KSI – polgári nevén Olajide Olayinka Williams Olatunji – először a YouTube-on vált világhírűvé, de azóta elképesztő karriert épített. A brit sztár életrajza valóságos sikertörténet: zenész, bokszoló, televíziós szereplő és közösségi médiás jelenség is egyben.

Az internetes világsztár, KSI hatalmasat álmodott a Dagenham & Redbridge csapatával

Hogyan vált világhírűvé a sokoldalú KSI?

KSI 1993. június 19-én született Londonban, nigériai származású családban, és Watfordban nőtt fel. Pályafutását még tinédzserként kezdte: 2009-ben indította el YouTube-csatornáját, ahol kezdetben

a FIFA videojáték-sorozatról készített kommentáros videókkal vált ismertté. A csatorna gyorsan hatalmas közönséget épített ki, és később vlogokkal, humoros tartalmakkal és zenei projektekkel bővült.

Azóta az egyik legsikeresebb online alkotóvá nőtte ki magát: több YouTube-csatornáján együttvéve több tízmillió feliratkozót és milliárdos nézettséget gyűjtött. A brit YouTube-csapat, a Sidemen egyik alapító tagja is, amely a platform egyik legismertebb alkotói csoportja.

A közösségi médián túl a zeneiparban is komoly sikereket ért el. Albumai a brit slágerlisták élmezőnyében szerepeltek, több dala bekerült a top 40-be, és az egyik lemezével az első helyet is megszerezte a brit albumlistán.

KSI a sport világában is ismert: az úgynevezett „influenszerboksz, vagy más néven celebboksz” egyik legismertebb alakja lett.

2018-ban lépett először ringbe egy amatőr mérkőzésen, majd később profi bokszmeccset vívott az amerikai YouTuber Logan Paul ellen, amelyet 2019-ben pontozással meg is nyert.

Később több más bokszmeccsen is szerepelt, köztük a brit bokszoló, Tommy Fury elleni összecsapáson.

Az üzleti életben szintén aktív: Logan Paullal közösen alapította a Prime Hydration nevű sportital-márkát, emellett több vállalkozás – például a Misfits Boxing bokszpromóció – társalapítója és tulajdonosa. Ezek a projektek jelentős bevételt és globális ismertséget hoztak számára.

Az elmúlt években KSI a digitális tartalomgyártás egyik legsikeresebb alakjából sokoldalú médiavállalkozóvá vált: egyszerre van jelen a közösségi médiában, a sportban, a zenében és az üzleti világban. Ez a háttér és hatalmas online közönség adja azt az erőt is, amellyel most a labdarúgás világában próbál új projektet építeni.