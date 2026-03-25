„Hasonló utat jár, mint a keret többi tagja" – fogalmazta meg a véleményét az AZ Alkmaar magyar csodatinijéről, Kovács Bendegúzról Kemenes Szabolcs.

Kovács Bendegúz a magyar futball egyik nagy reménysége

Hol bizonyíthat Kovács Bendegúz?

A catanzarói minitornára egy néhány napos spanyolországi túra kivételével a kerettagok kizárólag a klubjaikban készültek. A magyar fiatalok az olasz, török és szlovák válogatottal kerültek azonos csoportba.

„Ez Európa krémje, itt már nincs gyenge csapat, a továbbjutás és akár az utolsó helyezés is apróságokon múlik" – mondta Kemenes Szabolcs szövetségi edző az M1 aktuális csatornának, majd hozzátette, hogy „játékosai valós képet kapnak a tudásukról és az európai, nemzetközi labdarúgásról".

A keretnek tagja az AZ Alkmaar utánpótlásában nevelkedő Kovács Bendegúz, aki minden sorozatot figyelembe véve már harminc gólt szerzett ebben az idényben.

Hasonló utat jár, mint a keret többi tagja. Amikor két évvel ezelőtt elkezdtem dolgozni a srácokkal, még ifisták voltak, most pedig már valódi férfiak, akik az NB I-ben, NB II-ben és külföldön futballoznak"

– fogalmazott, majd kérdésre kiemelte Giorgio Ghianit is.

„Manapság kikerülhetetlen, hogy külföldön futballozó, magyar felmenőkkel rendelkező játékosokat felkutassunk, és ha érdemes rá, a magyar válogatottban megmérettessük" - nyilatkozta a holland NEC Nijmegen támadójáról – írja az MTI.

A házigazda Wales mellett a hét elitkörös csoport győztesei kvalifikálják magukat a június 28. és július 11. között rendezendő korosztályos Európa-bajnokságra.

Az U19-es válogatott elitkörös programja: