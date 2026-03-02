Live
Mint ismert, a címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor szerint Kis Grófo hozta meg a címvédő szerencséjét.

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a Kazincbarcika 2-1-es legyőzése után a szokásos módon, a Facebook-oldalán értékelt. Ezúttal egy meglepetésvendég, Kis Grófo is ott volt az FTC-elnök mellett.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára
Fotó: fradi.hu

Kubatov Gábor Kis Grófót méltatta

Kubatov Gábor öröme érthető volt, ugyanis a sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.

Ez a győzelem kellett, mint tanyára a villany. Ha nincs itt a Grófo, nincs szerencsénk. Hajrá, Fradi!

 – mondta az FTC elnöke.

Ami a meccset illeti, a 60. percben Könyves Norbert szerzett vezetést a sereghajtónak, majd a Ferencváros mezőnyfölénye a hajrában góllá érett egy büntetőnek köszönhetően, melyet ugyan

kihagyott Kovacevic, de a kipattanót már értékesítette. A hatperces hosszabbítást nem bírta ki az ismét nagy nyomás alatt futballozó barcikai gárda, ugyanis Levi közeli lövése eldöntötte a három pont sorsát.

A labdarúgó NB I 24. fordulójának záró mérkőzése, Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC

 

A Fradi 86 percig bukásra állt az NB I sereghajtója ellen
Robbie Keane vasárnap majdnem visszavonult a futballtól

 

