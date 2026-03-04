Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Fontos

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem bírtak magukkal a törökök. A Galatasaray szurkolóitól nem kell tartania a Liverpool csapatának a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

A török szurkolók sokszor kihúzzák a gyufát. Az Európai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaraynak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésre. 

Ez kedvezhet a Liverpool csapatának
Ez kedvezhet a Liverpool csapatának
Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

Ez kedvezhet a Liverpool csapatának

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak és rendzavarásokat okoztak.

A több magyar válogatottat felvonultató párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool FC közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.

További cikkek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!