A portugál Braga megfordította a Fradi elleni párharcot a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében, így 4-2-es összesítéssel jutott be a kiírás következő körébe. A négygólos vereség után a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is reagált.

A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján a Braga nem sok esélyt adott a Ferencvárosnak, és a Groupama Arénában elszenvedett vereség után négygólos győzelmet aratott hazai pályán, vagyis 4-2-es összesítéssel bejutott a kiírás következő körébe. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor köszönetet mondott az El-menetés után.

Kubatov Gábor büszke a csapatára
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Kubatov Gábor fontos sikerre hívta fel a figyelmet

„Én személyesen köszönöm, hogy ennek az öt évtizede nem látott sikernek a részese lehettem,  hiszen 51 év után nyertünk ismét nemzetközi kupapárharcot tavasszal. Köszönöm ezt a fantasztikus utazást a játékosoknak, az edzői stábnak, és minden munkatársnak, aki segített” − írta ki Facebook-oldalára a Ferencváros elnöke.

Köszönöm a szurkolóinknak, akik mindig, mindenhova elkísérték a csapatot. Szeretlek, Ferencváros! − tette hozzá.

Mint ismeretes, a Ferencváros hosszú évtizedek után nyert ismét európai kupapárharcot, amikor az Európa-liga-alapszakasza után kiejtette a bolgár Ludogorecet, az újabb bravúr azonban már nem jött össze, a Braga állta el az útját.

