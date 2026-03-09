Xavi a spanyol La Vanguardia című lapnak adott interjúban beszélt arról, hogy a világbajnoki győzelem után Lionel Messi gyakorlatilag már vissza is tért volna Barcelonába.

Joan Laporta miatt hiúsult meg Lionel Messi barcelonai visszatérése

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Miért hiúsult meg Lionel Messi visszatérése?

Messi visszatérése Barcelonába kész üzlet volt azután, hogy Argentína megnyerte a világbajnokságot. Tényleg minden el volt intézve”

– mondta Xavi.

A legenda végül mégsem tért vissza a katalán klubhoz, pedig – a tréner szerint – a bajnokság részéről sem volt akadálya az ügyletnek.

A La Liga ugyanis zöld utat adott az átigazolásnak, és maga Messi is nyitott volt a visszatérésre. A végső döntést végül a klubelnök, Joan Laporta hozta meg. A szakvezető elmondása szerint Laporta attól tartott, hogy Messi szerződtetése komoly bérfeszültséget okozna az öltözőben.

„Megvolt a La Liga zöld lámpája is…

Messi vissza akart térni, de az elnök, Laporta megállította az átigazolást”

– árulta el Xavi. „Laporta azt mondta nekem, hogy ez bérháborút indítana el, és ezt nem engedheti meg” – idézte fel a történteket Xavi.

A történet azért is különösen érdekes, mert Messi néhány hónappal később végül az amerikai Inter Miami CF csapatához szerződött, így a Barcelona-szurkolók egyik legnagyobb álma – a klublegenda visszatérése – végül nem valósult meg.

A nyilatkozat ismét felkavarta a futballvilágot, hiszen Xavi szavai alapján úgy tűnik: 2023-ban mindössze egyetlen döntés választotta el attól a világot, hogy Lionel Messi ismét a Barcelona mezében lépjen pályára.