Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghozta a döntését a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága. Lisztes Krisztián, a Fradi futballistája három mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután a Ferencváros II NB III-as mérkőzésén egy ütés miatt piros lapot kapott.

A labdarúgó NB III vasárnapi játéknapján a Ferencváros II magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a PTE-PEAC együttese ellen, viszont a zöld-fehérek sikere egy kellemetlen esemény miatt maradt emlékezetes. Mint ismeretes, Lisztes Krisztián a kiállítás sorsára jutott a bajnoki mérkőzés 68. percében, miután a 20 éves támadó egy párharc során a kezével találta el az ellenfél játékosát.

Lisztes Krisztián jelenleg a Ferencváros második számú csapatánál építené fel magát
Lisztes Krisztián jelenleg a Ferencváros második számú csapatánál építené fel magát
Fotó: fradi.hu 

Mennyi ideig nem játszhat Lisztes Krisztián?

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szerdán adta ki a határozatot, melyből kiderült, hogy a Fradi játékosa három mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

„Lisztes Krisztián (FTC) 3, Szarka Bulcsú János (ETO), Papp Ádám Tibor (Szegedi Vasutas), Kovalecz Soma (Nyíregyháza) és Lukács Kelemen (Gödöllő) 1-1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott” − olvasható a közleményben. 

A csakfoci.hu akkori beszámolója szerint a piros lap túlzónak bizonyult, és amennyiben az MLSZ döntését is hozzáadjuk, úgy végképp rosszul jött ez a sérüléséből nemrég visszatért Lisztesnek. Az utánpótlás-válogatott támadó jelenleg is azon dolgozik, hogy visszakerüljön a Fradi első csapatába, augusztusi visszatérése óta mindössze két tétmeccs jutott neki Robbie Keane együttesében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!