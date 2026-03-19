A holland válogatott Noa Lang a szünetben állt be a Liverpool elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben, a találkozót azonban nem tudta végigjátszani, ugyanis egy horrorisztikus ujjsérülés miatt le kellett cserélni a 80. percben.
A találkozó hajrájában Noa Lang vívott egy párharcot a Curtis Jonesszal, melynek végén a holland támadó elveszítette egyensúlyát és alapvonalon kívülre került, a lendület viszont vitte tovább és felfogta egy reklámtábla.
Lang azonban olyan szerencsétlenül érkezett, hogy két reklámtábla összezáródott attól, hogy rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujja.
Az eset után a holland focista sokkos állapotba került, oxigénmaszkban, hordágyon szállították el az Anfieldről.
A találkozó után Okan Buruk, a Galatasaray edzője elmondta, hogy Langot kórházba szállították és azonnal megműtik, mert súlyos sérülést szenvedett.
„Noa Lang súlyos vágást szenvedett a jobb hüvelykujján, a következő órákban Liverpoolban kell műtéten átesnie, orvosi csapatunk jelenlétében” – olvasható a török csapat közleményében is.
- kapcsolód cikkek: