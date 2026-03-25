A Liverpool idei szezonjának egyik legnagyobb rejtélye, hogy miközben a klub tudatosan szakított Jürgen Klopp extrém fizikai terhelésre épülő rendszerével, a csapat teljesítménye látványosan visszaesett. A meccsek forgatókönyve visszatérő: erős kezdés után fokozatos elfáradás, majd kontrollvesztés a második félidőben.

Arne Slot Liverpoolja idén komoly problémákkal küzd

Egy részletes szakmai elemzés – amely a PoolBarátok Facebook-oldalán jelent meg – arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem egyszerű formahanyatlás, hanem egy tudatosan választott edzésmodell következménye lehet. A felvetések ráadásul több ponton egybecsengenek a nemzetközi sporttudományi és újságírói diskurzussal is.

Klopp rendszere Liverpoolban: brutális, de működött

Nemzetközi szinten is jól dokumentált, hogy Klopp alatt a Liverpool a világ egyik legintenzívebb csapata volt. A The Athletic újságírója, Simon Hughes több cikkében is kiemelte, hogy a csapat edzéseken és mérkőzéseken is kiemelkedő futómennyiséget és sprintszámot produkált, különösen az első években.

Ez a megközelítés ugyan komoly sérüléskockázattal járt, de cserébe rendkívül erős fizikai alapot adott a játékosoknak. A Liverpool hosszú időn keresztül képes volt 90 percen át magas intenzitáson futballozni, és különösen labda nélkül dominálni.

Slot váltása: kevesebb edzés, több pihenő

Arne Slot ezzel szemben egy teljesen más filozófiát hozott. Az úgynevezett taktikai periodizációra épít, amelyben a fizikai terhelés nem külön jelenik meg, hanem a taktikai munkába van integrálva, és erősen mérkőzésközpontú. Ez a modell – amely többek között portugál edzőknél is elterjedt – azt ígéri, hogy a játékosok frissebbek maradnak, miközben csökken a sérülések száma. A Liverpoolnál is ez volt a cél: kevesebb túlterhelés, jobb rendelkezésre állás, erősebb szezonhajrá.

A gyakorlatban azonban ennek egyre inkább az ellenkezője látszik. A PoolBarátok elemzése szerint a jelenlegi rendszerben nem épül fel az a hosszú távú állóképességi alap, amely Klopp alatt megvolt.

Ennek egyik következménye, hogy a játékosok gyakran csak 60–65 percig képesek a legmagasabb intenzitáson futballozni. Ez megmagyarázza a visszatérő mintát: erős kezdés után visszaesés, majd a mérkőzés végének elvesztése.

A jelenség nem ismeretlen a sporttudományban. Simon Brundish, aki rendszeresen elemzi a Liverpool fizikai mutatóit, többször beszélt arról, hogy az ingadozó terhelés – kevés edzés, majd hirtelen nagy meccsterhelés – kifejezetten növeli a sérüléskockázatot.