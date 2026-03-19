A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool négygólos győzelmet aratott az Anfielden a török Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő visszavágó mérkőzésén. A Liverpool sikerét beárnyékolta a holland Noa Lang horrorsérülése a találkozó végén. A Galatasaray játékosát egy elveszített párharc végén az egyik reklámtábla fogta fel, és olyan súlyos ujjsérülést szenvedett, hogy sokkos állapotba került.

A holland válogatott Noa Lang a szünetben állt be a Liverpool elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben, a találkozót azonban nem tudta végigjátszani, ugyanis egy horrorisztikus ujjsérülés miatt le kellett cserélni a 80. percben. 

Noa Lang horrorsérülést szenvedett a liverpooli BL-meccsen
Fotó: Paul Ellis/AFP

Súlyos sérülést szenvedett a holland válogatott focista a Liverpool meccsén

A találkozó hajrájában Noa Lang vívott egy párharcot a Curtis Jonesszal, melynek végén a holland támadó elveszítette egyensúlyát és alapvonalon kívülre került, a lendület viszont vitte tovább és felfogta egy reklámtábla. 

Lang azonban olyan szerencsétlenül érkezett, hogy két reklámtábla összezáródott attól, hogy rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujja. 

Az eset után a holland focista sokkos állapotba került, oxigénmaszkban, hordágyon szállították el az Anfieldről. 

A találkozó után Okan Buruk, a Galatasaray edzője elmondta, hogy Langot kórházba szállították és azonnal megműtik, mert súlyos sérülést szenvedett. 

„Noa Lang súlyos vágást szenvedett a jobb hüvelykujján, a következő órákban Liverpoolban kell műtéten átesnie, orvosi csapatunk jelenlétében” – olvasható a török csapat közleményében is.

  • kapcsolód cikkek:
Szoboszlai indította be a liverpooli úthengert, esélye sem volt a Galatasaraynak
Nézni is rossz: brutális horrorsérülést szenvedett a Chelsea sztárja – fotó, videó
Szoboszlai helyettese horrorsérülést szenvedett a Liverpool meccsén

 

