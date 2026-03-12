A történet főszereplője Luka Elsner, a krakkóiak szlovén vezetőedzője, akinél a legutóbbi gyenge eredmények után végleg elfogyott a türelem. A lengyel Fakt beszámolója szerint az öltözői feszültség és a csapat visszaeső formája oda vezetett, hogy a szakember hivatalosan is benyújtotta a lemondását lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ekstraklasa) szereplő csapatnál. A tréner vállalta a felelősséget, és távozni akart, ám ekkor jött a váratlan fordulat.

Luka Elsner, a Cracovia vezetőedzője a Legia Warszawa elleni lengyel bajnokin a varsói Józef Piłsudski Stadionban

Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

Fejetlenség a lengyel klubnál, marad a kényszermegoldás

A Cracovia vezetésénél azonban úgy döntöttek, nem fogadják el Elsner távozási szándékát. A klubnál uralkodó fejetlenséget tovább növeli, hogy február közepe óta elnök nélkül, átmeneti vezetői felállásban működik az egyesület, így a káosz közepette láthatóan nem akartak még egy frontot nyitni egy edzőváltással.

A helyzet iróniája, hogy Elsner a beszámolók szerint már a játékosoktól is elköszönt, jelezve, hogy részéről nincs tovább. Mivel azonban a klub nem fogadta el a lemondását, másnap ismét meg kellett jelennie az edzőközpontban, és továbbra is ő tartotta a tréningeket. Így jelenleg egy olyan edző irányítja a munkát, aki fejben már aligha ugyanott tart, mint a hivatalos pozíciója alapján kellene.

Abszurd patthelyzet alakult ki Krakkóban

Hogy meddig tartható fenn ez az állapot, egyelőre nehéz megmondani, de az biztos, hogy a Cracovia körül most nem a pályán látott teljesítmény a legérdekesebb téma. A klubnál kialakult helyzet inkább egy elhúzódó belső válság tünete, amelyben minden szereplő számára egyre kényelmetlenebbé válik a folytatás.