holland másodosztályban: 9 meccs, 5 gól
- UEFA Ifjúsági Liga: 6 meccs, 9 gól (köztük mesterhármas a Dortmund ellen)
- U19-es holland bajnokság: 14 meccs, 14 gól
A Szlovákia elleni zárómeccs után mi számítana sikernek: a pontok vagy a gólok? Egyéni teljesítmény vagy csapatsiker?
A csapat érdeke az első. Ha továbbjutunk, Európa-bajnokságon játszhatunk, ahol még nagyobb figyelem jutna ránk, ezért most ez a legfontosabb.
Az első hely, ami Eb-kijutást ér, mennyire reális cél?
A realitással nem szeretnék foglalkozni. Nagyon jó csapatunk van, korábban is tudtunk meglepetéseket okozni. Nem számolgatunk, tesszük a dolgunkat, hiszen egyedül erre van ráhatásunk, és meglátjuk, ez mire elég. A legfontosabb, hogy a három meccs után azt mondhassuk, megtettünk minden tőlünk telhetőt.
Hol látná magát egy, öt és tíz év múlva?
Egy éven belül szeretnék stabil tag lenni az Alkmaar felnőttcsapatában, és bekerülni a válogatottba. Nagy álmom a spanyol liga, öt év múlva szívesen játszanék ott, míg tíz év múlva tartanám ezt a szintet, természetesen a válogatott szerepléssel együtt. Ezért dolgozom minden nap.