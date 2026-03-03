Kylian Mbappé a bal térdében levő ficam miatt nem játszhat – erősítette meg francia világbajnok futballistjának orvosi diagnózisát a Real Madrid.
A spanyol királyi klub közleményében azt is írta, hogy Kylian Mbappé sérülését változatlanul konzervatív kezeléssel gyógyítják, sebészeti beavatkozást nem fontolgatnak, arról azonban a dokumentumban nincs szó, hogy várhatóan meddig lesz kénytelen csapata nélkülözni gólerős francia támadóját – számolt be róla az MTI.
Kylian Mbappé még nem bevethető
„Napról napra haladunk, most jobb, ha nem szabunk határidőket. Azt akarjuk, hogy Mbappé százszázalékos állapotban térjen vissza” – idézte a vezetőedzőt, Álvaro Arbeloát a Marca spanyol sportnapilap.
Mbappé nélkül a hétfő esti bajnoki meccsét hazai pályán elveszítette a Real (0-1), a Getafe 2008 óta először győzött a Bernabéuban, s a fővárosi gárda négypontos hátrányba került a listavezető és címvédő FC Barcelonával szemben.
