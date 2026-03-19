Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely: Kitiltják a miniszterelnököt fenyegető három ukránt Magyarországról – Kormányinfó ÉLŐ

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool labdarúgócsapata négy év után ismét bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután magabiztos játékkal legyőzte a Galatasaray csapatát. A Liverpool legendája, Steven Gerrard alaposan beleszállt Sallai Rolandékba a meccs után, és kemény kritikát fogalmazott meg a török bajnokkal szemben.

Azt követően, hogy a Liverpool múlt héten 1-0-ra kikapott Isztambulban, rendkívül meggyőző teljesítménnyel nyert 4-0-ra a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így továbbjutott a párharcból. A különbség akár még nagyobb is lehetett volna, ugyanis azt követően, hogy a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik megszerezte a vezetést, egy tizenegyest is kiharcolt az első félidő ráadásában, ám azt Mohamed Szalah kihagyta. 

Steven Gerrard nem kímélte a Galatasaray játékosait Liverpool elleni vereség után
Steven Gerrard nem kímélte a Galatasaray játékosait Liverpool elleni vereség után
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool legendájának nem tetszett az, amit Sallaiék csináltak 

A mérkőzés után a Liverpool egykori csapatkapitánya, Steven Gerrard a TNT kamerái előtt bírálta a törökök játékát, a kritika pedig első sorban annak szólt, hogy a vendégek látványosan nem akartak futballozni. 

„A szurkolók azért jöttek ki, hogy szórakoztató meccset lássanak, de 

a Galatasaray játékosai csak dobálták magukat és fetrengtek a földön. Az első perctől kezdve az utolsóig szégyen volt, amit csináltak a pályán. Összességében a teljesítményük is gyenge, sőt szánalmas volt, amit a játékosok folyamatos bukfencezése csak súlyosbított”

 – hangzott el Gerrard szokatlanul kemény ítélete, amiről a törökök minden bizonnyal más véleménnyel vannak.

LIVERPOOL, UNITED KINGDOM - MARCH 18: Sallai (7) of Galatasaray in action during the UEFA Champions League Round of 16 2nd match between Liverpool and Galatasaray at Anfield Stadium in Liverpool, United Kingdom, on March 18, 2026. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Liverpoolban nem díjazták Sallai Rolandék teljesítményét
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Sallai Rolandék a kiesés mellett két sérülés miatt is aggódhatnak, ugyanis Noa Lang és Victor Osimhen is pórul járt – előbbinek leszakadt a felső ujjperce, a nigériai csatárnak pedig eltört a karja. 

„Ilyesmit sosem akar látni az ember a futballpályán. De az teljesen más, amikor egy játékos úgy hempereg a füvön, hogy alig értek hozzá. Ezért megbüntetnek. Talán öt percig fociztak az első félidő végén, összességében pedig maximum 11 perc volt a tényleges játékuk. Akár 11-0, vagy 12-0 is lehetett volna a végeredmény. A Liverpool könnyedén nyert” – mondta a Vörösök korábbi csapatkapitánya a TNT Sportsnak.

A Liverpool a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében majd a címvédő Paris Saint-Germain csapatával találkozik.

  • Kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai elképesztően okos gólt lőtt a Bajnokok Ligájában – videó
Leszakadt ujjperc, kéztörés: Sallai Roland csapattársai nagyon megjárták a liverpooli BL-meccset
Eláll az ember szava: látni kell, milyen teljesítményt tett le az asztalra Szoboszlai
Szoboszlai a kamerák előtt bizonyította be igazát és elárult egy kulisszatitkot is a góljáról
Szoboszlai Dominik lett a meccs embere, majd Steven Gerrarddal állt a kamera elé
Szoboszlai óriási elismerést kapott, már a brazil sztárhoz hasonlítják
Szoboszlai két díjat is bezsebelhet az UEFA-nál
Szoboszlaiék képesek lesznek a csodára? Nagyon nehéz feladat vár a Liverpoolra a BL-negyeddöntőben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!