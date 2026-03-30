Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 3-1-re nyert Kolumbia ellen. Kylian Mbappét a pályán megrohamozta egy fiatal szurkoló, akire a biztonságiak azonnal rávetették magukat. A világbajnok támadó azonban megvédte a gyereket, és a rendelkezésére állt egy közös fotóra.

Kylian Mbappé csak a 78. percben állt be csereként az Egyesült Államokban található Landoverben rendezett mérkőzésen, de így is hamar főszereplővé vált. A Real Madrid sztárjával egy fiatal szurkoló szeretett volna közös képet készíteni, ezért berohant a pályára, ám az egyik biztonsági őr keményen rávetette magát és a földre teperte a fiút.

Azonnal elkapták a biztonságiak a Kylian Mbappét megrohamozó szurkolót
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Hogyan reagált az esetre Kylian Mbappé?

A francia válogatott világbajnok sztárja látta, hogy a fiú ártalmatlan, és csupán egy fotót szeretne vele, ezért készségesen állt rendelkezésre. 

Mbappé látványosan hadakozott az őt makacsul védő biztonságiakkal, akik elkötelezetten végezték a munkájukat, majd végül szoros őrizetben csak sikerült összehozni a közös képet. 

A furcsa jelenetről készült videó vírusként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, Mbappét sokan méltatták, amiért ilyen kedvesen viselkedett ifjú rajongójával.

A Kolumbia elleni felkészülési meccset végül 3-1-re nyerték a franciák, a PSG sztárja, Désiré Doué kétszer volt eredményes, rajta kívül Marcus Thuram is betalált.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!