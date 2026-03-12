Jermaine Pennant több problémát érintett, de a nyilatkozata középpontjában egyértelműen a Szoboszlai-ügy állt. A korábbi játékos szerint Slot túl sokszor mozdítja el a magyar játékost abból a szerepkörből, ahol a legtöbbet tudná adni a csapatnak. A Football365-ön csütörtökön megjelent összefoglaló szerint Pennant azt sürgette, hogy a Liverpool szerepeltesse Florian Wirtzet és Szoboszlait is a természetes posztján, ne pedig jobb oldali védőként, ahogy az jó párszor előfordult.

Pennant és Peter Crouch közös gólöröme a liverpooli időkből

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

A volt Liverpool-szélső kulcsmondata: „Ne vedd ki Szoboszlait a középpályáról!”

A műsorban Pennant egyértelmű üzenetet küldött Arne Slotnak. Azt mondta, számára kifejezetten bosszantó látni ezeket a csapat-összeállításokat, és külön kiemelte: „Szoboszlait jobbhátvédbe tenni, Wirtzet pedig balra vagy jobbra rakni? Egyszerűen a saját posztjukon kell játszatni őket.” Majd rögtön hozzá is tette a lényeget: „A legjobb játékosainkat a legjobb posztjukon kell játszatni, hogy a legtöbbet kapd tőlük.”

Pennant szerint ez nem elméleti vita, hanem a Liverpool játékának egyik központi problémája: amikor Szoboszlai kikerül a középpályáról, a csapat veszít a lendületéből, az erejéből és a középső zónában mutatott intenzitásából.

A Talksport összefoglalója szerint a volt szélső azt kifogásolta, hogy Slot túl sokszor mozdítja el a magyart onnan, ahol valóban a legtöbbet tudná adni.

Pennant mondandójának ereje épp abban volt, hogy nem kerülgette a témát, hanem egyetlen logikára fűzte fel az egészet: a legjobb futballistáidat ott kell játszatnod, ahol a legerősebbek. Ezzel gyakorlatilag azt üzente, hogy Szoboszlai esetében nem szabad többé kísérletezni. Szerinte a magyar középpályás nem egy szükségmegoldás a védelem szélén, hanem olyan játékos, akinek a középpályán kell meghatároznia a Liverpool ritmusát. Pennant ebből vezette le azt is, hogy ha Slot továbbra is hátrébb tolja vagy oldalra húzza őt, akkor nemcsak Szoboszlai játéka sérül, hanem az egész csapat szerkezete is.

Mac Allistert sem kímélte

Pennant nem állt meg Slot kritizálásánál, Alexis Mac Allisternek is nekiesett. Először még elismerően beszélt az argentin világbajnokról, amikor azt mondta: „Szeretünk téged, Mac Allister.” Azt is hangsúlyozta, hogy sokat tett a Liverpoolért, de szerinte ő már nem ugyanaz a játékos, mint korábban. Majd rátért a kritikákra: „Számomra ő már csak árnyéka önmagának.”

Pennant szerint az argentin középpályás játéka visszaesett, és ez már annyira látványos, hogy nem lehet szó nélkül elmenni mellette. De még külön azt is felrótta neki, hogy a nagy meccseken már nem nyújtja azt a dinamizmust, amit korábban.

A volt liverpooli játékos még tovább is ment, amikor arról beszélt, hogy Mac Allisternek „mintha elfogytak volna a lábai”. Ez már nem egyszerű kritika volt, hanem kifejezetten kemény ítélet. Pennant ebből azt a következtetést vonta le, hogy Slotnak meg kell húznia a kellemetlen, de szükséges döntést. „Wirtzet tedd be tízesbe, és vedd ki Mac Allistert a kezdőből – ez nem bonyolult.”