Az MLS aktuális bajnoka, az Inter Miami futballcsapata Donald Trump vendége volt a Fehér Házban. Az Egyesült Államok elnöke szívélyesen fogadta az együttes játékosait, köztük a csapatkapitány Lionel Messit. A nyolcszoros aranylabdás ajándékot is adott Trumpnak, egy aláírt rózsaszín labdával lepte meg. Az amerikai elnök emellett egy 47-es számmal ellátott mezt, valamint egy exkluzív karórát is kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől és Jorge Mas társtulajdonostól.

Lionel Messi találkozott Donald Trumppal a Fehér Házban

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump szerint Lionel Messi Pelénél is jobb?

„Különleges megtiszteltetés számomra, hogy kimondhatom, amit még egyetlen amerikai elnök sem mondhatott eddig: Üdvözlöm a Fehér Házban, Lionel Messi!” – köszöntötte az argentin szupersztárt Trump, aki novemberben Cristiano Ronaldóval is találkozott.

Az amerikai elnök elmondta, hogy fia, Barron nagy rajongója Messinek és Ronaldónak is, akik a futballtörténelem legjobbjai és a hatodik világbajnokságukra készülnek idén nyáron. Trump azt is elmondta, hogy a labdarúgáshoz köthető első emlékei Peléhez fűzödnek, ugyanis a brazilok háromszoros világbajnoka is játszott az Egyesült Államokban, a New York Cosmos együttesében. Ennek kapcsán Trump meg is kérdezte a jelenlévőket: „Messi vagy Pelé a jobb?”

Donald Trumpot lenyűgözte Lionel Messi

„Nem tudom, lehet, hogy te vagy a jobb. Ki a jobb?” – kérdezte Trump, miközben az Inter Miami játékosai felé fordult és a közönséget szórakoztatta.

„Szerintem ő, de Pelé is nagyon jó volt” – válaszolta meg a kérdést rövid hatásszünet után Messire utalva.

Trump ezután is méltatta Messit, akinek a vezérletével az Inter Miami nagyszerű győzelmeket aratott, és második szezonjában is az MLS legértékesebb játékosa lett.

„Leo, te jöttél és nyertél, és ez nagyon nehéz dolog. Őszintén szólva, sokkal nagyobb nyomás nehezedik rád, mint bárki gondolná, mert elvárták tőled a győzelmet” – dicsérte az argentin klasszist Trump.