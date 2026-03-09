Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ma éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egybehangzó sajtóhírek szerint a brazil Alisson nem utazott el a csapattal Isztambulba, vagyis biztosan kihagyja a Galatasaray elleni odavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A Liverpool első számú kapusa így Giorgi Mamardashvili lehet kedd este.

Paul Joyce, a The Times riportere hétfőn számolt be arról, hogy a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool első számú kapusa, Alisson biztosan nem lesz ott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján. A brazil kapuvédő nem is utazott el a mérkőzés helyszínére, a helyét pedig a korábban is már bizonyító Giorgi Mamardashvili veheti át.

Alisson Becker of Liverpool plays during the Premier League match between Nottingham Forest and Liverpool at the City Ground in Nottingham, England, on February 22, 2026. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Alisson, a Liverpool alapembere kisebb sérülést szenvedett
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Első számú kapusa nélkül áll ki a Liverpool

Mint ismert, a Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt kapta ellenfeléül a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, melynek első mérkőzését Isztambulban rendezik meg. Szoboszlaiék számára nem lesz idegen a környezet, hiszen a 2025-2026-os idényben egyszer már pályára léptek a Galata otthonában, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Arne Slot hétfő este tartja meg mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, de az már korábban kiderült, hogy a holland menedzser egyik legfontosabb alapembere biztosan otthon marad. Paul Joyce, a The Times riportere ugyanis úgy tudja, hogy Alisson kapus nem utazott el a csapattal, mivel a legutóbbi edzésen diszkomfortot érzett, a Vörösök pedig nem szerettek volna kockáztatni.

Joyce hozzátette, hogy Alisson sérülése nem tűnik komolynak, bár az még kérdéses, hogy a hétvégi Premier League-fordulóban pályára léphet-e. A brazil kapuvédő esetében érthető lehet az óvatosság, hiszen már a mostani idényben is volt sérülése, ráadásul éppen a Galatasaray elleni BL-mérkőzésen dőlt ki legalább hét hétre.

Alisson helyettese, Giorgi Mamardashvili már bizonyított korábban, jelenleg tizenegy térmérkőzése van a csapatnál.

A georgiai játékos a spanyol Valenciától érkezett a Liverpoolhoz, amely 2024-ben 30 millió eurót sem sajnált kifizetni a játékjogáért, viszont nem egyből csatlakozott, hiszen a vásárlás bejelentése után még egy szezont Spanyolországban védett. Minden bizonnyal ő lesz a 33 éves Alisson utódja, kedden pedig újabb feladat vár rá a Bajnokok Ligájában.

  • Kapcsolódó tartalmaink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!