Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Ezt látnia kell!

Egyre durvább ukrán fenyegetések érik Magyarországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Galatasaray ismét nagy meglepetést okozott. Az isztambuli csapat a párharc első meccsén 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt. A mérkőzés után a török sajtóban már a továbbjutást emlegették, és azt is kiemelték, hogy az angol csapatnak szerencséje volt, mert nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna.

A Galatasaray a Bajnokok Ligája idei kiírásának alapszakaszában hazai pályán már legyőzte 1-0-ra a Liverpoolt, majd a török csapat ezt a bravúrt a nyolcaddöntőben is megismételte. Ezúttal Mario Lemina fejese döntött, a meccs egyetlen gólja a 7. percben született. A továbbjutás természetesen még nem dőlt el, Szoboszlai Dominikék az Anfield Roadon megfordíthatják a párharcot. A törökök azonban már a legjobb nyolcba kerülést tervezgetik, amihez egy döntetlen is elegendő lenne számukra Angliában.

A Liverpool az Anfield Roadon harcolhatja ki a továbbjutást
A Liverpool az Anfield Roadon harcolhatja ki a továbbjutást
Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Pokoli éjszaka Isztambulban – elbukott a Liverpool

A török sajtóban a meccs után azt emelték ki, hogy a Galatasaray az európai topklubok rémálma lett, hiszen a csapat a Liverpoolt már másodszor győzte le az idényben, a rájátszásban pedig a Juventust búcsúztatta úgy, hogy Isztambulban 5-2-re verte az olasz együttest. A visszavágó kapcsán hangsúlyozták, hogy története során még csak egyszer szenvedett vereséget a Galata a Liverpool ellen, ráadásul az Anfielden egy döntetlen már elég lesz a továbbjutáshoz.

A Fanatik című török sportlap szerint pokoli éjszakája volt kedd este a Liverpoolnak Isztambulban, 

az angol csapat játékosai idegesek voltak, és szinte megbénította őket a Rams Park elképesztő atmoszférája. Egy másik napilap, a Sabah úgy jellemezte a történteket, hogy a Galata „ledöntötte az európai óriást”, a győzelmet kemény harccal és óriási hittel érte el.

Galatasaray's Gabonese midfielder #99 Mario Lemina (C) celebrates with teammates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Galatasaray SK and Liverpool FC at the Ali Sami Yen Sports Complex in Istanbul on March 10, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
A török sajtó nem győzte méltatni a Galatasarayt a Liverpool elleni győzelem után
Fotó: Yasin Akgul/AFP

Szerencséje volt a Liverpoolnak?

„Sokk Isztambulban! A Liverpool földre került” – írta címlapján a Takvim, a török lap szerint Sallai Rolandék ismét meglepték a Premier League címvédőjét.

Az önkívületi hurráhangulat mellett a török média azt is kiemelte, hogy a Liverpoolnak szerencséje volt, amiért csak 1-0-s vereséget szenvedett, 

mert több góllal is kikaphatott volna, így még szorultabb helyzetből várhatná a visszavágót.

A párharc angliai mérkőzése egy hét múlva esedékes, a továbbjutásról döntő találkozót jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban.

  • Kapcsolódó cikkek
Arne Slot döntése miatt szétszedték a Liverpool két focistáját
Annyira béna volt a Tottenham kapusa, hogy 17 perc után lecserélte az edzője a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében
Arne Slot napjai meg vannak számlálva, a Liverpool megegyezett az utódjával

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!