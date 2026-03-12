Jermaine Pennant több problémát érintett, de a nyilatkozata középpontjában egyértelműen a Szoboszlai-ügy állt. A korábbi játékos szerint Slot túl sokszor mozdítja el a magyar játékost abból a szerepkörből, ahol a legtöbbet tudná adni a csapatnak. A Football365-ön csütörtökön megjelent összefoglaló szerint Pennant azt sürgette, hogy a Liverpool szerepeltesse Florian Wirtzet és Szoboszlait is a természetes posztján, ne pedig jobb oldali védőként, ahogy az jó párszor előfordult.
A volt Liverpool-szélső kulcsmondata: „Ne vedd ki Szoboszlait a középpályáról!”
A műsorban Pennant egyértelmű üzenetet küldött Arne Slotnak. Azt mondta, számára kifejezetten bosszantó látni ezeket a csapat-összeállításokat, és külön kiemelte: „Szoboszlait jobbhátvédbe tenni, Wirtzet pedig balra vagy jobbra rakni? Egyszerűen a saját posztjukon kell játszatni őket.” Majd rögtön hozzá is tette a lényeget: „A legjobb játékosainkat a legjobb posztjukon kell játszatni, hogy a legtöbbet kapd tőlük.”
Pennant szerint ez nem elméleti vita, hanem a Liverpool játékának egyik központi problémája: amikor Szoboszlai kikerül a középpályáról, a csapat veszít a lendületéből, az erejéből és a középső zónában mutatott intenzitásából.
A Talksport összefoglalója szerint a volt szélső azt kifogásolta, hogy Slot túl sokszor mozdítja el a magyart onnan, ahol valóban a legtöbbet tudná adni.
Pennant mondandójának ereje épp abban volt, hogy nem kerülgette a témát, hanem egyetlen logikára fűzte fel az egészet: a legjobb futballistáidat ott kell játszatnod, ahol a legerősebbek. Ezzel gyakorlatilag azt üzente, hogy Szoboszlai esetében nem szabad többé kísérletezni. Szerinte a magyar középpályás nem egy szükségmegoldás a védelem szélén, hanem olyan játékos, akinek a középpályán kell meghatároznia a Liverpool ritmusát. Pennant ebből vezette le azt is, hogy ha Slot továbbra is hátrébb tolja vagy oldalra húzza őt, akkor nemcsak Szoboszlai játéka sérül, hanem az egész csapat szerkezete is.
Mac Allistert sem kímélte
Pennant nem állt meg Slot kritizálásánál, Alexis Mac Allisternek is nekiesett. Először még elismerően beszélt az argentin világbajnokról, amikor azt mondta: „Szeretünk téged, Mac Allister.” Azt is hangsúlyozta, hogy sokat tett a Liverpoolért, de szerinte ő már nem ugyanaz a játékos, mint korábban. Majd rátért a kritikákra: „Számomra ő már csak árnyéka önmagának.”
Pennant szerint az argentin középpályás játéka visszaesett, és ez már annyira látványos, hogy nem lehet szó nélkül elmenni mellette. De még külön azt is felrótta neki, hogy a nagy meccseken már nem nyújtja azt a dinamizmust, amit korábban.
A volt liverpooli játékos még tovább is ment, amikor arról beszélt, hogy Mac Allisternek „mintha elfogytak volna a lábai”. Ez már nem egyszerű kritika volt, hanem kifejezetten kemény ítélet. Pennant ebből azt a következtetést vonta le, hogy Slotnak meg kell húznia a kellemetlen, de szükséges döntést. „Wirtzet tedd be tízesbe, és vedd ki Mac Allistert a kezdőből – ez nem bonyolult.”
Ebben a gondolatmenetben Szoboszlai szerepe is felértékelődik: Pennant szerint ha a Liverpool valóban frissebb, közvetlenebb és energikusabb középpályát akar, akkor a magyar játékosnak középen kell helyet találni a számára.
Egy vereség után robbant ki a vita
A Liverpool körüli taktikai vita nem a semmiből jött: a kritikák a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-vereség után erősödtek fel. A török csapat 1–0-ra nyert, ami tovább rontotta a Liverpool amúgy sem stabil szezonmérlegét. A csapat addigra már 13 vereségnél járt, miközben az előző idényben összesen csak hetet szenvedett el. A rossz eredmények miatt egyre többen kérdőjelezik meg Arne Slot rendszerét, és a kritizálók sorába beállt Jermaine Pennant is.
Pennant ma is megosztó figura
Pennant szavai azért is vertek fel nagy port, mert Angliában máig megosztó figurának számít. A pályafutása során többször is komoly balhékba keveredett: 2005-ben ittas vezetés, eltiltás alatti vezetés és biztosítás nélküli vezetés miatt börtönbe került, később pedig elektronikus nyomkövetővel is játszott tétmeccset. A zaragozás időszakából pedig fennmaradt a történet arról, hogyan hagyta ott a Porschéját egy vasútállomáson, majd annyira megfeledkezett róla, hogy a járműre büntetések sora gyűlt össze. Ettől lett belőle tipikusan olyan megszólaló, akinek minden mondata plusz figyelmet kap: volt topligás futballista, de a múltja miatt ma is sokan fenntartásokkal hallgatják.