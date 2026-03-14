A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének budapesti odavágóján a Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a Braga ellen, így magabiztos előnnyel utazhat a párharc visszavágójára. A sikert Kubatov Gábor, az FTC elnöke is megünnepelte a Facebook-oldalán, majd egy későbbi posztban odaszúrt a román labdarúgásnak.

Bezzeg a Ferencváros… Ferencváros > Románia. A Fradi egyedül több UEFA-pontot szerzett, mint az összes román csapat együttvéve.

– szúrta ki a klubelnök posztját a Magyar Nemzet, amely hozzátette, hogy Kubatov Gábor ezzel arra utalt, hogy amíg a Fradi együtthatója 23,75o, addig a román futballnak összesen 23,000.

Kubatov posztja természetesen Romániába is eljutott, a gsp.ro azonban meglepően visszafogottan reagált. Mint írták, Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke és Orbán Viktor bizalmasa nevetett a román csapatokon, miután a magyar bajnok 2-0-ra legyőzte a Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

A GSP-nél nem idézték fel azokat az emlékeket, amikor a román válogatott, vagy éppen a klubcsapatok értek el sikereket a magyarok ellen, inkább arra fókuszáltak, hogy az odaszúrás Orbán Viktor jobbkezétől érkezett.