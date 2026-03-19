A holland válogatott Noa Lang a szünetben állt be a Liverpool elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben, a találkozót azonban nem tudta végigjátszani, ugyanis egy horrorisztikus ujjsérülés miatt le kellett cserélni a 80. percben.

Noa Lang horrorsérülést szenvedett a liverpooli BL-meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

Súlyos sérülést szenvedett a holland válogatott focista a Liverpool meccsén

A találkozó hajrájában Noa Lang vívott egy párharcot a Curtis Jonesszal, melynek végén a holland támadó elveszítette egyensúlyát és alapvonalon kívülre került, a lendület viszont vitte tovább és felfogta egy reklámtábla.

Lang azonban olyan szerencsétlenül érkezett, hogy két reklámtábla összezáródott attól, hogy rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujja.

🤕 Noa Lang’ın talihsiz sakatlığı yaşadığı pozisyon.



pic.twitter.com/UaiCX3ocJP — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) March 19, 2026

Az eset után a holland focista sokkos állapotba került, oxigénmaszkban, hordágyon szállították el az Anfieldről.

A találkozó után Okan Buruk, a Galatasaray edzője elmondta, hogy Langot kórházba szállították és azonnal megműtik, mert súlyos sérülést szenvedett.

„Noa Lang súlyos vágást szenvedett a jobb hüvelykujján, a következő órákban Liverpoolban kell műtéten átesnie, orvosi csapatunk jelenlétében” – olvasható a török csapat közleményében is.