Kylian Mbappé a bal térdében levő ficam miatt nem játszhat – erősítette meg francia világbajnok futballistjának orvosi diagnózisát a Real Madrid.

A spanyol királyi klub közleményében azt is írta, hogy Kylian Mbappé sérülését változatlanul konzervatív kezeléssel gyógyítják, sebészeti beavatkozást nem fontolgatnak, arról azonban a dokumentumban nincs szó, hogy várhatóan meddig lesz kénytelen csapata nélkülözni gólerős francia támadóját – számolt be róla az MTI.

Kylian Mbappé jelenleg sérüléssel bajódik
Kylian Mbappé jelenleg sérüléssel bajódik
Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Kylian Mbappé még nem bevethető

„Napról napra haladunk, most jobb, ha nem szabunk határidőket. Azt akarjuk, hogy Mbappé százszázalékos állapotban térjen vissza” – idézte a vezetőedzőt, Álvaro Arbeloát a Marca spanyol sportnapilap.

Mbappé nélkül a hétfő esti bajnoki meccsét hazai pályán elveszítette a Real (0-1), a Getafe 2008 óta először győzött a Bernabéuban, s a fővárosi gárda négypontos hátrányba került a listavezető és címvédő FC Barcelonával szemben.

 

