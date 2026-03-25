Alig egy év alatt nagyot fordult a világ a Liverpool csapatával. Arne Slot rögtön az első szezonjában bajnoki címet szerzett a Vörösökkel, akik a klub történetének 20. bajnoki címét zsebelték be. Az Anfielden azonban most egészen más hangulat uralkodik. Bár Szoboszlai Dominik szinte egymaga cipeli a hátán a csapatot, a címvédő játéka látványosan visszaesett a tavalyihoz képest, aminek köszönhetően a Premier Leauge-ben pedig már hónapok óta nem az aranyérem a cél, hanem, hogy jövőre egyáltalán indulhasson a Bajnokok Ligájában. Adja magát a kérdés, vajon hogyan süllyedt ennyire mélyre a Liverpool ilyen rövid idő alatt?
Mi romlott el a Liverpoolnál a tavalyi bajnok cím óta?
A Liverpool tavaly nyáron mintegy 450 millió fontot költött új játékosokra és a szezon elején még semmi jel nem utalt a csalódást keltő eredményekre és az azóta megdöntött negatív rekordokra. Slot együttese az első öt bajnokiját megnyerte, és ekkor még úgy tűnt, esélyes lehet a címvédésre is. A szurkolók optimizmusa azonban gyorsan elszállt: a csapat szeptember óta 26 bajnokiból mindössze kilencet tudott megnyerni és jelenleg három meccs óta nyeretlen, így csupán az ötödik helyen áll a tabellán. Különösen aggasztó, hogy hét fordulóval a bajnokság vége előtt ötpontos hátrányban van a még Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért, miközben a Chelsea, a Brentford és a városi rivális Everton is ott liheg már a nyakában.
Arne Slot csapata a legutóbb a Brighton otthonában kapott ki meglepően simán, ami szezonbeli tizedik veresége volt – hasonló legutóbb a 2015/2016-os idényben fordult elő. A Vörösök játéka meglehetősen enervált volt, a statisztikai mutatók szerint pedig az egész szezonban visszatérő probléma, hogy a játékosok jóval kevesebbet futnak, mint korábban és a letámadások száma is visszaesett, pedig ez a csapat egyik erőssége volt. Emellett a csapat játéka kiszámíthatóvá vált, sokszor képtelen megtartani az előnyét, és ritkán tudja dominálni ellenfeleit.
A rekordköltekezés ellenére sem elég mély a keret, már a szurkolók hite is megingott
Slotnak sokan felróják, hogy a bajnoki címet még azzal a csapattal nyerte meg, amelyet elődje, Jürgen Klopp rakott össze, a tavaly nyári nagy bevásárlás után pedig a saját képére kezdhette formálni a Liverpoolt, de kudarcot vallott. A holland edző dolgát ugyanakkor komoly sérüléshullám is nehezítette, ami miatt nemcsak hogy nem számíthatott minden kulcsjátékosára, sőt kényszerűségből Szoboszlait is folyamatosan a védelemben vetette be. A magyar válogatott csapatkapitánya ennek ellenére is vezére tudott lenni a látványos szenvedő angol bajnoknak.
A Liverpool olykor fásult játékát a klub legendái is folyamatosan kritizálják, Steven Gerrard szerint a rotáció kulcsfontosságú lenne, ennek ellenére Slot szinte folyamatosan ugyanazokat a játékosokat szerepelteti. Persze, kényszerűségből is. A Manchester City elleni rangadón például mindössze két olyan játékos (Curtis Jones és Andy Robertson) ült a kispadon, akik ebben a szezonban legalább négy bajnokin kezdőként léptek pályára. A formagyengülés és a sorozatos gyengébb teljesítmények mellett ugyanakkor vitathatatlan, hogy részben Slot a felelős azért, hogy a Liverpool nem tudja dominálni a meccseit az angol labdarúgó-bajnokságban. A nemzetközi porondon ugyanis teljesen más a helyzet, bár a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germain ellen nem lesz könnyű dolga a Vörösöknek.
A Liverpool legendás alakja, Graeme Souness egy másik bűnbakot is talált, mivel úgy véli, a csapat gyengélkedésének egyik legfőbb oka Mohamed Szalah hanyatlása.
Az egyiptomi csatár ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve csupán 10 gólt és kilenc gólpasszt jegyzett, ami jelentősen elmarad az elmúlt években látottaktól: Szalah tavaly 44 gólt szerzett, míg egy évvel korábban 34-et, sőt az eddigi leggyengébb liverpooli idényeiben is (2018/19-es és a 2019/20-as szezonban) 27 gólt lőtt.
Persze, Jürgen Klopp irányítása alatt is előfordultak gyenge időszakok, volt, hogy a BL-ben sem indulhatott a csapat, de soha fel sem merült, hogy megváljanak a közönségkedvenctől. A német edző alatt a Liverpool korábbi sikereinek egyik legfontosabb pillére a hit és a csapategység volt, mostanra azonban ennek nyomát sem látni. A szurkolók türelme fogytán van, a címvédő csapnivaló eredményeit és teljesítményét látva pedig már hónapok óta bizonytalan Arne Slot jövője, viszont a menesztésére azóta sem került sor.
Amennyiben nem sikerül kiharcolnia a csapatnak a BL-indulást, úgy vélhetően kirúgják a hollandot, de erre csak a nyáron kerülhet sor. Viszont nagy kérdés, hogy ki váltaná, ugyanis jelenleg nincs sok világklasszis edző a piacon, aki passzolna a Liverpoolhoz.
Xabi Alonso egyre közelebb a Liverpool kispadjához
A szurkolók által áhított Xabi Alonso ugyan elérhető és állítólag már a klub vezetősége is felvette a kapcsolatot a Real Madrid korábbi edzőjével, hogy megtudják, készen áll-e átvenni a Premier League-ben címvédő együttes irányítását. Sőt, sajtóhírek szerint a Liverpool már előrehaladott tárgyalásokat folytat a klub egykori játékosával, aki szeretne mihamarabb munkába állni, így már a márciusi válogatott szünetben dönthetnek Slot jövőjéről. Bár a fogadóirodák szerint a legnagyobb esély továbbra is arra mutatkozik, hogy a holland tréner megtarthatja az állását, ha mégsem így lesz, akkor jöhet képbe Alonso, bár a spanyol mellett is akadnak jelöltek.
Xabi Alonso mögött a német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a második legesélyesebb a Liverpool kispadjára, de a kiszemeltek között van a PSG trénere, Luis Enrique, sőt Jürgen Klopp visszatérését sem zárják ki, különösen, hogy a „Vörösöket” bajnoki címre és BL-győzelemre vezető német szakember nemrég kijelentette, hogy még nem ért véget az edzői karrierje. Szintén esélyesnek tartják az Arsenal és a Chelsea korábbi játékosát, Cesc Fábregast, aki kisebb csodát ért el a Como kispadján, a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth edzőjét, Andoni Iraolát, valamint Sebastian Hoenesst, aki tavaly megnyerte a Német Kupát a Stuttgarttal, az azt megelőző szezonban pedig meglepetésre ezüstérmes lett a Bundesligában. Utóbbiakkal kapcsolatban azonban az a legnagyobb kérdés, hogy képesek lennének-e irányítani egy olyan nagy klubot, mint a Liverpool.
