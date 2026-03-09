Live
Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano Instagram-oldalán megjelent információk szerint egészen döbbenetes fordulat maradt el 2023-ban. A megdöbbentő hírek szerint Lionel Messi visszatérése a Barcelonához már kész tény volt – legalábbis ezt állítja a klub akkori vezetőedzője, Xavi Hernández.

Xavi a spanyol La Vanguardia című lapnak adott interjúban beszélt arról, hogy a világbajnoki győzelem után Lionel Messi gyakorlatilag már vissza is tért volna Barcelonába.

Joan Laporta miatt hiúsult meg Lionel Messi barcelonai visszatérése
Joan Laporta miatt hiúsult meg Lionel Messi barcelonai visszatérése 
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Miért hiúsult meg Lionel Messi visszatérése?

Messi visszatérése Barcelonába kész üzlet volt azután, hogy Argentína megnyerte a világbajnokságot. Tényleg minden el volt intézve” 

– mondta Xavi.

A legenda végül mégsem tért vissza a katalán klubhoz, pedig – a tréner szerint – a bajnokság részéről sem volt akadálya az ügyletnek.

 A La Liga ugyanis zöld utat adott az átigazolásnak, és maga Messi is nyitott volt a visszatérésre. A végső döntést végül a klubelnök, Joan Laporta hozta meg. A szakvezető elmondása szerint Laporta attól tartott, hogy Messi szerződtetése komoly bérfeszültséget okozna az öltözőben.

„Megvolt a La Liga zöld lámpája is… 

Messi vissza akart térni, de az elnök, Laporta megállította az átigazolást”

 – árulta el Xavi. „Laporta azt mondta nekem, hogy ez bérháborút indítana el, és ezt nem engedheti meg” – idézte fel a történteket Xavi.

A történet azért is különösen érdekes, mert Messi néhány hónappal később végül az amerikai Inter Miami CF csapatához szerződött, így a Barcelona-szurkolók egyik legnagyobb álma – a klublegenda visszatérése – végül nem valósult meg.

A nyilatkozat ismét felkavarta a futballvilágot, hiszen Xavi szavai alapján úgy tűnik: 2023-ban mindössze egyetlen döntés választotta el attól a világot, hogy Lionel Messi ismét a Barcelona mezében lépjen pályára.

