A spanyol királyi klub közleményében azt is írta, hogy Kylian Mbappé sérülését változatlanul konzervatív kezeléssel gyógyítják, sebészeti beavatkozást nem fontolgatnak, arról azonban a dokumentumban nincs szó, hogy várhatóan meddig lesz kénytelen csapata nélkülözni gólerős francia támadóját – számolt be róla az MTI.

Kylian Mbappé jelenleg sérüléssel bajódik

Kylian Mbappé még nem bevethető

„Napról napra haladunk, most jobb, ha nem szabunk határidőket. Azt akarjuk, hogy Mbappé százszázalékos állapotban térjen vissza” – idézte a vezetőedzőt, Álvaro Arbeloát a Marca spanyol sportnapilap.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement on Kylian Mbappé injury.



“After the tests carried out on our player Kylian Mbappé by French medical specialists, under the supervision of the Real Madrid Medical Services, the diagnosis of sprained left knee and the suitability of the… pic.twitter.com/ZIfyZ7hSFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026

Mbappé nélkül a hétfő esti bajnoki meccsét hazai pályán elveszítette a Real (0-1), a Getafe 2008 óta először győzött a Bernabéuban, s a fővárosi gárda négypontos hátrányba került a listavezető és címvédő FC Barcelonával szemben.