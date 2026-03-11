Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ebben a szezonban mindössze a háromszor kapott ki eddig a Bajnokok Ligájában, ám ebből kétszer is a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray vendégeként szenvedett 1-0-s vereséget. A keddi meccs egyetlen szabályos gólját a hetedik percben Mario Lemina szerezte, ugyanis a második félidőben Szoboszlai szöglete után hiába talált be Ibrahima Konaté, kezezés miatt érvénytelenítették a Liverpool találatát.

Mario Lemina gólja döntött, a Liverpool hátrányba került Sallaiékkal szemben

Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Nem kímélték a Liverpool védőit az isztambuli pofon után

A török bajnok gyakorlatilag az első helyzetéből megszerezte a vezetést, amiben a Liverpool védői, Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté is jócskán benne volt. Több szakértő is úgy véli, Arne Slot hibát követett el azzal, hogy a Wolerhampton elleni győztes FA-kupa meccshez képest öt helyen változtatott a kezdőcsapatán.

„Virgil van Dijk magabiztosabban játszott Robertsonnal és Gomezzel a védelemben. Mellette Konaté olyan, mintha teljesen máshol járnának a gondolatai, így viszont Van Dijknak a kelleténél többet kell dolgoznia. Slotnak ugyanannál a felállásnál kellett volna maradnia, mint a Wolverhampton ellen” – vélekedett Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője.

Lemina egyszerűen átszelte magát Szoboszlai hátán, Van Dijk pedig nem vette fel az emberét”

– kritizálta a holland védőt a Manchester City korábbi kapusa, Joe Hart a mérkőzés szünetében.

„A fejpárbajoknál nagyon-nagyon sebezhetőek voltak – szörnyű volt látni, hogy ilyen gólt kapnak. Konaté senkit sem vett észre, a többi játékos meg elaludt, így egy könnyű fejesből megszerezték a vezetést” – mondta a Liverpool egykori középpályása, Steve McManaman.

Szoboszlai kis híján gólpasszt adott szögletből

Fotó: ELIF OZTURK / ANADOLU

Arne Slot együttese szezonbeli 13. vereségét szenvedte el (tavaly mindössze hétszer kaptak ki), ráadásul az idei szezonban ez már a 12. olyan mérkőzése volt, amit úgy veszített el, hogy hátrányba került – az elmúlt tíz évet tekintve ez a legtöbb.

Slotnak déjà vu érzésé volt, a Liverpool csapatkapitánya biztos a továbbjutásban

„Sok helyzetet kidolgoztunk, de sajnos ma sokat is hibáztunk. Úgy érzem, az első félidőben nagyon közel voltunk a gólhoz. Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket. Egy jó csapat ellen játszottunk, nagy nyomás alatt” – kezdte a mérkőzés utáni nyilatkozatában Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya, aki a vereség ellenére biztos a Liverpool továbbjutásában.