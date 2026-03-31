Bár milliókat keresnek és luxuskörülmények között élnek, a pénz semmiképpen sem változtat azon a tényen, hogy a labdarúgók is emberek, akiknek megvannak a maguk egyéni nehézségei. A magas fizetés és az álommunka enyhíthet egyes gondokon, de ezek a kényelmi tényezők nem védik meg a játékosokat a mentális egészségügyi problémáktól. Jordan Fairclough, aki 2018-tól 2025-ig a Liverpool első csapatának erőnléti edzője volt, a The Redmen TV-nek adott interjújában rávilágított a futballistákat érintő mentális betegségekre.

A Liverpool korábbi erőnléti edzője tisztában van a játékosokat érintő mentális zavarokkal

Öngyilkos akart lenni a Liverpool játékosa?

„Volt egy játékos, akivel a Liverpoolnál dolgoztam együtt, és aki elmondta, hogy az öngyilkosságon gondolkodott. Még ma is elszorul a torkom, ha ezt hangosan kimondom” – mondta Fairclough, aki az illető kilétét természetesen nem fedte fel.

Most már sokkal jobban van, de őszintén szólva nagyon megrázott, amikor ezt hallottam tőle. És én voltam az első, akinek ezt elmondta, ami szintén hihetetlen volt.

Nem sokkal azt követően, hogy ezek a beszélgetések lezajlottak köztünk, felvettem a kapcsolatot a PFA-val (Professzionális Labdarúgók Szervezete – a szerk.). Elirányítottam a játékost egy sportpszichológushoz, és egy ideig együtt dolgoztak” – tette hozzá a megdöbbent szakember.

Bár Fairclough szerepe a Liverpoolnál elsősorban a játékosok fizikai teljesítményére összpontosult, a csapat közvetlen közelében töltött ideje révén betekintést nyert a futballisták lelkivilágába. A szakember szerint az egyre zsúfoltabb futballszezonok negatív hatással vannak a labdarúgókra, a megnövekedett terhelés mentális zavarokhoz vezethet.

Jordan Fairclough aktívan foglalkozik a labdarúgókat érintő mentális problémákkal

A Liverpool korábbi edzője a mentális egészség megőrzéséért küzd

„A játékosok és a stáb mentális egészségével néha nagyon nehéz megfelelően foglalkozni, mert mindannyian férfiak vagyunk. Nem igazán szoktunk ilyen módon beszélni az érzéseinkről. Valószínűleg mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a statisztikák szerint az öngyilkosság az egyik leggyakoribb halálozási ok a mi korosztályunkban. Kik dolgoznak a futballban? Melyik korosztály? A mi korosztályunk” – idézte a This is Anfield portál Fairclough szavait, akinek az állítását egy kutatás is megerősítette, miszerint a profi labdarúgók öt százalékának voltak már öngyilkossággal kapcsolatos gondolatai.

A Liverpooltól történt távozása óta Fairclough aktívan foglalkozik a mentális egészség fontosságával a labdarúgásban.

Létrehozta a Connected Coaches platformot, amellyel az edzők és szakemberek karrierútját és jólétét támogatja. Rendszeresen szerepel szakértőként műsorokban, melyek során a modern edzésmódszerekről és a játékosok pszichológiai támogatásáról beszél. Személyes motivációja a mentális egészség iránt egy 33 mérföldes jótékonysági ultramaraton lefutása után erősödött meg, amelyet a Loch Ness körül teljesített.