A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a Kazincbarcika 2-1-es legyőzése után a szokásos módon, a Facebook-oldalán értékelt. Ezúttal egy meglepetésvendég, Kis Grófo is ott volt az FTC-elnök mellett.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára

Fotó: fradi.hu

Kubatov Gábor Kis Grófót méltatta

Kubatov Gábor öröme érthető volt, ugyanis a sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.

Ez a győzelem kellett, mint tanyára a villany. Ha nincs itt a Grófo, nincs szerencsénk. Hajrá, Fradi!

– mondta az FTC elnöke.

Ami a meccset illeti, a 60. percben Könyves Norbert szerzett vezetést a sereghajtónak, majd a Ferencváros mezőnyfölénye a hajrában góllá érett egy büntetőnek köszönhetően, melyet ugyan