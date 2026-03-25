Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Arne Slot kirúgása hónapok óta a levegőben lóg. Nem is csoda, hiszen az angol bajnoki címvédő Liverpool az idei szezonban csak árnyéka önmagának. Arne Slot számára a legnagyobb kihívás most a szurkolók bizalmának visszaszerzése, de könnyen lehet, hogy ezen a BL-indulás kiharcolása sem segíthet már. Miközben a Liverpool a háttérben gőzerővel dolgozik az utódjának megtalálásán, könnyen lehet, hogy már a következő napokban eldől a holland edző sorsa.

Alig egy év alatt nagyot fordult a világ a Liverpool csapatával. Arne Slot rögtön az első szezonjában bajnoki címet szerzett a Vörösökkel, akik a klub történetének 20. bajnoki címét zsebelték be. Az Anfielden azonban most egészen más hangulat uralkodik. Bár Szoboszlai Dominik szinte egymaga cipeli a hátán a csapatot, a címvédő játéka látványosan visszaesett a tavalyihoz képest, aminek köszönhetően a Premier Leauge-ben pedig már hónapok óta nem az aranyérem a cél, hanem, hogy jövőre egyáltalán indulhasson a Bajnokok Ligájában. Adja magát a kérdés, vajon hogyan süllyedt ennyire mélyre a Liverpool ilyen rövid idő alatt?

Liverpool's Dominik Szoboszlai celebrates after scoring the team's first goal during the UEFA Champions League Round of 16, second leg match between Liverpool and Galatasaray S.K. at Anfield in Liverpool, United Kingdom, on March 19, 2026. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik idén magasan kiemelkedik a Liverpool csapatából
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mi romlott el a Liverpoolnál a tavalyi bajnok cím óta?

A Liverpool tavaly nyáron mintegy 450 millió fontot költött új játékosokra és a szezon elején még semmi jel nem utalt a csalódást keltő eredményekre és az azóta megdöntött negatív rekordokra. Slot együttese az első öt bajnokiját megnyerte, és ekkor még úgy tűnt, esélyes lehet a címvédésre is. A szurkolók optimizmusa azonban gyorsan elszállt: a csapat szeptember óta 26 bajnokiból mindössze kilencet tudott megnyerni és jelenleg három meccs óta nyeretlen, így csupán az ötödik helyen áll a tabellán. Különösen aggasztó, hogy hét fordulóval a bajnokság vége előtt ötpontos hátrányban van a még Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért, miközben a Chelsea, a Brentford és a városi rivális Everton is ott liheg már a nyakában.

Arne Slot csapata a legutóbb a Brighton otthonában kapott ki meglepően simán, ami szezonbeli tizedik veresége volt – hasonló legutóbb a 2015/2016-os idényben fordult elő. A Vörösök játéka meglehetősen enervált volt, a statisztikai mutatók szerint pedig az egész szezonban visszatérő probléma, hogy a játékosok jóval kevesebbet futnak, mint korábban és a letámadások száma is visszaesett, pedig ez a csapat egyik erőssége volt. Emellett a csapat játéka kiszámíthatóvá vált, sokszor képtelen megtartani az előnyét, és ritkán tudja dominálni ellenfeleit. 

Arne Slot és Mohamed Szalah lett a bűnbak a Liverpool hanyatlásáért
Arne Slot és Mohamed Szalah lett a bűnbak a Liverpool hanyatlásáért
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A rekordköltekezés ellenére sem elég mély a keret, már a szurkolók hite is megingott 

Slotnak sokan felróják, hogy a bajnoki címet még azzal a csapattal nyerte meg, amelyet elődje, Jürgen Klopp rakott össze, a tavaly nyári nagy bevásárlás után pedig a saját képére kezdhette formálni a Liverpoolt, de kudarcot vallott. A holland edző dolgát ugyanakkor komoly sérüléshullám is nehezítette, ami miatt nemcsak hogy nem számíthatott minden kulcsjátékosára, sőt kényszerűségből Szoboszlait is folyamatosan a védelemben vetette be. A magyar válogatott csapatkapitánya ennek ellenére is vezére tudott lenni a látványos szenvedő angol bajnoknak.

A Liverpool olykor fásult játékát a klub legendái is folyamatosan kritizálják, Steven Gerrard szerint a rotáció kulcsfontosságú lenne, ennek ellenére Slot szinte folyamatosan ugyanazokat a játékosokat szerepelteti. Persze, kényszerűségből is. A Manchester City elleni rangadón például mindössze két olyan játékos (Curtis Jones és Andy Robertson) ült a kispadon, akik ebben a szezonban legalább négy bajnokin kezdőként léptek pályára. A formagyengülés és a sorozatos gyengébb teljesítmények mellett ugyanakkor vitathatatlan, hogy részben Slot a felelős azért, hogy a Liverpool nem tudja dominálni a meccseit az angol labdarúgó-bajnokságban. A nemzetközi porondon ugyanis teljesen más a helyzet, bár a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germain ellen nem lesz könnyű dolga a Vörösöknek.

A Liverpool házi gólkirálya, Hugo Ekitiké megsérült Brightonban
A Liverpool házi gólkirálya, Hugo Ekitiké megsérült Brightonban
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool legendás alakja, Graeme Souness egy másik bűnbakot is talált, mivel úgy véli, a csapat gyengélkedésének egyik legfőbb oka Mohamed Szalah hanyatlása. 

Az egyiptomi csatár ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve csupán 10 gólt és kilenc gólpasszt jegyzett, ami jelentősen elmarad az elmúlt években látottaktól: Szalah tavaly 44 gólt szerzett, míg egy évvel korábban 34-et, sőt az eddigi leggyengébb liverpooli idényeiben is (2018/19-es és a 2019/20-as szezonban) 27 gólt lőtt.

Persze, Jürgen Klopp irányítása alatt is előfordultak gyenge időszakok, volt, hogy a BL-ben sem indulhatott a csapat, de soha fel sem merült, hogy megváljanak a közönségkedvenctől. A német edző alatt a Liverpool korábbi sikereinek egyik legfontosabb pillére a hit és a csapategység volt, mostanra azonban ennek nyomát sem látni. A szurkolók türelme fogytán van, a címvédő csapnivaló eredményeit és teljesítményét látva pedig már hónapok óta bizonytalan Arne Slot jövője, viszont a menesztésére azóta sem került sor. 

Nagy kérdés, meddig tart ki a bizalom Arne Slot mellett
Nagy kérdés, meddig tart ki a vezetőség bizalma Arne Slot mellett
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Amennyiben nem sikerül kiharcolnia a csapatnak a BL-indulást, úgy vélhetően kirúgják a hollandot, de erre csak a nyáron kerülhet sor. Viszont nagy kérdés, hogy ki váltaná, ugyanis jelenleg nincs sok világklasszis edző a piacon, aki passzolna a Liverpoolhoz.

Xabi Alonso egyre közelebb a Liverpool kispadjához

A szurkolók által áhított Xabi Alonso ugyan elérhető és állítólag már a klub vezetősége is felvette a kapcsolatot a Real Madrid korábbi edzőjével, hogy megtudják, készen áll-e átvenni a Premier League-ben címvédő együttes irányítását. Sőt, sajtóhírek szerint a Liverpool már előrehaladott tárgyalásokat folytat a klub egykori játékosával, aki szeretne mihamarabb munkába állni, így már a márciusi válogatott szünetben dönthetnek Slot jövőjéről. Bár a fogadóirodák szerint a legnagyobb esély továbbra is arra mutatkozik, hogy a holland tréner megtarthatja az állását, ha mégsem így lesz, akkor jöhet képbe Alonso, bár a spanyol mellett is akadnak jelöltek.

A szurkolók Xabi Alonsót szeretnék a Liverpool új edzőjének
A szurkolók Xabi Alonsót szeretnék a Liverpool új edzőjének
Fotó: FADEL SENNA / AFP

Xabi Alonso mögött a német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a második legesélyesebb a Liverpool kispadjára, de a kiszemeltek között van a PSG trénere, Luis Enrique, sőt Jürgen Klopp visszatérését sem zárják ki, különösen, hogy a „Vörösöket” bajnoki címre és BL-győzelemre vezető német szakember nemrég kijelentette, hogy még nem ért véget az edzői karrierje. Szintén esélyesnek tartják az Arsenal és a Chelsea korábbi játékosát, Cesc Fábregast, aki kisebb csodát ért el a Como kispadján, a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth edzőjét, Andoni Iraolát, valamint Sebastian Hoenesst, aki tavaly megnyerte a Német Kupát a Stuttgarttal, az azt megelőző szezonban pedig meglepetésre ezüstérmes lett a Bundesligában. Utóbbiakkal kapcsolatban azonban az a legnagyobb kérdés, hogy képesek lennének-e irányítani egy olyan nagy klubot, mint a Liverpool.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!