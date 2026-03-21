A 18 éves és 199 centis magyar csatár évek óta biztatóan szerepel a holland utánpótlásban, de a lényeg, hogy most már a felnőttek között is bizonyít. A 2007-es születésű Kovács Bendegúz ugyan hivatalosan jelenleg az AZ Alkmaar különböző utánpótláscsapataiban játszik, és amelyik gárdában éppen szerepet kap, ontja a gólokat. Legutóbb a Magyar Nemzet cikke szerint az alkmaariak tartalékcsapatában lépett pályára a másodosztályú bajnokin, és a pénteki, Cambuur elleni bajnokin sem maradt el a Kovács-show. A gólerős magyar toronyra felfigyelt már Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, aki kijelentette, amennyiben a támadó az AZ Alkmaar első csapatában is folyamatosan játszik és lövi a gólokat, nyitva áll majd előtte a nemzeti csapat kerete.

Az AZ Alkmaar második csapata 4–3-ra nyert a Cambuur otthonában a holland labdarúgó-bajnokság másodosztályának 32. fordulójában. Ebben a sikerben hatalmas szerepe volt a 18 éves magyar csatárnak, aki a 85. percben állt be csereként, majd a 93. percben megszerezte csapata számára a győztes találatot. Kovács Bendegúz ebben a szezonban alaposan bizonyítja holland klubjának, hogy készen áll nagyobb feladatok elvégzésére is, hiszen a 33 meccsen éppen 30 találatot jegyez a fiatal csatár.

A Cambuur és az AZ Alkmaar második csapata fordulatos mérkőzést vívott egymással, és a 81. percben úgy tűnt, hogy a Cambuur győzelemmel ünnepli meg a feljutását, ám az alkmaariak fordítottak, miután a csereként beállt Kovács megszerezte a győztes gólt. Maga a bajnoki cseppet sem volt balhémentes, kétszer is meg kellett szakítania a játékot a játékvezetőnek.

A 18 éves magyar csatár találatát követően egy hazai szurkoló rohant be a pályára, és a kialakult helyzetben még az is kétséges volt, hogy be tudják majd fejezni a találkozót.

A Cambuur a veresége ellenére is a feljutás várományosa maradt, hiszen 18 pont az előnye a De Graafschap és az Almere City előtt, míg az AZ Alkmaar második csapata feljött a már bennmaradást érő 17. helyre.