A 27 éves támadó, Kylian Mbappé március elején dőlt ki a sorból, ami miatt több találkozót kihagyott a Real Madridban.
Hogy készül a vb-re Kylian Mbappé?
A klasszis játékos a múlt héten viszont a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, illetve a városi rivális Atlético Madrid elleni bajnoki rangadón is szóhoz jutott csereként.
Százszázalékos vagyok, teljesen felépültem. A legutóbbi két világbajnokságra is úgy érkeztem, hogy játszottam, gólokat szereztem, címeket nyertem, az utolsó pillanatig küzdöttem a klubomért. Ugyanezt fogom most is tenni"
- nyilatkozta a világbajnok támadó, aki az argentinokkal szemben elveszített 2022-es fináléban mesterhármast ért el.
Mbappé most is ott van a nemzeti csapat keretében, hazája válogatottja csütörtökön a brazilokkal vív felkészülési mérkőzést, három nappal később pedig a kolumbiaiakkal találkozik - írja az MTI.
A franciák az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság I csoportjában Norvégiával, Szenegállal és az interkontinentális rájátszás győztesével találkoznak.