A Liverpool idei szezonjának egyik legnagyobb rejtélye, hogy miközben a klub tudatosan szakított Jürgen Klopp extrém fizikai terhelésre épülő rendszerével, a csapat teljesítménye látványosan visszaesett. A meccsek forgatókönyve visszatérő: erős kezdés után fokozatos elfáradás, majd kontrollvesztés a második félidőben.
Egy részletes szakmai elemzés – amely a PoolBarátok Facebook-oldalán jelent meg – arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem egyszerű formahanyatlás, hanem egy tudatosan választott edzésmodell következménye lehet. A felvetések ráadásul több ponton egybecsengenek a nemzetközi sporttudományi és újságírói diskurzussal is.
Klopp rendszere Liverpoolban: brutális, de működött
Nemzetközi szinten is jól dokumentált, hogy Klopp alatt a Liverpool a világ egyik legintenzívebb csapata volt. A The Athletic újságírója, Simon Hughes több cikkében is kiemelte, hogy a csapat edzéseken és mérkőzéseken is kiemelkedő futómennyiséget és sprintszámot produkált, különösen az első években.
Ez a megközelítés ugyan komoly sérüléskockázattal járt, de cserébe rendkívül erős fizikai alapot adott a játékosoknak. A Liverpool hosszú időn keresztül képes volt 90 percen át magas intenzitáson futballozni, és különösen labda nélkül dominálni.
Slot váltása: kevesebb edzés, több pihenő
Arne Slot ezzel szemben egy teljesen más filozófiát hozott. Az úgynevezett taktikai periodizációra épít, amelyben a fizikai terhelés nem külön jelenik meg, hanem a taktikai munkába van integrálva, és erősen mérkőzésközpontú. Ez a modell – amely többek között portugál edzőknél is elterjedt – azt ígéri, hogy a játékosok frissebbek maradnak, miközben csökken a sérülések száma. A Liverpoolnál is ez volt a cél: kevesebb túlterhelés, jobb rendelkezésre állás, erősebb szezonhajrá.
A gyakorlatban azonban ennek egyre inkább az ellenkezője látszik. A PoolBarátok elemzése szerint a jelenlegi rendszerben nem épül fel az a hosszú távú állóképességi alap, amely Klopp alatt megvolt.
Ennek egyik következménye, hogy a játékosok gyakran csak 60–65 percig képesek a legmagasabb intenzitáson futballozni. Ez megmagyarázza a visszatérő mintát: erős kezdés után visszaesés, majd a mérkőzés végének elvesztése.
A jelenség nem ismeretlen a sporttudományban. Simon Brundish, aki rendszeresen elemzi a Liverpool fizikai mutatóit, többször beszélt arról, hogy az ingadozó terhelés – kevés edzés, majd hirtelen nagy meccsterhelés – kifejezetten növeli a sérüléskockázatot.
Ördögi kör: meccseken kell formába kerülni
A rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a játékosoknak gyakorlatilag mérkőzéseken kell visszanyerniük a formájukat. Ez különösen azoknál jelent gondot, akik sérülésből térnek vissza vagy kimaradnak a rotációból. Mivel az edzések nem biztosítanak elég intenzív terhelést, ezek a futballisták nem tudják fokozatosan felépíteni magukat. Így vagy alacsony szinten ragadnak, vagy hirtelen túlterhelésnek vannak kitéve. Ez a dinamika több játékosnál is megfigyelhető volt a szezon során, és jelentősen hozzájárulhatott a csapat ingadozó teljesítményéhez.
Chiesa esete mindent megmagyaráz
A leglátványosabb példa Federico Chiesa története. Az olasz támadó akkor kezdett formába lendülni, amikor rendszeresen pályára került, majd kikerült a rotációból, és ezzel párhuzamosan fizikailag is visszaesett. A helyzet odáig fajult, hogy az olasz válogatott a legutóbbi összetartáson nem megfelelő fizikai állapot miatt hazaküldte.
Ez jól mutatja a rendszer egyik alapvető problémáját: ha egy játékos nem kap játékperceket, gyakorlatilag nincs lehetősége megfelelő szintre kerülni.
Nem kevesebb a terhelés, csak máshol jelentkezik
Közben a másik oldalon több kulcsember – köztük Szoboszlai Dominik – karriercsúcsot dönt futómennyiségben és játékpercekben. Ez arra utal, hogy a terhelés nem tűnt el, csak átalakult. A magyar játékos jól illeszkedik a rendszerbe – a taktikai periodizáció nála működik.
A magyar középpályás fizikailag robusztusabb, mint a társai: sosem sérült hosszabb ideig, rendre kezdő, így meccseken folyamatosan építette a fitneszét anélkül, hogy rotációs lyukakba esett volna.
Slot 4-3-3-as felállása ideális Szoboszlai számára, amikor éppen nem jobbhátvéd, akkor intenzív box-to-box szerepben villanthat, ahol a labdás kontroll és a pozíció szerzése kevésbé terheli a sprintkapacitást, szemben Klopp kaotikus presszingjével. Emellett mentálisan is stabil: nem kiég, hanem adaptálódott a kevesebb edzésbeli ingerekhez, így a sűrű menetrendben sem fárad el olyan gyorsan, mint például Mac Allister vagy Chiesa.
Ez magyarázza, miért bírja 90 percet topszinten – a modell nála maximalizálja a rendelkezésre állást, míg másoknál (peremberek, sérülésből visszatérők) az alap hiányzik. A stáb szerint ez a kulcs: az alapemberek frissebbek meccsenként, még ha a csapat egésze gyengébb is.
Kísérlet vagy zsákutca?
A Liverpoolnál abban bíznak, hogy ez a modell a szezon végére hozza meg az eredményét, és a csapat frissebb lesz riválisainál. A jelenlegi kép azonban inkább azt sugallja, hogy a fizikai alapok meggyengültek, és ez közvetlenül hat a teljesítményre.
A kérdés nemcsak az, hogy miért esett vissza a Liverpool teljesítménye, hanem az is, hogy hosszabb távon mennyire működőképes ez a terhelési modell.
A választ egyelőre nem tudni – de az biztos, hogy a Liverpool most egy kockázatos kísérlet kellős közepén jár. Ha pedig ennek rossz vége lesz, akkor Arne Slot vezetőedző helye szinte biztosan veszélybe kerül.
