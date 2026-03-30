Kylian Mbappé csak a 78. percben állt be csereként az Egyesült Államokban található Landoverben rendezett mérkőzésen, de így is hamar főszereplővé vált. A Real Madrid sztárjával egy fiatal szurkoló szeretett volna közös képet készíteni, ezért berohant a pályára, ám az egyik biztonsági őr keményen rávetette magát és a földre teperte a fiút.

Azonnal elkapták a biztonságiak a Kylian Mbappét megrohamozó szurkolót

Hogyan reagált az esetre Kylian Mbappé?

A francia válogatott világbajnok sztárja látta, hogy a fiú ártalmatlan, és csupán egy fotót szeretne vele, ezért készségesen állt rendelkezésre.

Mbappé látványosan hadakozott az őt makacsul védő biztonságiakkal, akik elkötelezetten végezték a munkájukat, majd végül szoros őrizetben csak sikerült összehozni a közös képet.

A furcsa jelenetről készült videó vírusként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, Mbappét sokan méltatták, amiért ilyen kedvesen viselkedett ifjú rajongójával.

¡GRANDE, KYLIAN! 👏🏻



Mbappé protegió a un pequeño aficionado que fue tacleado por la seguridad del estadio al ingresar a la cancha para tomarse una foto con la estrella de Francia 🇫🇷



🎥 kyksmv pic.twitter.com/PfS5CgbVFF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 29, 2026

A Kolumbia elleni felkészülési meccset végül 3-1-re nyerték a franciák, a PSG sztárja, Désiré Doué kétszer volt eredményes, rajta kívül Marcus Thuram is betalált.