A Premier League címvédője a Brighton otthonába látogat a 31. fordulóban. A Liverpool edzőjét, Arne Slotot a hétvégi mérkőzés előtt Szoboszlai Dominkról is kérdezték, a holland tréner pedig ingerülten reagált a magyar játékossal kapcsolatos érdeklődésre.

A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Liverpool az utóbbi két meccsét nem tudta megnyerni a bajnokságban, a BL-ben viszont 4-0-ra kiütötte a Galatasarayt, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé.

Liverpool's Dominik Szoboszlai celebrates after scoring the team's first goal during the UEFA Champions League Round of 16, second leg match between Liverpool and Galatasaray S.K. at Anfield in Liverpool, United Kingdom, on March 19, 2026. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik is gólt lőtt a Galatasaray ellen, a Liverpool negyeddöntős a BL-ben
Hogyan tekint a Liverpool edzője Szoboszlaira?

A Brighton elleni mérkőzés előtt Arne Slot a sérültekkel kapcsolatban elmondta, hogy Mohamed Szalah biztosan nem tud pályára lépni, és minden bizonnyal Joe Gomez sem kezd majd a szombati találkozón. A Liverpool holland edzőjét Szoboszlai Dominik szerepköréről is kérdezték – a magyar válogatott játékos számtalanszor játszott jobbhátvédet a szezonban –, amire a tréner kissé ingerülten felelt.

Nem tudom, hányszor mondtam már el, de kérdezzenek csak tovább. Dominik számomra középpályás, talán 5–6 alkalommal kell még elmondanom? 

Amikor jobbhátvédként küldöm pályára, az nem azért van, mert taktikai zseni vagyok, hanem mert ő a legjobb játékos, aki rendelkezésre áll erre a posztra, amikor mások hiányoznak” – felelte egyértelműen Slot.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot gives instructions to Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on December 13, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Arne Slot egyértelműen fogalmazott Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban
Arne Slot szerint egyértelmű, miért játszik jobbhátvédként Szoboszlai

„Ha vannak rendelkezésre álló, jó formában lévő szélső védőim, akkor ők fognak ott játszani, Dom pedig a középpályán. 

Tehát minden alkalommal, amikor összeállítom a csapatot, biztosan van oka annak, hogy Dom jobbhátvédként játszik. Ő egy nagyon jó középpályás számunkra. Ha mindenki rendelkezésre áll, a csapat erősebb vele a középpályán. 

Ha viszont hiányoznak néhányan, akkor Dom játszhat jobbhátvédként, a többiek pedig a középpályán. Ez az én véleményem. Természetesen amikor mindenki fitt, akkor a legjobb csapat nem az, amelyben Szoboszlai jobbhátvédként játszik” – szögezte le a Liverpool edzője, akit később a média képviselői a szerződéséről kérdeztek, és ezzel is sikerült felbosszantaniuk.

Így működik a foci? Nyertünk egy meccset, és máris új szerződésről beszélünk?! Egyébként nem csak egyet nyertünk, hanem többet, mint amennyit az elmúlt hónapokban bárki is gondolt volna. 

Meglep ez a kérdés, én a Brighton elleni meccsre koncentrálok, és előtte is az volt a célom, hogy valami pozitívat hozzunk ki ebből a szezonból. Az idény végéig küzdenünk kell, teljes figyelmem erre irányul. Itt nem beszélünk szerződésekről” – jelentette ki Slot.

Eljött az idő, dönteni kell Arne Slot sorsáról
Arne Slotot feldühítették az újságírók 
A Liverpool szombat kora délután, magyar idő szerint 13.30-tól lép pályára a Brighton otthonában, a mérkőzést Darren England vezeti.

