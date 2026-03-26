A Liverpool egykori legendáját demenciával diagnosztizálták, amit fia, Cameron erősített meg. Cameron Toshack elmondta, hogy édesapjának vannak jó és rossz napjai. Hozzátette azonban, hogy édesapja még mindig képes teljes csapatösszeállításokra emlékezni olyan mérkőzésekről, amelyeken évtizedekkel ezelőtt játszott.

A 77 éves John Toshack játékosként 1970 és 1978 között futballozott a Liverpool csapatában. 247 meccsen 96 gólt lőtt és 54 gólpasszt adott a Mersey-parti csapat színeiben, mellette pedig három bajnoki címet, két UEFA-kupát, valamint két BEK-et nyert a Liverpoollal.

Ez egy szörnyű betegség. A rövid távú memóriája az, ahol leginkább észrevesszük. Szinte minden nap beszélek vele, és ha délután beszélünk, lehet, hogy már nem emlékszik arra, hogy reggel is beszéltünk”

– mondta Daily Mailnek a walesi legenda fia, aki jelenleg a thaiföldi Buriram United csapatánál dolgozik segédedzőjeként.

John Toshack két ciklusban is irányította a Real Madrid együttesét

De ha a liverpooli időszakról, a Real Sociedadról vagy a madridi évekről kérdezem, elképesztő részletességgel emlékszik. A minap például egy Real Madrid és az Arrigo Sacchi-féle AC Milan közti meccsről mesélt, és pontosan elmagyarázta, hogyan alakította át a középpályát, hogy megállítsa Marco van Bastent. Beszélek neki arról is, mit csinálunk Thaiföldön, és még mindig remek tanácsokat ad”

– tette hozzá Cameron Toshack, aki hangsúlyozta, hogy édesapja edzőként mindig két-három lépéssel előre gondolkodott.

John Toshack Spanyolországban is legenda

Toshack játékosként 1970-ben szerződött a Liverpoolhoz a Cardiff Citytől 100 000 fontért. Az Anfielden töltött időszaka mellett kilenc trófeát nyert. Ezután játékos-edzőként a Swansea Cityhez igazolt, ahol négy szezon alatt három osztályt lépett fel a csapattal. Az a teljesítmény, hogy a walesi klubot a negyedosztályból az élvonalba juttatta, arra késztette a Liverpool legendás menedzserét, Bill Shanklyt, hogy Toshacket „az évszázad edzőjének” nevezte.

A Swansea elhagyása után több európai topcsapatot is irányított. Portugáliában a Sportingot, Spanyolországban a Real Sociedadot, a Real Madridot és a Deportivo La Coruñát.