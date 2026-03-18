A nagykárolyi születésű játékvezető – aki egyedüliként vezetett már döntőt a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencialigában is – az idei szezonban hat BL-mérkőzésen fújt, a héten azonban nem kapott újabb feladatot a legrangosabb sorozatban. A román ProSport ezt egyértelmű visszalépésként értelmezte. A feszültség hátterében elsősorban a hétvégi Rapid Bukarest–Dinamo Bukarest rangadó áll, amely után több vitatott ítélet miatt is bírálták Kovács Istvánt. A Gazeta Sporturilor úgy értesült, hogy Kovácsot akár több fordulóra is „pihentethetik” a román bajnokságban.

Maghnes Akliouche reklamál Kovács Istvánnál a PSG–Monaco BL-meccsen, amely után a magyar játékvezetőt több kritika is érte.

Nem mindenki fordult el Kovács Istvántól

Ugyanakkor a Magyar Nemzet cikke szerint nem mindenki kritikus: Razvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke nyilvánosan kiállt mellette, és minden idők legjobb román játékvezetőjének nevezte.

Ugyanakkor nemzetközi szinten is akadt vitatott ügye a közelmúltban. A PSG–Monaco Bajnokok Ligája-mérkőzésen például egy sokak által megkérdőjelezett kiállítás miatt került reflektorfénybe, amikor Mamadou Coulibaly megkapta a második sárga lapját. Az eset után a Monaco vezetőedzője is élesen bírálta.

A találkozó után a médiában is megoszlottak a vélemények arról, hogy helyes döntést hozott-e, vagy túl szigorú volt a játékvezető.

Az UEFA továbbra is számít rá

Kovács István ennek ellenére továbbra is kap nemzetközi megbízásokat: csütörtökön az Európa-liga nyolcaddöntőjében az AS Roma–Bologna visszavágót vezeti. A párharc 1-1-ről indul, és külön érdekesség, hogy a rómaiak számára jó emlék lehet a játékvezető személye, hiszen ő dirigálta a 2022-es Konferencialiga-döntőt is, amelyet az AS Roma nyert meg.

Mindez arra utal, hogy bár az utóbbi időszak vitái miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, az UEFA továbbra is a nemzetközi elit tagjaként tekint Kovács Istvánra.