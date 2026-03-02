Lionel Messi góljai nagyon kellettek ahhoz, hogy az Inter Miami megfordítsa az Orlando City elleni mérkőzést. A nyolcszoros aranylabdás az 57. percben egy remek lövéssel egyenlített – miután csapata kétgólos hátrányból állt fel –, a 90. percben pedig egy ravasz szabadrúgásból beállította a 4-2-es végeredményt.

Lionel Messi két szép gólt lőtt az Orlando City elleni meccsen

Fotó: DUSTIN MARKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi autogramot ajánlott az ellenfélnek

A 38 éves sztár szemfüles szabadrúgásgólt szerzett – gyorsan ellőtte a labdát, a kapus csak beleérni tudott a jobb alsó sarokba tartó lövésbe. Az argentin klasszis alaposan megünnepelte a meccset végleg lezáró találatát, majd az ellenfél kispadja felé fordult, és felajánlotta,

hogy a mérkőzés után szívesen ad autogramot mindenkinek.

🚨Watch: Lionel Messi told the Orlando bench he’ll sign autographs for them after the game 😂😂😭



What the heck 🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/O0cvFvx3qA — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 2, 2026

A világbajnok támadónak ezek voltak az első góljai a 2026-os évben, az Inter Miami pedig a Los Angeles FC elleni 3-0-s vereséget követően javítani tudott az MLS-ben.

Kapcsolódó cikkek