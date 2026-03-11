Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ebben a szezonban mindössze a háromszor kapott ki eddig a Bajnokok Ligájában, ám ebből kétszer is a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray vendégeként szenvedett 1-0-s vereséget. A keddi meccs egyetlen szabályos gólját a hetedik percben Mario Lemina szerezte, ugyanis a második félidőben Szoboszlai szöglete után hiába talált be Ibrahima Konaté, kezezés miatt érvénytelenítették a Liverpool találatát.
Nem kímélték a Liverpool védőit az isztambuli pofon után
A török bajnok gyakorlatilag az első helyzetéből megszerezte a vezetést, amiben a Liverpool védői, Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté is jócskán benne volt. Több szakértő is úgy véli, Arne Slot hibát követett el azzal, hogy a Wolerhampton elleni győztes FA-kupa meccshez képest öt helyen változtatott a kezdőcsapatán.
„Virgil van Dijk magabiztosabban játszott Robertsonnal és Gomezzel a védelemben. Mellette Konaté olyan, mintha teljesen máshol járnának a gondolatai, így viszont Van Dijknak a kelleténél többet kell dolgoznia. Slotnak ugyanannál a felállásnál kellett volna maradnia, mint a Wolverhampton ellen” – vélekedett Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője.
Lemina egyszerűen átszelte magát Szoboszlai hátán, Van Dijk pedig nem vette fel az emberét”
– kritizálta a holland védőt a Manchester City korábbi kapusa, Joe Hart a mérkőzés szünetében.
„A fejpárbajoknál nagyon-nagyon sebezhetőek voltak – szörnyű volt látni, hogy ilyen gólt kapnak. Konaté senkit sem vett észre, a többi játékos meg elaludt, így egy könnyű fejesből megszerezték a vezetést” – mondta a Liverpool egykori középpályása, Steve McManaman.
Arne Slot együttese szezonbeli 13. vereségét szenvedte el (tavaly mindössze hétszer kaptak ki), ráadásul az idei szezonban ez már a 12. olyan mérkőzése volt, amit úgy veszített el, hogy hátrányba került – az elmúlt tíz évet tekintve ez a legtöbb.
Slotnak déjà vu érzésé volt, a Liverpool csapatkapitánya biztos a továbbjutásban
„Sok helyzetet kidolgoztunk, de sajnos ma sokat is hibáztunk. Úgy érzem, az első félidőben nagyon közel voltunk a gólhoz. Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket. Egy jó csapat ellen játszottunk, nagy nyomás alatt” – kezdte a mérkőzés utáni nyilatkozatában Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya, aki a vereség ellenére biztos a Liverpool továbbjutásában.
„A visszavágót otthon fogjuk játszani, ami mindenképpen előny a számunkra. Továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk, a saját szurkolóink előtt be fogunk jutni a következő fordulóba” – jelentette ki a holland védő.
Szeptemberben a BL-alapszakaszban a Galata 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Sallai Roland akkor az utolsó húsz percre állt be, az azóta lejátszott nyolc BL-mérkőzésen rendre a kezdő volt. A magyar válogatott támadó most azonban kispadra került, és csak a 77. percben kapott lehetőséget.
Volt egy kisebb sérülésem, de már százszázalékos vagyok, úgyhogy a következő mérkőzésen remélhetőleg több játékpercet kapok”
- mondta a 64-szeres válogatott támadó a mérkőzést követően az M4 Sport helyszínen lévő riporterének. Sallai hozzátette, hatalmas teljesítménynek tartja, hogy csapata az alapszakasz után a nyolcaddöntőben is legyőzte a Liverpoolt.
„Remélem én leszek a három magyar közül, aki továbbjut a párharcból” – tette hozzá a 28 éves támadó.
Arne Slot, aki a 100. mérkőzésén ült a Liverpool kispadján, már a meccs előtt is arról beszélt, hogy nehéz párharc vár rájuk, és végül igaza is lett. A holland szakember a lefújás után Sallai csapatát méltatta, mondván hiába rendezik majd a visszavágót az Anfielden, akkor sem lesz ellenük könnyű.
„Azt kell, hogy mondjam, déjà vu érzésem van. Az eredmény végül ugyanaz lett, mint a három hónappal ezelőtti meccsen, ahol ugyancsak több gólt is szerezhettünk volna. Most is sok helyzetet kihagytunk. Az első 15 percben egészen fantasztikusan játszottunk, de nem találtuk el a kaput” – kezdte Slot.
Rendkívül nehéz ebben a stadionban játszani. Nem csak az ellenfél játékosainak, de a rivális edzőknek sem könnyű. Akkora a hangzavar, hogy lehetetlen koncentrálni, vagy kommunikálni. A Galatasaray nagyon szerencsés, hogy ilyen hangulatú otthona van.
A visszavágón viszont a Galatasaray jön hozzánk. Nekünk is vannak fantasztikus szurkolóink, akik mindig erőt adnak nekünk. Ezt meg is fogják mutatni az Anfielden” – mondta a Slot, akinek a jövője ezzel a vereséggel ismét bizonytalanná vált, sajtóhírek szerint hamarosan Xabi Alonso válthatja majd a kispadon.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágóját jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban.
