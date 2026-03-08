Live
Párizsban látták együtt a sztárpárost. Sajtóhírek szerint a Real Madrid francia kiválósága, Kylian Mbappé a szuperszexi színésznővel, Ester Expósitóval randizik, ráadásul nem is ez volt az első alkalom.

A Goal.com angol kiadása szombaton számolt be arról, hogy a spanyol élvonalbeli Real Madrid francia támadójára, Kylian Mbappéra ismét rátalálhatott a szerelem. A világbajnok labdarúgót Párizsban kapták lencsevégre, amint a szuperszexi színésznővel, Ester Expósitóval került közeli kapcsolatba. Mbappé jelenleg visszatérő térdsérüléséből lábadozik, azonban hamar reflektorfénybe került a pályán kívüli tevékenysége.

Ester Expósito állítólag Kylian Mbappé randipartnere
Ester Expósito állítólag Kylian Mbappé randipartnere
Fotó: ester_exposito/Instagram

Kylian Mbappé nem játszott a Real Madrid legutóbbi mérkőzésein

A közösségi média felpörgött, amikor az AQABABE nevű X-oldal megírta, hogy Kylian Mbappé randizik Ester Expósito színésznővel. A párost állítólag február 25-én, Madridban is többen megláttak, a párizsi találkozó pedig további találgatásra adott okot. A spanyol színésznő a párizsi divathét egyik kiemelt eseményére kapott meghívást, többször is posztolt Instagram-oldalára, azonban arra ügyelt, hogy csak ő látszódjon a képeken.

Expósito a sorozatszerepeivel tett nagy ismertségre szert, majd gyorsan a vörös szőnyeg és a divatvilág állandó szereplőjévé vált. Legismertebb szerepe Carla Rosón Caleruega megformálása a Netflix Élite című tinisorozatában. 

