A labdarúgó NB III vasárnapi játéknapján a Ferencváros II magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a PTE-PEAC együttese ellen, viszont a zöld-fehérek sikere egy kellemetlen esemény miatt maradt emlékezetes. Mint ismeretes, Lisztes Krisztián a kiállítás sorsára jutott a bajnoki mérkőzés 68. percében, miután a 20 éves támadó egy párharc során a kezével találta el az ellenfél játékosát.

Lisztes Krisztián jelenleg a Ferencváros második számú csapatánál építené fel magát

Mennyi ideig nem játszhat Lisztes Krisztián?

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szerdán adta ki a határozatot, melyből kiderült, hogy a Fradi játékosa három mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

„Lisztes Krisztián (FTC) 3, Szarka Bulcsú János (ETO), Papp Ádám Tibor (Szegedi Vasutas), Kovalecz Soma (Nyíregyháza) és Lukács Kelemen (Gödöllő) 1-1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott” − olvasható a közleményben.

A csakfoci.hu akkori beszámolója szerint a piros lap túlzónak bizonyult, és amennyiben az MLSZ döntését is hozzáadjuk, úgy végképp rosszul jött ez a sérüléséből nemrég visszatért Lisztesnek. Az utánpótlás-válogatott támadó jelenleg is azon dolgozik, hogy visszakerüljön a Fradi első csapatába, augusztusi visszatérése óta mindössze két tétmeccs jutott neki Robbie Keane együttesében.