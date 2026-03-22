Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencvárosi TC II könnyed, 4-1-es győzelmet aratott hazai pályán az NB III-ban. A Fradi támadója, Lisztes Krisztián azonban tett róla, hogy emlékezetes maradjon a mérkőzés.

Az FTC második számú csapata az NB III-ban, bajnoki mérkőzésen fogadta vasárnap a PTE-PEAC csapatát. A Fradi 4-1-re győzött, Lisztes Krisztián azonban nem a pozitív megmozdulásai miatt került be a mérkőzés jegyzőkönyvébe.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mi történt Lisztes Krisztiánnal a Fradi meccsén?

A csakfoci.hu beszámolója alapján a zöld-fehérek magabiztos győzelmet arattak, azonban a hazaiak öröme mégsem lehetett teljes. A hosszú sérülés után visszatérő Lisztes Krisztiánnak hatalmas szüksége lenne a játékpercekre, ennek okán a kezdőcsapatban kapott helyet, de idő előtt el kellett hagynia a pályát.

A 68. percben, Lisztes egy párharc során úgy fordult a labda irányába, hogy kezével eltalálta az ellenfél játékosát. A 20 éves támadónak rögtön felmutatta a piros lapot a játékvezető.

A beszámoló szerint a döntés túlzónak tűnt, és különösen rosszul jött Lisztesnek, aki azon dolgozik, hogy visszaverekedje magát az FTC első csapatába. Égető szüksége lenne a pályán töltött időre, a kiállítás miatt azonban két hétig biztosan nem játszhat. Lisztes a válogatott szünetben is gyűjthette volna a játékperceket, hiszen az NB III-ban ekkor is rendeznek bajnokikat.

Lisztes Krisztián tavaly nyáron tért vissza egy kölcsönszerződés keretében a Fradihoz a Bundesligában szereplő Frankfurt csapatától. Az elmúlt másfél évben számos sérülés hátráltatta és kevés játéklehetőséghez jutott. Visszatérését követően a Fradi első csapatában összesen 34 percet játszott, egy bajnoki és egy kupameccsen kapott szerepet. Az FTC második csapatában a közelmúltban duplázni tudott a Dombóvár ellen, mostani piros lapja azonban nem jött jókor.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!