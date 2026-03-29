A Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, Jürgen Klopp – aki jelenleg a Red Bull-futballcsoport sportvezetőjeként dolgozik –, szombaton visszatért korábbi sikereinek helyszínére: az Anfieldre. A német szakember a Liverpool legendáit irányította a Borussia Dortmund „öregfiúkcsapata” elleni jótékonysági gálameccsen, amely végül 2-2-es döntetlennel zárult.

Jürgen Klopp és a Liverpool egykori csapatkapitánya, Steven Gerrard is visszatér

Klopp kilenc éven át irányította a Liverpoolt, és ez idő alatt nyolc trófeát nyert a klubbal, többek között Bajnokok Ligáját és angol bajnoki címet. A német tréner 2024-ben távozott, de a szurkolók azóta is igazi legendaként emlékeznek rá, így nem meglepő, hogy hatalmas ováció fogadta a visszatérését. A kezdő sípszó előtt a szurkolók a You’ll Never Walk Alone című dalt énekelték, majd a mérkőzés után Klopp a pályán ünnepelt, ököllel a levegőbe csapott, ami az elmúlt években ikonikussá vált. A korábbi sikeredző meg is hatódott azon, hogyan fogadták őt a drukkerek.

Jürgen returns & even does the fist pumps 👊👊👊 Just bring him back 😭😭😭

Arne Slot does not get the ethos of our club, nor Liverpool city, nor our fans! #LFC #Legends #Klopp @LFCFoundation ❤️❤️❤️pic.twitter.com/0VfXRoMoWk — 𝕬𝖓𝖓𝖎𝖊'𝖘 𝕬𝖓𝖋𝖎𝖊𝖑𝖉 (@AnnieHarte21) March 28, 2026

Jó volt. Semmi sem változott. Minden másodpercét élveztem

– mondta Klopp, hozzátéve, hogy a mérkőzés inkább a szurkolókról szólt, mintsem a taktikai utasításokról. „Ma nem az volt a szerepem, hogy sok szót ejtsek – az Alapítvány miatt voltam itt, de igazán különleges élményben volt részem. Jó volt látva az összes srácot a Liverpoolból és Dortmundból, akikkel nem túl gyakran találkozok. Nagyon jó volt látni a fiúkat játszani. Már önmagában Thiago miatt megérte jegyet venni!” – mondta a meccs után Klopp, aki mellett olyan liverpooli legendák ültek a kispadon, mint Kenny Dalglish, Ian Rush és John Aldridge.

Bár az 58 éves német szakember közel két éve felhagyott átmenetileg az edzősködéssel, a nevét folyamatosan bedobják, amikor egy topcsapat új edzőt keres, legutóbb a Real Madriddal és az Atlético Mariddal hozták hírbe, ezt azonban teljes képtelenségnek nevezte. Ugyanakkor nyitva hagyta a jövőbeni visszatérésének a lehetőségét, sőt amikor a szombati mérkőzés után Kloppot arról kérdezték, hogy visszatér-e a jövőben az Anfieldre, röviden, de sokat sejtetően annyit felelt: „Igen”. Ebből ugyan nem derült ki, hogy mikor, de mindenképp bizakodásra adhat okot a Vörösök szurkolóinak.