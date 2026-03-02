A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a Kazincbarcika 2-1-es legyőzése után a szokásos módon, a Facebook-oldalán értékelt. Ezúttal egy meglepetésvendég, Kis Grófo is ott volt az FTC-elnök mellett.
Kubatov Gábor Kis Grófót méltatta
Kubatov Gábor öröme érthető volt, ugyanis a sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.
Ez a győzelem kellett, mint tanyára a villany. Ha nincs itt a Grófo, nincs szerencsénk. Hajrá, Fradi!
– mondta az FTC elnöke.
Ami a meccset illeti, a 60. percben Könyves Norbert szerzett vezetést a sereghajtónak, majd a Ferencváros mezőnyfölénye a hajrában góllá érett egy büntetőnek köszönhetően, melyet ugyan
kihagyott Kovacevic, de a kipattanót már értékesítette. A hatperces hosszabbítást nem bírta ki az ismét nagy nyomás alatt futballozó barcikai gárda, ugyanis Levi közeli lövése eldöntötte a három pont sorsát.