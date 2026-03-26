A Liverpoolnál csütörtökön nemcsak a csapat teljesítménye, hanem a belépők ára is fontos téma a szurkolók számára. Miközben az idényben a játék több alkalommal is elmaradt a várakozásoktól, a klub vezetése bejelentette, hogy a következő három szezonban az árakat a januári fogyasztói árindexhez igazítja.

Liverpool-szurkolók tiltakoznak a tervezett jegyáremelés ellen az Atalanta elleni Európa-liga-negyeddöntő előtt az Anfielden 2024 áprilisában – a klub ezúttal az inflációra hivatkozva emeli az árakat, miközben a drukkerek egyre nagyobb terhet éreznek a pénztárcájukon.

Emelkednek a liverpooli jegyárak

Ez egyben azt is jelenti, hogy az emelések mértéke évente legfeljebb öt százalék lehet, a drukkerek számára azonban így is érzékelhető drágulás jön.

A felnőtt belépők ára mérkőzésenként 1,25 és 1,75 fonttal (mintegy 560–790 forinttal) nő, míg a szezonbérleteknél 21,50 és 27 font (nagyjából 9700–12 200 forint) közötti többletköltséggel kell számolni, ami már komolyabb pluszkiadást jelenthet azoknak, akik rendszeresen járnak az Anfieldre. A pontos alapárakról a klub közleménye nem közöl részletes bontást, ugyanakkor korábbi adatok szerint egy átlagos meccsjegy nagyjából 39–61 font (kb. 17 500–27 500 forint) között mozoghat, a legolcsóbb helyek pedig ennél is alacsonyabb áron érhetők el.

Olcsó jegy a gyerekeknek, felemelték az ifik korhatárát

A klub ugyanakkor igyekezett jelezni, hogy nem minden szurkolói csoportot érint egyformán a változás.

A gyermekbelépők ára immár 11. éve marad 9 font, és a liverpooli lakosok számára fenntartott limitált jegyekért sem kell többet fizetni. Emellett az ifjúsági kedvezmény korhatárát 21 évről 24 évre emelték, így a fiatalabb drukkerek továbbra is féláron válthatnak belépőt.

Mindez valamelyest enyhítheti a drágulás hatását, összességében azonban így is az látszik, hogy a klub a gazdasági környezet változásait részben a szurkolókra hárítja át. A kérdés már csak az, hogy a magasabb árak mellé a pályán is meggyőzőbb produkció társul-e majd, mert ezt a közönség alighanem joggal várja el.