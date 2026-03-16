„Szerintem ez teljesen normális. Ha az a csapat, amelynek szurkolsz, ilyen sok pontot veszít olyan ellenfelek ellen, akiktől ezt nem várnád, ráadásul ennyiszer a mérkőzések utolsó pillanataiban, akkor mindannyian frusztráltak vagyunk” – mondta a Liverpool menedzsere, Arne slot annak kapcsán, hogy a hazai szurkolók fütyültek a Tottenham elleni, 1–1-es meccs után, melyen Szoboszlai Dominik megint gólt lőtt, ráadásul szabadrúgásból.

Arne Slot szerint joggal frusztráltak a Liverpool szurkolói

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool menedzsere frusztrált, csak Szoboszlai gólját tudta kiemelni

„Ezt már túl sokszor tapasztalták, többször, mint amihez hozzászoktak, és teljesen normális, hogy kimutatják a frusztrációjukat. A frusztrációt érzem én, érzik a játékosok és a szurkolók is. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ha szerdán (a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-meccsen) megjelennek, akkor ismét támogatni fogják a csapatot. De ha a csapat nem hozza azt a szintet, amit megszoktak, akkor teljesen normális, hogy frusztráltak” – mondta Slot, aki szerint túl sok, ami a Liverpoollal történik.

„Megint az utolsó percben, megint azután, hogy nekünk is volt lehetőségünk gólt szerezni. Az összes helyzetük hosszú labdákból és második labdákból jött, nem tudtunk elég gyorsan felszabadítani. Az utolsó húsz percben kontrákból támadtunk, de ezekből sem tudtunk gólt szerezni. Ahogy ez a szezon eddig alakul, nem teljesen meglepő, hogy a végén kapunk gólt – tette hozzá a holland edző, aki szerint csapata túl sok gólt kap, miközben nem rúgnak eleget.

Szoboszlai Dominik újabb gólt szerzett

„Frusztrált vagyok. Hányszor kell még megtörténnie?” – tette fel a költői kérdést a BBC kamerái előtt Slot, utalva az utolsó pillanatokban bekapott gólra.

„Nagyszerű gól. Jó látni egy ilyen találatot. Sokkal nagyobb helyzeteink is voltak ennél, de ha Dominik kerül lövőhelyzetbe, abból mindig nagy lehetőség lesz – ezt ma is láttuk” – mondta el a gondolatait Slot Szoboszlairól, aki már David Beckham nyomdokaiba kezd lépni a Premier League-ben.