Azt követően, hogy a Liverpool múlt héten 1-0-ra kikapott Isztambulban, rendkívül meggyőző teljesítménnyel nyert 4-0-ra a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így továbbjutott a párharcból. A különbség akár még nagyobb is lehetett volna, ugyanis azt követően, hogy a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik megszerezte a vezetést, egy tizenegyest is kiharcolt az első félidő ráadásában, ám azt Mohamed Szalah kihagyta.

Steven Gerrard nem kímélte a Galatasaray játékosait Liverpool elleni vereség után

A Liverpool legendájának nem tetszett az, amit Sallaiék csináltak

A mérkőzés után a Liverpool egykori csapatkapitánya, Steven Gerrard a TNT kamerái előtt bírálta a törökök játékát, a kritika pedig első sorban annak szólt, hogy a vendégek látványosan nem akartak futballozni.

„A szurkolók azért jöttek ki, hogy szórakoztató meccset lássanak, de

a Galatasaray játékosai csak dobálták magukat és fetrengtek a földön. Az első perctől kezdve az utolsóig szégyen volt, amit csináltak a pályán. Összességében a teljesítményük is gyenge, sőt szánalmas volt, amit a játékosok folyamatos bukfencezése csak súlyosbított”

– hangzott el Gerrard szokatlanul kemény ítélete, amiről a törökök minden bizonnyal más véleménnyel vannak.

Liverpoolban nem díjazták Sallai Rolandék teljesítményét

Sallai Rolandék a kiesés mellett két sérülés miatt is aggódhatnak, ugyanis Noa Lang és Victor Osimhen is pórul járt – előbbinek leszakadt a felső ujjperce, a nigériai csatárnak pedig eltört a karja.

„Ilyesmit sosem akar látni az ember a futballpályán. De az teljesen más, amikor egy játékos úgy hempereg a füvön, hogy alig értek hozzá. Ezért megbüntetnek. Talán öt percig fociztak az első félidő végén, összességében pedig maximum 11 perc volt a tényleges játékuk. Akár 11-0, vagy 12-0 is lehetett volna a végeredmény. A Liverpool könnyedén nyert” – mondta a Vörösök korábbi csapatkapitánya a TNT Sportsnak.

A Liverpool a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében majd a címvédő Paris Saint-Germain csapatával találkozik.