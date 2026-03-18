Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Link másolása
Vágólapra másolva!
Össztűz alatt a bíró, akit a román elnök a legjobbnak tart. Komoly támadások érték Kovács Istvánt Romániában azután, hogy a Rapid–Dinamo rangadón hozott ítéletei nagy felháborodást váltottak ki. A nemzetközileg elismert játékvezetőről már azt írják, hogy pihentethetik a hazai bajnokságban, miközben az is feltűnést keltett, hogy ezúttal nem a Bajnokok Ligájában, hanem az Európa-ligában kapott megbízást.

A nagykárolyi születésű játékvezető – aki egyedüliként vezetett már döntőt a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencialigában is – az idei szezonban hat BL-mérkőzésen fújt, a héten azonban nem kapott újabb feladatot a legrangosabb sorozatban. A román ProSport ezt egyértelmű visszalépésként értelmezte. A feszültség hátterében elsősorban a hétvégi Rapid Bukarest–Dinamo Bukarest rangadó áll, amely után több vitatott ítélet miatt is bírálták Kovács Istvánt. A Gazeta Sporturilor úgy értesült, hogy Kovácsot akár több fordulóra is „pihentethetik” a román bajnokságban.

Monaco's French midfielder #11 Maghnes Akliouche (R) remonstrates with Romanian referee Istvan Kovacs (C) after scoring Monaco's first goal during the UEFA Champions League play-off second leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and AS Monaco at the Parc des Princes stadium in Paris on February 25, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Maghnes Akliouche reklamál Kovács Istvánnál a PSG–Monaco BL-meccsen, amely után a magyar játékvezetőt több kritika is érte.
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Nem mindenki fordult el Kovács Istvántól

Ugyanakkor a Magyar Nemzet cikke szerint nem mindenki kritikus: Razvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke nyilvánosan kiállt mellette, és minden idők legjobb román játékvezetőjének nevezte.

Ugyanakkor nemzetközi szinten is akadt vitatott ügye a közelmúltban. A PSG–Monaco Bajnokok Ligája-mérkőzésen például egy sokak által megkérdőjelezett kiállítás miatt került reflektorfénybe, amikor Mamadou Coulibaly megkapta a második sárga lapját. Az eset után a Monaco vezetőedzője is élesen bírálta.

A találkozó után a médiában is megoszlottak a vélemények arról, hogy helyes döntést hozott-e, vagy túl szigorú volt a játékvezető.

Az UEFA továbbra is számít rá

Kovács István ennek ellenére továbbra is kap nemzetközi megbízásokat: csütörtökön az Európa-liga nyolcaddöntőjében az AS Roma–Bologna visszavágót vezeti. A párharc 1-1-ről indul, és külön érdekesség, hogy a rómaiak számára jó emlék lehet a játékvezető személye, hiszen ő dirigálta a 2022-es Konferencialiga-döntőt is, amelyet az AS Roma nyert meg.

Mindez arra utal, hogy bár az utóbbi időszak vitái miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, az UEFA továbbra is a nemzetközi elit tagjaként tekint Kovács Istvánra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!