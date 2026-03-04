A török szurkolók sokszor kihúzzák a gyufát. Az Európai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaraynak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésre.

Ez kedvezhet a Liverpool csapatának

Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak és rendzavarásokat okoztak.

Galatasaray fans away against Juventus 🇹🇷🔥 pic.twitter.com/GHcnX22Z2E — Ultras Clips (@ultras_clips) February 25, 2026

A több magyar válogatottat felvonultató párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool FC közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.

