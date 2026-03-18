Nagy a nyomás a Liverpoolon, miután az utóbbi két mérkőzésén nem tudott nyerni. Arne Slot állása is veszélybe kerülhet, ha a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között kiesik az angol bajnoki címvédő. A Liverpool ennél komolyabb hátrányt is ledolgozott már, de a csapat formája messze van a maximálistól. Egy biztos: a Liverpool–Galatasaray akár Arne Slot sorsáról is dönthet, valamint arról is, hogy meg tudja-e menteni a szezonját Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata.
A Liverpool–Galatasaray nem egy sima meccs lesz
A Liverpool híres arról, hogy az Anfielden képes váratlan fordításokra az európai visszavágókon. Az európai szövetség honlapján fellelhető statisztikák alapján a Liverpool az utóbbi 16 párharcából 11-ben alulmaradt, miután elvesztette az idegenbeli első meccset, viszont amikor 1–0-ra kapott ki vendégként – 13-szor –, akkor kilencszer továbbjutott. Az utóbbi 19, Anfielden lejátszott nemzetközi kupameccse közül 15-öt megnyert, a másik négyet ugyanakkor elvesztette. Török ellenfelet hatszor fogadott és egy döntetlen mellett ötször győzött úgy, hogy ötször nem kapott gólt. A Galatasaray angol csapatok ellen nem túl eredményes idegenben, a 12 szigetországi mérkőzése közül mindössze egyet tudott megnyerni, a 2023/24-es szezonban a Manchester United elleni csoportmeccset 3–2-re. Ezzel együtt az európai porondon 17-szer várhatta előnnyel az idegenbeli visszavágót és 14-szer továbbjutásra váltotta kedvező helyzetét, igaz, a legutóbbi három alkalomból, amikor egygólos előnnyel utazott a második mérkőzésre, kétszer elvesztette a párharcot. Érdekes adat, hogy a török gárda az utóbbi 33 UEFA-mérkőzésén mindössze háromszor nem kapott gólt, de kétszer éppen a Liverpool ellen működött tökéletesen a védelme.
Olyan nyolc alkalommal fordult elő, hogy a Liverpool egy kieséses párharc első idegenbeli meccsét egygólos különbséggel elveszítette a BEK-ben vagy BL-ben, de ezek közül öt alkalommal továbbjutott. Korábban a Trabzonspor, a St. Étienne, a Borussia Mönchengladbach és a HJK Helsinki ellen is fordított az angol csapat, legutóbb a BL-ben ez a Chelsea ellen sikerült 2007-ben.
Az eddigi leghíresebb, 2019-es, Barcelona elleni 4–0-s győzelem óta a Liverpool kilenc hazai kieséses meccséből csak kettőt nyert meg Európában. Az utolsó kettőt elveszítették: tavaly a PSG ellen, valamint az Atalanta ellen a két évvel ezelőtti Európa-liga kiírásban.
A meccs előtti sajtótájékoztatón Arne Slotot, a Liverpool edzőjét arról is kérdezték, érzi-e a nyomást a sorsdöntő BL-meccs előtt. A Galata elleni BL-meccs után a Liverpool 1–1-es döntetlent játszott a Premier League-ben a kiesés elől menekülő Tottenham ellen. A találkozón Szoboszlai Dominik megszerezte szezonbeli ötödik szabadrúgásgólját, csapata viszont ezúttal is a hajrában szórakozta el a győzelmet.
A Tottenham elleni pontvesztés után felerősödtek azok a hangok, hogy Arne Slot alatt inog a liverpooli kispad, egy Galatasaray elleni BL-kiesés pedig nagy valószínűséggel megpecsételné a sorsát a holland szakembernek, az aki előző szezonban bajnoki címre vezette a Mersey-parti csapatot.
„Ha bármilyen hatása van a hazai és az idegenbeli játéknak, akkor azt holnap meg kell mutatnunk. A történelem és ez a szezon is megmutatta, hogy itthon erősebbek vagyunk. Megérdemelten juthatunk be a legjobb nyolcba, mert itthon legyőztük a Real Madridot és az Atlético Madridot is, idegenben meg az Intert és a Marseille-t. A Tottenham góljából kiindulva azt gondolhatjuk, hogy minden ellenünk szól, de keményen dolgozunk azon, hogy ezek a momentumok a mi javunkra váljanak” – vélekedett a holland szakember, akit arról is kérdeztek, hogy érzi-e a rá nehezedő nyomást a mérkőzés előtt.
Természetesen érzem a nyomást, mindannyian érezzük. Ebben az iparágban minden egyes nap nyomás nehezedik ránk. Egy gyönyörű történelemmel rendelkező klubnál dolgozunk, és akár a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe is bejuthatunk. De az is jó, hogy ilyen nyomás nehezedik ránk, mert ha nem így lenne, akkor alacsonyabb szinten szerepelnénk”
– folytatta Slot, aki hangsúlyozta, hogy a Galatasaray remek csapat, amely rendkívül energikusan futballozik, ezért roppant kellemetlen ellenfél.
A vendégeknél Davinson Sánchez nem játszhat az Anfielden, mert az első meccsen begyűjtött sárga lapja miatt eltiltott. A hazaiaknál Joe Gomez játéka kérdéses, miután kedden nem edzett. Slot azt mondta, róla csak a meccs napján döntenek majd.
A Galatasaray a visszavágóra egy 3–0-s Basaksehir elleni győzelemmel hangolt, amelyen Singo, Osimhen és Renato Nhaga szereztek gólt, így hét ponttal vezetik a török bajnokságot a Fenerbahce előtt. A Liverpool botlásáról már tettünk említést: így az angolok csak az ötödik helyen állnak a hazai bajnokságban, míg az FA-kupában a Manchester City lesz a következő ellenfél.
Nem a Galatasaray mellett szól, hogy nem lesznek vendégszurkolók az Anfielden, mert az UEFA megbüntette a Galatasarayt a Juventus elleni mérkőzésen történt rendbontások miatt. A török klub fellebbezését elutasították, így a helyeket Liverpool-szurkolók foglalják el. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 61 ezer hazai drukker lesz a stadionban.
A mérkőzés játékvezetője Szymon Marciniak lesz, aki egy teljesen lengyel bírói csapat élén vezeti a találkozót.
Az angol bajnok 2022, a török pedig 2013 után juthat be ismét a legjobb nyolc közé a legrangosabb európai klubsorozatban.
A szerdai összecsapások közül a Barcelona és a Newcastle United spanyolországi mérkőzése ígérkezik még izgalmasnak, miután a múlt heti első felvonás 1–1-es döntetlennel zárult. A hazaiak tinisztárja, Lamine Yamal mindössze egy gólra van attól, hogy beállítsa Kylian Mbappé rekordját, aki a 19. születésnapja előtt tízszer talált be a Bajnokok Ligájában.
Úgy tűnik, a Bayern München–Atalanta és a Tottenham Hotspur–Atlético Madrid csatában már az első meccsen eldőlt a továbbjutás, miután a németek 6–1-re nyertek idegenben, a spanyolok pedig 5–2-re otthon. A müncheni találkozó ezzel együtt tartogathat izgalmakat, kapusfronton ugyanis egyáltalán nem állnak jól a hazaiak. Az első csapat három hálóőre, Manuel Neuer, Jonas Urbig és Sven Ulreich egyformán sérült, így elképzelhető, hogy az utánpótláscsapat mindössze 16 éves játékosa, Leonard Prescott vagy a 19 esztendős Jannis Bärtl kezdhet majd a kapuban, miután az U19-es együttes első számú hálóőre, Leon Klanac ugyancsak sérült. Ezzel együtt az agyrázkódás miatt kidőlt Jonas Urbig felépülése jól halad, hétfőn már ott volt a csapat edzésen, s ha százszázalékos lesz, valószínűleg az ő szerepeltetése mellett dönt Vincent Kompany vezetőedző.
Az Egyesült Államokban született, 196 centiméter magas német Prescottot egyébként óriási tehetségnek tartják, ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy a bergamói összecsapáson és a múlt hétvégi, Leverkusen elleni bajnokin is ott ült a kispadon.
A szerdai program:
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, szerdai visszavágók:
- FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 18.45 (az első mérkőzésen: 1–1)
- Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 21.00 (0–1)
- Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 21.00 (6–1)
- Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (2–5)