Az Inter Miami kétgólos hátrányból felállva 4-2-re nyert az Orlando City vendégeként az MLS-ben. Lionel Messi két góllal járult hozzá a fordításhoz, második találata után pedig meglepő ajánlatot tett az ellenfélnek.

Lionel Messi góljai nagyon kellettek ahhoz, hogy az Inter Miami megfordítsa az Orlando City elleni mérkőzést. A nyolcszoros aranylabdás az 57. percben egy remek lövéssel egyenlített – miután csapata kétgólos hátrányból állt fel –, a 90. percben pedig egy ravasz szabadrúgásból beállította a 4-2-es végeredményt.

Lionel Messi két szép gólt lőtt az Orlando City elleni meccsen
Lionel Messi két szép gólt lőtt az Orlando City elleni meccsen
Fotó: DUSTIN MARKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi autogramot ajánlott az ellenfélnek

A 38 éves sztár szemfüles szabadrúgásgólt szerzett – gyorsan ellőtte a labdát, a kapus csak beleérni tudott a jobb alsó sarokba tartó lövésbe. Az argentin klasszis alaposan megünnepelte a meccset végleg lezáró találatát, majd az ellenfél kispadja felé fordult, és felajánlotta, 

hogy a mérkőzés után szívesen ad autogramot mindenkinek.

A világbajnok támadónak ezek voltak az első góljai a 2026-os évben, az Inter Miami pedig a Los Angeles FC elleni 3-0-s vereséget követően javítani tudott az MLS-ben. 

