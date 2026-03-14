A Liverpool 1–0-ra kapott ki a nyolcaddöntős párharc első meccsén, kedd este Isztambulban nyert a Galata. Szoboszlai Dominik csapata nincs könnyű helyzetben, ráadásul a Galatasaray ebben a szezonban már kétszer is legyőzte őket.

Sallai és Osimhen is kaszálhat a Liverpool kiejtésével

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Prémium a Liverpool legyőzéséért?

A török újságíró, Ali Naci Kücük szerint Osimhen a győzelem után azt mondta a klubelnök Dursun Özbeknek, hogy ha a csapat továbbjut, emeljék 5 millió euróra a bónuszt, amibe az elnök bele is egyezett. Az alkudozásról és a klub által keresett eddigi összegekről már ítunk korábban,

„A győzelem után Osimhen azt mondta Özbek elnöknek az öltözőben: ha továbbjutunk, legyen 5 millió euró a bónusz – az elnök pedig elfogadta” – idézte őt a SkySpor.

Most az is kiderült, hogy a vezetőség korábban is motiválta Sallai Roland csapatát:

1,5 millió eurós bónuszt tűzött ki a Besiktas elleni derbire, amelyet meg is nyertek,

2 millió eurót a Juventus elleni rájátszásért, ahol szintén továbbjutottak.

Szombaton a Basaksehir elleni bajnokira 750 ezer és 1 millió euró közötti prémium várható.

Ez összesen nagyjából 9,5 millió eurós bónuszcsomagot jelenthet.

A klubelnök azt ígérte a játékosoknak, hogy amennyiben nyernek a Basaksehir ellen és kiejtik a Liverpoolt, a teljes bónuszcsomag a hónap végén a számlájukon lesz.

A Galatasaray számára a továbbjutás nemcsak sport-, hanem pénzügyi szempontból is hatalmas jelentőségű. A Bajnokok Ligája negyeddöntőbe jutás 11 millió eurónál is többet érne a klubnak, így a klubelnök által ígért bónusz a Galatasaray számára bőven megtérülhet, ha sikerül kiejteni a Liverpoolt.

A csapatot hátráltatja majd, hogy a Galatasaray szurkolói nem lehetnek ott az Anfielden, miután az UEFA megbüntette a klubot a Juventus elleni playoff-mérkőzésen tanúsított viselkedésük miatt.

