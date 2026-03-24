A 27 éves támadó, Kylian Mbappé március elején dőlt ki a sorból, ami miatt több találkozót kihagyott a Real Madridban.

Kylian Mbappé felépült

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Hogy készül a vb-re Kylian Mbappé?

A klasszis játékos a múlt héten viszont a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, illetve a városi rivális Atlético Madrid elleni bajnoki rangadón is szóhoz jutott csereként.

Százszázalékos vagyok, teljesen felépültem. A legutóbbi két világbajnokságra is úgy érkeztem, hogy játszottam, gólokat szereztem, címeket nyertem, az utolsó pillanatig küzdöttem a klubomért. Ugyanezt fogom most is tenni"

- nyilatkozta a világbajnok támadó, aki az argentinokkal szemben elveszített 2022-es fináléban mesterhármast ért el.

Mbappé most is ott van a nemzeti csapat keretében, hazája válogatottja csütörtökön a brazilokkal vív felkészülési mérkőzést, három nappal később pedig a kolumbiaiakkal találkozik - írja az MTI.

A franciák az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság I csoportjában Norvégiával, Szenegállal és az interkontinentális rájátszás győztesével találkoznak.