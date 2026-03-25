Mi lesz így Szoboszlaiékkal? Hiába a kisebb terhelés és a tudatos pihentetés, a címvédő Liverpool teljesítménye visszaesett. A PoolBarátoknál is felvetett értelmezés szerint ebben az új edzésfilozófia is fontos szerepet játszhat.

A Liverpool idei szezonjának egyik legnagyobb rejtélye, hogy miközben a klub tudatosan szakított Jürgen Klopp extrém fizikai terhelésre épülő rendszerével, a csapat teljesítménye látványosan visszaesett. A meccsek forgatókönyve visszatérő: erős kezdés után fokozatos elfáradás, majd kontrollvesztés a második félidőben.

Arne Slot Liverpoolja óriási bajban, a gondok okozója pedig éppen a tavaly nyáron még PL-címet ünneplő vezetőedző lehet Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Egy részletes szakmai elemzés – amely a PoolBarátok Facebook-oldalán jelent meg – arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem egyszerű formahanyatlás, hanem egy tudatosan választott edzésmodell következménye lehet. A felvetések ráadásul több ponton egybecsengenek a nemzetközi sporttudományi és újságírói diskurzussal is.

Klopp rendszere Liverpoolban: brutális, de működött

Nemzetközi szinten is jól dokumentált, hogy Klopp alatt a Liverpool a világ egyik legintenzívebb csapata volt. A The Athletic újságírója, Simon Hughes több cikkében is kiemelte, hogy a csapat edzéseken és mérkőzéseken is kiemelkedő futómennyiséget és sprintszámot produkált, különösen az első években.

Ez a megközelítés ugyan komoly sérüléskockázattal járt, de cserébe rendkívül erős fizikai alapot adott a játékosoknak. A Liverpool hosszú időn keresztül képes volt 90 percen át magas intenzitáson futballozni, és különösen labda nélkül dominálni.

Slot váltása: kevesebb edzés, több pihenő

Arne Slot ezzel szemben egy teljesen más filozófiát hozott. Az úgynevezett taktikai periodizációra épít, amelyben a fizikai terhelés nem külön jelenik meg, hanem a taktikai munkába van integrálva, és erősen mérkőzésközpontú. Ez a modell – amely többek között portugál edzőknél is elterjedt – azt ígéri, hogy a játékosok frissebbek maradnak, miközben csökken a sérülések száma. A Liverpoolnál is ez volt a cél: kevesebb túlterhelés, jobb rendelkezésre állás, erősebb szezonhajrá.

A gyakorlatban azonban ennek egyre inkább az ellenkezője látszik. A PoolBarátok elemzése szerint a jelenlegi rendszerben nem épül fel az a hosszú távú állóképességi alap, amely Klopp alatt megvolt.

Ennek egyik következménye, hogy a játékosok gyakran csak 60–65 percig képesek a legmagasabb intenzitáson futballozni. Ez megmagyarázza a visszatérő mintát: erős kezdés után visszaesés, majd a mérkőzés végének elvesztése.

A jelenség nem ismeretlen a sporttudományban. Simon Brundish, aki rendszeresen elemzi a Liverpool fizikai mutatóit, többször beszélt arról, hogy az ingadozó terhelés – kevés edzés, majd hirtelen nagy meccsterhelés – kifejezetten növeli a sérüléskockázatot.

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (C) celebrates after scoring the opening goal of the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Mac Allister is küzd a fizikai alap hiányával: októberi válogatott forma után márciusra visszaesett, hiába játszatta Slot minél többet, hogy jó erőbe kerüljön
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ördögi kör: meccseken kell formába kerülni

A rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a játékosoknak gyakorlatilag mérkőzéseken kell visszanyerniük a formájukat. Ez különösen azoknál jelent gondot, akik sérülésből térnek vissza vagy kimaradnak a rotációból. Mivel az edzések nem biztosítanak elég intenzív terhelést, ezek a futballisták nem tudják fokozatosan felépíteni magukat. Így vagy alacsony szinten ragadnak, vagy hirtelen túlterhelésnek vannak kitéve. Ez a dinamika több játékosnál is megfigyelhető volt a szezon során, és jelentősen hozzájárulhatott a csapat ingadozó teljesítményéhez.

Chiesa esete mindent megmagyaráz

A leglátványosabb példa Federico Chiesa története. Az olasz támadó akkor kezdett formába lendülni, amikor rendszeresen pályára került, majd kikerült a rotációból, és ezzel párhuzamosan fizikailag is visszaesett. A helyzet odáig fajult, hogy az olasz válogatott a legutóbbi összetartáson nem megfelelő fizikai állapot miatt hazaküldte.

Ez jól mutatja a rendszer egyik alapvető problémáját: ha egy játékos nem kap játékperceket, gyakorlatilag nincs lehetősége megfelelő szintre kerülni.

Nem kevesebb a terhelés, csak máshol jelentkezik

Közben a másik oldalon több kulcsember – köztük Szoboszlai Dominik – karriercsúcsot dönt futómennyiségben és játékpercekben. Ez arra utal, hogy a terhelés nem tűnt el, csak átalakult. A magyar játékos jól illeszkedik a rendszerbe – a taktikai periodizáció nála működik.

Szoboszlai Dominik hazatért Liverpoolból, a családját is magával vitte Telkibe
Szoboszlai Dominik számára kifejezetten kedvező a Slot-rendszer, hiszen nagyon sokat játszik, a kiegészítő emberek ugyanakkor nem tudnak felzárkózni a fizikai állapotuk miatt
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A magyar középpályás fizikailag robusztusabb, mint a társai: sosem sérült hosszabb ideig, rendre kezdő, így meccseken folyamatosan építette a fitneszét anélkül, hogy rotációs lyukakba esett volna.

Slot 4-3-3-as felállása ideális Szoboszlai számára, amikor éppen nem jobbhátvéd, akkor intenzív box-to-box szerepben villanthat, ahol a labdás kontroll és a pozíció szerzése kevésbé terheli a sprintkapacitást, szemben Klopp kaotikus presszingjével. Emellett mentálisan is stabil: nem kiég, hanem adaptálódott a kevesebb edzésbeli ingerekhez, így a sűrű menetrendben sem fárad el olyan gyorsan, mint például Mac Allister vagy Chiesa.

Ez magyarázza, miért bírja 90 percet topszinten – a modell nála maximalizálja a rendelkezésre állást, míg másoknál (peremberek, sérülésből visszatérők) az alap hiányzik. A stáb szerint ez a kulcs: az alapemberek frissebbek meccsenként, még ha a csapat egésze gyengébb is.

Kísérlet vagy zsákutca?

A Liverpoolnál abban bíznak, hogy ez a modell a szezon végére hozza meg az eredményét, és a csapat frissebb lesz riválisainál. A jelenlegi kép azonban inkább azt sugallja, hogy a fizikai alapok meggyengültek, és ez közvetlenül hat a teljesítményre.

A kérdés nemcsak az, hogy miért esett vissza a Liverpool teljesítménye, hanem az is, hogy hosszabb távon mennyire működőképes ez a terhelési modell.

A választ egyelőre nem tudni – de az biztos, hogy a Liverpool most egy kockázatos kísérlet kellős közepén jár. Ha pedig ennek rossz vége lesz, akkor Arne Slot vezetőedző helye szinte biztosan veszélybe kerül.

