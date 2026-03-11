Live
Sallai Roland csapata, a Galatasaray akárcsak ősszel, most is 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Az isztambuli találkozó után a Liverpool edzője, Arne Slot vezetőedző próbált magyarázatot adni a vereségre, miközben az angol bajnok korábbi játékosai éppen a holland szakembert hibáztatják leginkább.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ebben a szezonban mindössze a háromszor kapott ki eddig a Bajnokok Ligájában, ám ebből kétszer is a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray vendégeként szenvedett 1-0-s vereséget. A keddi meccs egyetlen szabályos gólját a hetedik percben Mario Lemina szerezte, ugyanis a második félidőben Szoboszlai szöglete után hiába talált be Ibrahima Konaté, kezezés miatt érvénytelenítették a Liverpool találatát.

Mario Lemina gólja döntött, a Liverpool hátrányba került Sallaiékkal szemben
Mario Lemina gólja döntött, a Liverpool hátrányba került Sallaiékkal szemben
Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Nem kímélték a Liverpool védőit az isztambuli pofon után

A török bajnok gyakorlatilag az első helyzetéből megszerezte a vezetést, amiben a Liverpool védői, Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté is jócskán benne volt. Több szakértő is úgy véli, Arne Slot hibát követett el azzal, hogy a Wolerhampton elleni győztes FA-kupa meccshez képest öt helyen változtatott a kezdőcsapatán.

„Virgil van Dijk magabiztosabban játszott Robertsonnal és Gomezzel a védelemben. Mellette Konaté olyan, mintha teljesen máshol járnának a gondolatai, így viszont Van Dijknak a kelleténél többet kell dolgoznia. Slotnak ugyanannál a felállásnál kellett volna maradnia, mint a Wolverhampton ellen” – vélekedett Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője.

Lemina egyszerűen átszelte magát Szoboszlai hátán, Van Dijk pedig nem vette fel az emberét”

 – kritizálta a holland védőt a Manchester City korábbi kapusa, Joe Hart a mérkőzés szünetében.

„A fejpárbajoknál nagyon-nagyon sebezhetőek voltak – szörnyű volt látni, hogy ilyen gólt kapnak. Konaté senkit sem vett észre, a többi játékos meg elaludt, így egy könnyű fejesből megszerezték a vezetést” – mondta a Liverpool egykori középpályása, Steve McManaman.

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Liverpool’s Dominik Szoboszlai (8) in action during the UEFA Champions League round of 16 first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Elif Ozturk / Anadolu (Photo by Elif Ozturk / Anadolu via AFP)
Szoboszlai kis híján gólpasszt adott szögletből
Fotó: ELIF OZTURK / ANADOLU

Arne Slot együttese szezonbeli 13. vereségét szenvedte el (tavaly mindössze hétszer kaptak ki), ráadásul az idei szezonban ez már a 12. olyan mérkőzése volt, amit úgy veszített el, hogy hátrányba került – az elmúlt tíz évet tekintve ez a legtöbb.

Slotnak déjà vu érzésé volt, a Liverpool csapatkapitánya biztos a továbbjutásban

„Sok helyzetet kidolgoztunk, de sajnos ma sokat is hibáztunk. Úgy érzem, az első félidőben nagyon közel voltunk a gólhoz. Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket. Egy jó csapat ellen játszottunk, nagy nyomás alatt” – kezdte a mérkőzés utáni nyilatkozatában Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya, aki a vereség ellenére biztos a Liverpool továbbjutásában.

„A visszavágót otthon fogjuk játszani, ami mindenképpen előny a számunkra. Továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk, a saját szurkolóink előtt be fogunk jutni a következő fordulóba” – jelentette ki a holland védő.

Szeptemberben a BL-alapszakaszban a Galata 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Sallai Roland akkor az utolsó húsz percre állt be, az azóta lejátszott nyolc BL-mérkőzésen rendre a kezdő volt. A magyar válogatott támadó most azonban kispadra került, és csak a 77. percben kapott lehetőséget. 

Volt egy kisebb sérülésem, de már százszázalékos vagyok, úgyhogy a következő mérkőzésen remélhetőleg több játékpercet kapok” 

- mondta a 64-szeres válogatott támadó a mérkőzést követően az M4 Sport helyszínen lévő riporterének. Sallai hozzátette, hatalmas teljesítménynek tartja, hogy csapata az alapszakasz után a nyolcaddöntőben is legyőzte a Liverpoolt.

„Remélem én leszek a három magyar közül, aki továbbjut a párharcból” – tette hozzá a 28 éves támadó. 

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Liverpool head coach Arne Slot speaks during a press conference after the UEFA Champions League round of 16 play-off first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Cem Tekkesinoglu / Anadolu (Photo by Cem Tekkesinoglu / Anadolu via AFP)
Arne Slot a Galatasaray stadionjában rendszeresen tapasztalt fülsüketítő zajra panaszkodott
Fotó: CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU

Arne Slot, aki a 100. mérkőzésén ült a Liverpool kispadján, már a meccs előtt is arról beszélt, hogy nehéz párharc vár rájuk, és végül igaza is lett. A holland szakember a lefújás után Sallai csapatát méltatta, mondván hiába rendezik majd a visszavágót az Anfielden, akkor sem lesz ellenük könnyű.

„Azt kell, hogy mondjam, déjà vu érzésem van. Az eredmény végül ugyanaz lett, mint a három hónappal ezelőtti meccsen, ahol ugyancsak több gólt is szerezhettünk volna. Most is sok helyzetet kihagytunk. Az első 15 percben egészen fantasztikusan játszottunk, de nem találtuk el a kaput” – kezdte Slot.

Rendkívül nehéz ebben a stadionban játszani. Nem csak az ellenfél játékosainak, de a rivális edzőknek sem könnyű. Akkora a hangzavar, hogy lehetetlen koncentrálni, vagy kommunikálni. A Galatasaray nagyon szerencsés, hogy ilyen hangulatú otthona van.

 A visszavágón viszont a Galatasaray jön hozzánk. Nekünk is vannak fantasztikus szurkolóink, akik mindig erőt adnak nekünk. Ezt meg is fogják mutatni az Anfielden” – mondta a Slot, akinek a jövője ezzel a vereséggel ismét bizonytalanná vált, sajtóhírek szerint hamarosan Xabi Alonso válthatja majd a kispadon.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágóját jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban. 

