A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Liverpool az utóbbi két meccsét nem tudta megnyerni a bajnokságban, a BL-ben viszont 4-0-ra kiütötte a Galatasarayt, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé.

Szoboszlai Dominik is gólt lőtt a Galatasaray ellen, a Liverpool negyeddöntős a BL-ben

Hogyan tekint a Liverpool edzője Szoboszlaira?

A Brighton elleni mérkőzés előtt Arne Slot a sérültekkel kapcsolatban elmondta, hogy Mohamed Szalah biztosan nem tud pályára lépni, és minden bizonnyal Joe Gomez sem kezd majd a szombati találkozón. A Liverpool holland edzőjét Szoboszlai Dominik szerepköréről is kérdezték – a magyar válogatott játékos számtalanszor játszott jobbhátvédet a szezonban –, amire a tréner kissé ingerülten felelt.

Nem tudom, hányszor mondtam már el, de kérdezzenek csak tovább. Dominik számomra középpályás, talán 5–6 alkalommal kell még elmondanom?

Amikor jobbhátvédként küldöm pályára, az nem azért van, mert taktikai zseni vagyok, hanem mert ő a legjobb játékos, aki rendelkezésre áll erre a posztra, amikor mások hiányoznak” – felelte egyértelműen Slot.

Arne Slot egyértelműen fogalmazott Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban

Arne Slot szerint egyértelmű, miért játszik jobbhátvédként Szoboszlai

„Ha vannak rendelkezésre álló, jó formában lévő szélső védőim, akkor ők fognak ott játszani, Dom pedig a középpályán.

Tehát minden alkalommal, amikor összeállítom a csapatot, biztosan van oka annak, hogy Dom jobbhátvédként játszik. Ő egy nagyon jó középpályás számunkra. Ha mindenki rendelkezésre áll, a csapat erősebb vele a középpályán.

Ha viszont hiányoznak néhányan, akkor Dom játszhat jobbhátvédként, a többiek pedig a középpályán. Ez az én véleményem. Természetesen amikor mindenki fitt, akkor a legjobb csapat nem az, amelyben Szoboszlai jobbhátvédként játszik” – szögezte le a Liverpool edzője, akit később a média képviselői a szerződéséről kérdeztek, és ezzel is sikerült felbosszantaniuk.

Így működik a foci? Nyertünk egy meccset, és máris új szerződésről beszélünk?! Egyébként nem csak egyet nyertünk, hanem többet, mint amennyit az elmúlt hónapokban bárki is gondolt volna.

Meglep ez a kérdés, én a Brighton elleni meccsre koncentrálok, és előtte is az volt a célom, hogy valami pozitívat hozzunk ki ebből a szezonból. Az idény végéig küzdenünk kell, teljes figyelmem erre irányul. Itt nem beszélünk szerződésekről” – jelentette ki Slot.