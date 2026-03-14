KSI – polgári nevén Olajide Olayinka Williams Olatunji – először a YouTube-on vált világhírűvé, de azóta elképesztő karriert épített. A brit sztár életrajza valóságos sikertörténet: zenész, bokszoló, televíziós szereplő és közösségi médiás jelenség is egyben.
Hogyan vált világhírűvé a sokoldalú KSI?
KSI 1993. június 19-én született Londonban, nigériai származású családban, és Watfordban nőtt fel. Pályafutását még tinédzserként kezdte: 2009-ben indította el YouTube-csatornáját, ahol kezdetben
a FIFA videojáték-sorozatról készített kommentáros videókkal vált ismertté. A csatorna gyorsan hatalmas közönséget épített ki, és később vlogokkal, humoros tartalmakkal és zenei projektekkel bővült.
Azóta az egyik legsikeresebb online alkotóvá nőtte ki magát: több YouTube-csatornáján együttvéve több tízmillió feliratkozót és milliárdos nézettséget gyűjtött. A brit YouTube-csapat, a Sidemen egyik alapító tagja is, amely a platform egyik legismertebb alkotói csoportja.
A közösségi médián túl a zeneiparban is komoly sikereket ért el. Albumai a brit slágerlisták élmezőnyében szerepeltek, több dala bekerült a top 40-be, és az egyik lemezével az első helyet is megszerezte a brit albumlistán.
KSI a sport világában is ismert: az úgynevezett „influenszerboksz, vagy más néven celebboksz” egyik legismertebb alakja lett.
2018-ban lépett először ringbe egy amatőr mérkőzésen, majd később profi bokszmeccset vívott az amerikai YouTuber Logan Paul ellen, amelyet 2019-ben pontozással meg is nyert.
Később több más bokszmeccsen is szerepelt, köztük a brit bokszoló, Tommy Fury elleni összecsapáson.
Az üzleti életben szintén aktív: Logan Paullal közösen alapította a Prime Hydration nevű sportital-márkát, emellett több vállalkozás – például a Misfits Boxing bokszpromóció – társalapítója és tulajdonosa. Ezek a projektek jelentős bevételt és globális ismertséget hoztak számára.
Az elmúlt években KSI a digitális tartalomgyártás egyik legsikeresebb alakjából sokoldalú médiavállalkozóvá vált: egyszerre van jelen a közösségi médiában, a sportban, a zenében és az üzleti világban. Ez a háttér és hatalmas online közönség adja azt az erőt is, amellyel most a labdarúgás világában próbál új projektet építeni.
De hogy került a futballvilágba KSI?
A világhírű celeb most minden eddiginél merészebb lépésre szánta el magát: bejelentették, hogy résztulajdonosként és stratégiai partnerként csatlakozott a Dagenham & Redbridge-hez. A megállapodás létrehozásában kulcsszerepet játszott KSI menedzsere, Mams Taylor, aki 2022-ben a YouTube-sztárral együtt alapította meg a Misfits Boxing nevű bokszszervezetet.
Taylor a SunSportnak elárulta, mennyi munka áll a háttérben:
Nagyon keményen dolgoztam azon, hogy összehozzam ezt az üzletet. Én találtam meg a klubot, tudtam, hogy JJ – vagyis KSI – szeretne valamit Londonban, ami kényelmes számára, és egyszer csak minden elkezdett értelmet nyerni és a helyére kerülni. Örülök, hogy végül sikerült átlépnünk a célvonalat.”
Sok helyen azt írják, a legújabb hírek szerint KSI nem teljes egészében tulajdonos, hanem résztulajdonos és stratégiai partner lett a klubban.
Ez azt jelenti, hogy:
- egy befektetői csoport részeként szállt be
- beleszólása van a stratégiai döntésekbe
- de nem ő az egyetlen tulajdonos
Egy régi ötlet valósul meg
A történet valójában már három évvel ezelőtt elkezdődött. Akkor KSI és Logan Paul italvállalata, a Prime Hydration fontolgatta, hogy átvesz egy futballklubot. Taylor felidézte a korábbi próbálkozásokat:
Nagyon közel jártunk hozzá. Egy klubbal már egészen előrehaladott tárgyalásokat folytattunk. Az egy igazán jó lehetőség volt. Valamiért azonban mégsem valósult meg, ezért azóta is figyeltem a piacot egy nagyon jó barátommal, aki futballszakértő.”
A menedzser azt is elmondta, hogy személy szerint a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool szurkolója.
„Rengeteg tudást tudnék adni a hetvenes évektől napjainkig – bár mostanában már nem vagyok annyira képben. De számomra a futball hatalmas szerelem. JJ pedig elképesztően szenvedélyes a sport iránt, és a csapatunkban is nagyon tapasztalt, rendkívül elkötelezett emberek dolgoznak.”
Taylor szerint ezért egy lassú, de stabil fejlődésben gondolkodnak:
„Szerintem ez egy nagyon szép, lassú, fokozatos emelkedés lesz. És az egész valójában a közösségről szól. Sok új szurkoló fog érkezni, és gondoskodunk róla, hogy ők is érezzék a szeretetet. De soha nem veszítjük szem elől a közösséget, mert minden innen indult. A terv az, hogy a klubot naggyá tegyük.”
A Dagenham & Redbridge, vagy ahogy sokan ismerik, Dag & Red sokkal komolyabb múltú klub, mint sokan elsőre gondolnák.
A klub 1992-ben jött létre két csapat összeolvadásából, a Dagenham FC és a Redbridge Forest egyesült. De a története még régebbre nyúlik vissza, mert a Redbridge Forest három legendás amatőr klub örökségét vitte tovább: az Ilford, a Leytonstone és az Walthamstow Avenue. Tehát a klubnak komoly amatőr futballtörténeti gyökerei vannak.
Nemrég pedig még profi ligában játszottak. Sokan nem tudják, de a klub 2007-ben feljutott a Football League-be, majd 2010-ben League One-ba jutott. Ez az angol futball harmadik osztálya. Viszont 2011-ben kiestek, majd 2016-ban visszacsúsztak a non-league szintre.
Tehát volt már időszak, amikor mindössze két osztály választotta el őket a Premier League-től.
Fogadóirodák is fantáziát látnak benne
A brit fogadóiroda, a Paddy Power már most elkezdte felmérni, milyen különleges események történhetnek a klub körül KSI érkezése után.
A legérdekesebb oddsok között szerepel például:
- hogy a Prime lesz a Dagenham mezszponzora – 7/4
- hogy a Prime a stadion névadó szponzora lesz – 2/1
- hogy KSI hivatalos mérkőzésen is pályára lép – 9/2
- hogy a klub szerződteti Dele Allit – 16/1
- hogy Jake Paul bokszmeccset vív a stadionban – 20/1
- hogy 2030 előtt José Mourinho lesz az edző – 70/1
- és hogy a Dagenham 2032-re eljut a Premier League-be – 500/1
A fogadóiroda szóvivője így fogalmazott:
„A futballálmok akár Made In Dagenham nevet is kaphatnak KSI érkezése után, ezért mindenre adtunk oddsot a Prime által szponzorált stadiontól egészen egy Bajnokok Ligája-parádéig.”
Hollywoodi példa lebeg a szemük előtt
A projekt sokaknak eszébe juttatja a Wrexham A.F.C. történetét, amelybe 2021-ben hollywoodi színészek, Ryan Reynolds és Rob McElhenney fektettek be. Azóta a klub elképesztő felemelkedést produkált: mindössze öt év alatt a „non-league", azaz úgymond ligán kívüli, amatőr szintről egészen a Championshipig jutott, és McElhenney még az átigazolások tárgyalásaiban is aktívan részt vett.
Taylor szerint KSI is hasonlóan elkötelezett lehet:
Valószínűleg ő még inkább bele fog folyni a dolgokba. Amikor egy meccsről van szó a csoportos chatünkben, JJ hihetetlenül szenvedélyes. Őszintén szólva nagyon régóta nem láttam őt ennyire lelkesnek bármi miatt.”
Ugyanakkor hangsúlyozta:
„Nagyon tiszteli a jelenlegi struktúrát, a szurkolói bázist és mindent, ami már létezik a klubnál. Az emberek tudják, hogy nem azért jön ide, hogy rengeteg pénzt szórjon el és semmibe vegye a jelenlegi rendszert. A megfelelő változtatásokat fogja végrehajtani, időt ad a fejlődésnek, és valóban organikusan akar növekedni.”
Jelenleg mélyről kell indulnia a Dagenham & Redbridge-nek
A Dagenham & Redbridge jelenleg távol van az angol futball elitjétől. A klub a tavalyi idényben kiesett a National League mezőnyéből, és most a National League South tabelláján a középmezőnyben tanyázik csak, ez a hatodosztályt jelenti. Taylor szerint azonban a hosszú távú cél teljesen egyértelmű: a klubot története során először az angol élvonalba juttatni.
„Természetesen ez a cél. Mi csak olyan dolgokba kezdünk bele, amelyekről azt gondoljuk, hogy a legjobbak lehetünk bennük. Máskülönben miért próbálnánk meg?”
Ebben nagy segítségre lehet a korábbi angol válogatott csatár, Andy Carroll is, aki a csapat legnagyobb sztárja. Carroll karrierje során olyan klubokban játszott, mint a Newcastle United, a Liverpool, a West Ham, a Reading és a West Bromwich Albion, és kilencszer öltötte magára az angol válogatott mezét. 2011-ben rekordösszegnek számító 35 millió fontért igazolt Liverpoolba.
A támadó 2024-ben a francia Bordeaux csapatától tért vissza Angliába, és a hatodosztályban szereplő Dagenham & Redbridge játékosa lett, és részben tulajdonos is a klubban. Ez elég szokatlan egy hatodosztályú klubnál.
A klub stadionja, a Victoria Road, szintén több okból érdekes: 1917-ben nyitották meg, 6 078 néző befogadására alkalmas és jelenleg Chigwell Construction Stadium nevet viseli.
Mi lesz KSI bokszkarrierjével?
KSI legutóbb 2023 októberében lépett ringbe, amikor pontozással – ráadásul sokak szerint vitatott körülmények között – vereséget szenvedett Tommy Fury ellen. Egy kézsérülés és betegség később megakadályozta a visszatérését, így a bokszolónak egy időre vissza kellett lépnie az aktív versenyzéstől, bár a Misfits Boxing promócióját továbbra is vezeti.
Taylor azonban hangsúlyozta, hogy az ajtó továbbra is nyitva áll a visszatérés előtt.
„Egy interjúban azt mondta, hogy szünetet tart, ezért én ezt így fogadom el. Most éppen pihen. Nagyon izgatják más dolgok. De JJ-nél sosem lehet tudni: ha újra lelkes lesz a boksz iránt, akkor ismét arra indulhat. Lehet, hogy a jövőben a pankráció iránt kezd majd lelkesedni. Vagy valami teljesen más dolog iránt. Ki tudja? Pont ez benne a szórakoztató: vele együtt tanulod meg menet közben.”
A menedzser szerint azonban egy dolog biztos:
„Ő a kapitány a hajón. Amikor JJ lelkes lesz egy bizonyos irány iránt, a csapat alkalmazkodik, megtalálja a megfelelő lehetőségeket, és összeállítja a megfelelő lépéseket. Pontosan erről szól az egész.”
Egy új futballmese kezdete?
Bár a Dagenham & Redbridge jelenleg a hatodosztály középmezőnyében szerepel, KSI érkezése új energiát, globális figyelmet és komoly üzleti lehetőségeket hozhat a klub számára. KSI pedig mindent megtesz majd azért, hogy ez a projekt sikeres legyen:
Nagyon izgatott vagyok, hogy elkezdődik ez az utazás. Biztos vagyok benne, hogy igazi hullámvasút lesz, de remélem, hogy visszahozzuk a Dagenham & Redbridge régi dicsőségét.”
Majd hozzátette, hogy ennél is nagyobb céljai vannak:
„Ha elérjük ezt a pontot, még tovább szeretnék menni. A Premier League elérése egy álom lenne, és szerintem száz százalékban megvalósítható. Tudom, hogy ez hosszú időt fog igénybe venni, ezért a Daggers szurkolóitól türelmet kérek.”
Azt is hangsúlyozta a YouTube-sztár, hogy komolyan veszi a szerepét:
Teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy a Dagenham & Redbridge olyan csapat legyen, amelyet világszerte ismernek. Ezzel a klubbal tényleg a lehetetlent szeretném megcsinálni: felvinni a Dagenham & Redbridge-et a Premier League-be.”
KSI azt is elárulta, hogy már a befektetés előtt is követte a csapatot: „Hónapok óta titokban néztem a meccseket YouTube-streameken, ezért fantasztikus érzés végre nyíltan támogatni a klubot.”
A terv szerint a klub felemelkedéséről YouTube-minisorozat is készülhet Race To The Top címmel. Ez valószínűleg hasonló lenne a Wrexham sikersorozatához, a „Welcome to Wrexham" amerikai sportdokumentum-sorozathoz, ami hatalmas globális reklám lett a klubnak.
KSI vagyonát egyébként kb. 80 millió fontra becsülik. Ez körülbelül 36–38 milliárd forint. Bár ez nem Premier League-szintű befektetés, de non-league klubnál már jelentős erő. Érdekesség, hogy KSI már az első meccsen hatalmas hatással volt a klubra és a játékosokra.
Amikor KSI először jelent meg tulajdonosként egy mérkőzésen a nézőszám majdnem megduplázódott, 2281 néző volt a stadionban, ráadásul a csapat 1–0-ra nyert az éllovas Dorking Wanderers ellen. Ez jól mutatja, hogy marketing szempontból is óriási hatása lehet.
Ha pedig a nagy terv sikerül, a londoni kiscsapat története akár a modern futball egyik legkülönlegesebb felemelkedése is lehet – egy olyan történet, amely egy YouTube-sztár álmaival kezdődött, és talán egyszer a Premier League reflektorfényében ér majd véget.
- Kapcsolódó cikkek: