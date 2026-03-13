Isztambulban nemcsak a hangulat volt forró, hanem Kerkez Milos lába alatt a talaj is. A magyar válogatott védő huszonegy perc után sárga lapot kapott a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntőn, Slot pedig a szünetben a biztonsági játék mellett döntött. A Liverpool-edző szerint a döntés nem a játékos formájának, hanem a körülményeknek és a rafinált ellenfélnek szólt.

Kerkeznek (b) egy félidőnyi játék jutott a Liverpool csapatában a Galatasaray ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Milos formája rendben van, tisztességesen játszott, de kapott egy sárgát egy olyan közegben, ahol a bíró rengeteg ’olcsó’ szabadrúgást ítélt meg az ellenfélnek. A törökök rendkívül rutinosan próbálták kiprovokálni a második figyelmeztetést

– indokolta a cserét Slot. Hozzátette, Kerkez agresszív stílusa és a „puha” ítéletek együtt túl nagy rizikót jelentettek: „Ott volt Robertson a padon, felesleges lett volna megvárni egy kiállítást egy ilyen atmoszférájú meccsen.”

Kórház a város szélén: Alisson és Isak helyzete Liverpoolban

A vasárnapi, Tottenham elleni rangadó előtt a Liverpool orvosi részlege teljes gőzzel üzemel. Alisson Becker, aki a hétfői edzésen szedett össze egy izomsérülést, továbbra sem biztosan bevethető. Slot szerint a brazil kapus remélhetőleg pénteken már edzésbe áll, de ha a Spurs ellen még nem is játszhat, a szerdai, Galatasaray elleni BL-visszavágóra már biztosan egészséges lesz. Szükség is lesz rá, a törökök ugyanis 1-0-ra megnyerték a hazai mérkőzést.

A támadósorban sem jobb a helyzet: a svéd gólvágó, Alexander Isak még mindig külön munkát végez a rehabilitációs csapattal, így rá vasárnap még nem számíthat a közönség. Federico Chiesa viszont már a kerettel tréningezik, ahogy a fiatal Rio Ngumoha is bevethető állapotba került. Utóbbival kapcsolatban Slot megjegyezte: a fáradásos törése miatt eddig óvatosak voltak, de a következő három meccs valamelyikén akár a kezdőben is kiköthet a tehetség.

Slot önkritikája: „Én vagyok a felelős”

A vezetőedző nem próbált kifogásokat keresni a csapat hullámzó teljesítményére, de a hibákra rámutatott.

„Én vagyok a felelős ezért” – mondta röviden az isztambuli vereségre utalva. Slot kiemelte, hogy csapata ismét egy rögzített szituáció után kapott gólt, amit elfogadhatatlannak nevezett. Ugyanakkor kiemelte: a statisztikák alapján idegenben is több helyzetet dolgoztak ki, mint amennyit egy vendégcsapat általában szokott a Galata otthonában, ám a befejezéseknél elfogyott a tudomány.

Ez egy rossz koktél: helyzeteket hagytunk ki, miközben hátul gólt kaptunk egy pontrúgásból. Ha ezen nem javítunk, minden meccs nehéz lesz.

Szabadesésben a Tottenham

A vasárnapi ellenfél, a Tottenham Hotspur jelenleg a Premier League „állatorvosi lova”. Igor Tudor kinevezése óta a londoniak teljes káoszban vannak: egymás után hatszor kikaptak, és reálisan fenyegeti őket az a veszély, hogy a liga történetének a legnevesebb kiesői legyenek. A helyzetüket súlyosbítja, hogy 11 hiányzójuk (köztük Maddison és Kulusevski) is van, avagy még az ág is húzza a londoniakat.