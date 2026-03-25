Alig egy év alatt nagyot fordult a világ a Liverpool csapatával. Arne Slot rögtön az első szezonjában bajnoki címet szerzett a Vörösökkel, akik a klub történetének 20. bajnoki címét zsebelték be. Az Anfielden azonban most egészen más hangulat uralkodik. Bár Szoboszlai Dominik szinte egymaga cipeli a hátán a csapatot, a címvédő játéka látványosan visszaesett a tavalyihoz képest, aminek köszönhetően a Premier Leauge-ben pedig már hónapok óta nem az aranyérem a cél, hanem, hogy jövőre egyáltalán indulhasson a Bajnokok Ligájában. Adja magát a kérdés, vajon hogyan süllyedt ennyire mélyre a Liverpool ilyen rövid idő alatt?

Szoboszlai Dominik idén magasan kiemelkedik a Liverpool csapatából

Mi romlott el a Liverpoolnál a tavalyi bajnok cím óta?

A Liverpool tavaly nyáron mintegy 450 millió fontot költött új játékosokra és a szezon elején még semmi jel nem utalt a csalódást keltő eredményekre és az azóta megdöntött negatív rekordokra. Slot együttese az első öt bajnokiját megnyerte, és ekkor még úgy tűnt, esélyes lehet a címvédésre is. A szurkolók optimizmusa azonban gyorsan elszállt: a csapat szeptember óta 26 bajnokiból mindössze kilencet tudott megnyerni és jelenleg három meccs óta nyeretlen, így csupán az ötödik helyen áll a tabellán. Különösen aggasztó, hogy hét fordulóval a bajnokság vége előtt ötpontos hátrányban van a még Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért, miközben a Chelsea, a Brentford és a városi rivális Everton is ott liheg már a nyakában.

Arne Slot csapata a legutóbb a Brighton otthonában kapott ki meglepően simán, ami szezonbeli tizedik veresége volt – hasonló legutóbb a 2015/2016-os idényben fordult elő. A Vörösök játéka meglehetősen enervált volt, a statisztikai mutatók szerint pedig az egész szezonban visszatérő probléma, hogy a játékosok jóval kevesebbet futnak, mint korábban és a letámadások száma is visszaesett, pedig ez a csapat egyik erőssége volt. Emellett a csapat játéka kiszámíthatóvá vált, sokszor képtelen megtartani az előnyét, és ritkán tudja dominálni ellenfeleit.

Arne Slot és Mohamed Szalah lett a bűnbak a Liverpool hanyatlásáért

A rekordköltekezés ellenére sem elég mély a keret, már a szurkolók hite is megingott

Slotnak sokan felróják, hogy a bajnoki címet még azzal a csapattal nyerte meg, amelyet elődje, Jürgen Klopp rakott össze, a tavaly nyári nagy bevásárlás után pedig a saját képére kezdhette formálni a Liverpoolt, de kudarcot vallott. A holland edző dolgát ugyanakkor komoly sérüléshullám is nehezítette, ami miatt nemcsak hogy nem számíthatott minden kulcsjátékosára, sőt kényszerűségből Szoboszlait is folyamatosan a védelemben vetette be. A magyar válogatott csapatkapitánya ennek ellenére is vezére tudott lenni a látványos szenvedő angol bajnoknak.