Ellentétes célokkal futottak ki vasárnap kora este a pályára a csapatok a Premier League 30. fordulójában. A Liverpool a nemzetközi kupaindulást érő 4-5. helyekért csatázik (előbbi Bajnokok Ligája, utóbbi Európa-liga főtáblát ér), míg a Tottenham érdekes módon a kiesés réme elöl menekül. Ráadásul a londoniak úgy érkeztek az Anfield Roadra, hogy előtte sorozatban hat bajnokit buktak el. A találkozó jól kezdődött a Vörösöknek, Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgóljával az első félidő derekán vezetést szerzett a csapat, de aztán a második 45 perc legvégén a Tottenham egyenlített és elvitt egy pontot az Anfield Roadról. A meccs után a Vörösök korábbi kiváló játékosa, Jamie Carragher, aki jelenleg a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedik, rendkívül kemény kritikát fogalmazott meg a látottak miatt.

A Liverpool legendája, Jamie Carragher

Fotó: JAIMI JOY / POOL

A Liverpool egyre nagyobb bajba kerülhet?

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Carragher nem fogta vissza magát korábbi csapatának teljesítményét látva: „Szörnyű teljesítmény. Nem akarok tiszteletlen lenni a Tottenhammel szemben, de jelenleg az övéké a legrosszabb csapat a Premier League-ben, sőt, talán már hónapok óta így van ez. Éppen ilyen ellenféllel szeretne minden csapat játszani, ráadásul hazai pályán, miközben a hétvégi eredmények extra motivációt adnak. Aztán mégis ilyen teljesítményt nyújtunk – de ez az egész idényre igaz”.

Arne Slot vezetőedző kapcsán érdekes módon Carragher nem fogalmazott meg ennyire sarkallatos véleményt: „Most mindenki fejében ugyanaz a kérdés motoszkál: ez az edző hibája, vagy inkább a keret összetételével van a baj? Egy új edző teljesen fel tudná rázni az ilyen típusú játékosokat, és vissza tudná hozni a csapatba az energiát és az intenzitást? Nem vagyok biztos ebben. Szerintem sok probléma arra vezethető vissza, ami nyáron történt, arra, hogy milyen profilú játékosok érkeztek. Egyszerűen túl sok olyan játékos van, aki csak akkor akar játszani, amikor a labda a lábánál van. Nem akarnak keményen beleállni a meccsekbe, és megnehezíteni az ellenfél dolgát. Ezért ilyen könnyű játszani ez ellen a Liverpool ellen.”

