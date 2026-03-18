Nagy a nyomás a Liverpoolon, miután az utóbbi két mérkőzésén nem tudott nyerni. Arne Slot állása is veszélybe kerülhet, ha a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között kiesik az angol bajnoki címvédő. A Liverpool ennél komolyabb hátrányt is ledolgozott már, de a csapat formája messze van a maximálistól. Egy biztos: a Liverpool–Galatasaray akár Arne Slot sorsáról is dönthet, valamint arról is, hogy meg tudja-e menteni a szezonját Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata.

Fotó: Cem Tekkesinoglu/Anadolu via AFP

A Liverpool–Galatasaray nem egy sima meccs lesz

A Liverpool híres arról, hogy az Anfielden képes váratlan fordításokra az európai visszavágókon. Az európai szövetség honlapján fellelhető statisztikák alapján a Liverpool az utóbbi 16 párharcából 11-ben alulmaradt, miután elvesztette az idegenbeli első meccset, viszont amikor 1–0-ra kapott ki vendégként – 13-szor –, akkor kilencszer továbbjutott. Az utóbbi 19, Anfielden lejátszott nemzetközi kupameccse közül 15-öt megnyert, a másik négyet ugyanakkor elvesztette. Török ellenfelet hatszor fogadott és egy döntetlen mellett ötször győzött úgy, hogy ötször nem kapott gólt. A Galatasaray angol csapatok ellen nem túl eredményes idegenben, a 12 szigetországi mérkőzése közül mindössze egyet tudott megnyerni, a 2023/24-es szezonban a Manchester United elleni csoportmeccset 3–2-re. Ezzel együtt az európai porondon 17-szer várhatta előnnyel az idegenbeli visszavágót és 14-szer továbbjutásra váltotta kedvező helyzetét, igaz, a legutóbbi három alkalomból, amikor egygólos előnnyel utazott a második mérkőzésre, kétszer elvesztette a párharcot. Érdekes adat, hogy a török gárda az utóbbi 33 UEFA-mérkőzésén mindössze háromszor nem kapott gólt, de kétszer éppen a Liverpool ellen működött tökéletesen a védelme.

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Olyan nyolc alkalommal fordult elő, hogy a Liverpool egy kieséses párharc első idegenbeli meccsét egygólos különbséggel elveszítette a BEK-ben vagy BL-ben, de ezek közül öt alkalommal továbbjutott. Korábban a Trabzonspor, a St. Étienne, a Borussia Mönchengladbach és a HJK Helsinki ellen is fordított az angol csapat, legutóbb a BL-ben ez a Chelsea ellen sikerült 2007-ben.