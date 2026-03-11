A Galatasaray a Bajnokok Ligája idei kiírásának alapszakaszában hazai pályán már legyőzte 1-0-ra a Liverpoolt, majd a török csapat ezt a bravúrt a nyolcaddöntőben is megismételte. Ezúttal Mario Lemina fejese döntött, a meccs egyetlen gólja a 7. percben született. A továbbjutás természetesen még nem dőlt el, Szoboszlai Dominikék az Anfield Roadon megfordíthatják a párharcot. A törökök azonban már a legjobb nyolcba kerülést tervezgetik, amihez egy döntetlen is elegendő lenne számukra Angliában.

A Liverpool az Anfield Roadon harcolhatja ki a továbbjutást

Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Pokoli éjszaka Isztambulban – elbukott a Liverpool

A török sajtóban a meccs után azt emelték ki, hogy a Galatasaray az európai topklubok rémálma lett, hiszen a csapat a Liverpoolt már másodszor győzte le az idényben, a rájátszásban pedig a Juventust búcsúztatta úgy, hogy Isztambulban 5-2-re verte az olasz együttest. A visszavágó kapcsán hangsúlyozták, hogy története során még csak egyszer szenvedett vereséget a Galata a Liverpool ellen, ráadásul az Anfielden egy döntetlen már elég lesz a továbbjutáshoz.

A Fanatik című török sportlap szerint pokoli éjszakája volt kedd este a Liverpoolnak Isztambulban,

az angol csapat játékosai idegesek voltak, és szinte megbénította őket a Rams Park elképesztő atmoszférája. Egy másik napilap, a Sabah úgy jellemezte a történteket, hogy a Galata „ledöntötte az európai óriást”, a győzelmet kemény harccal és óriási hittel érte el.

A török sajtó nem győzte méltatni a Galatasarayt a Liverpool elleni győzelem után

Fotó: Yasin Akgul/AFP

Szerencséje volt a Liverpoolnak?

„Sokk Isztambulban! A Liverpool földre került” – írta címlapján a Takvim, a török lap szerint Sallai Rolandék ismét meglepték a Premier League címvédőjét.

Az önkívületi hurráhangulat mellett a török média azt is kiemelte, hogy a Liverpoolnak szerencséje volt, amiért csak 1-0-s vereséget szenvedett,

mert több góllal is kikaphatott volna, így még szorultabb helyzetből várhatná a visszavágót.

A párharc angliai mérkőzése egy hét múlva esedékes, a továbbjutásról döntő találkozót jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban.