Paul Joyce, a The Times riportere hétfőn számolt be arról, hogy a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool első számú kapusa, Alisson biztosan nem lesz ott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján. A brazil kapuvédő nem is utazott el a mérkőzés helyszínére, a helyét pedig a korábban is már bizonyító Giorgi Mamardashvili veheti át.

Alisson, a Liverpool alapembere kisebb sérülést szenvedett

Első számú kapusa nélkül áll ki a Liverpool

Mint ismert, a Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt kapta ellenfeléül a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, melynek első mérkőzését Isztambulban rendezik meg. Szoboszlaiék számára nem lesz idegen a környezet, hiszen a 2025-2026-os idényben egyszer már pályára léptek a Galata otthonában, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Arne Slot hétfő este tartja meg mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, de az már korábban kiderült, hogy a holland menedzser egyik legfontosabb alapembere biztosan otthon marad. Paul Joyce, a The Times riportere ugyanis úgy tudja, hogy Alisson kapus nem utazott el a csapattal, mivel a legutóbbi edzésen diszkomfortot érzett, a Vörösök pedig nem szerettek volna kockáztatni.

Joyce hozzátette, hogy Alisson sérülése nem tűnik komolynak, bár az még kérdéses, hogy a hétvégi Premier League-fordulóban pályára léphet-e. A brazil kapuvédő esetében érthető lehet az óvatosság, hiszen már a mostani idényben is volt sérülése, ráadásul éppen a Galatasaray elleni BL-mérkőzésen dőlt ki legalább hét hétre.

Alisson helyettese, Giorgi Mamardashvili már bizonyított korábban, jelenleg tizenegy térmérkőzése van a csapatnál.

A georgiai játékos a spanyol Valenciától érkezett a Liverpoolhoz, amely 2024-ben 30 millió eurót sem sajnált kifizetni a játékjogáért, viszont nem egyből csatlakozott, hiszen a vásárlás bejelentése után még egy szezont Spanyolországban védett. Minden bizonnyal ő lesz a 33 éves Alisson utódja, kedden pedig újabb feladat vár rá a Bajnokok Ligájában.