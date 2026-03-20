Az Origón beszámoltunk már arról, hogy Noa Lang a visszavágó utolsó perceiben szenvedett súlyos sérülést, amikor egy ütközést követően az alapvonalon kívülre került, és reklámtábla állította meg. A holland szélső azonban rendkívül balszerencsésen landolt, hiszen a két tábla összezáródott attól, ahogyan rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujjperce. Lang sokkos állapotba került az eset után, később hordágyon vitték le a pályáról, hogy a legközelebbi kórházba szállíthassák. Ez a visszatekintés azért fontos most, mert a mérkőzés utóéletét beárnyékolták a Konaté ellen irányuló online támadások. A Liverpool francia védője számos kulcsfontosságú pillanatban részt vett a meccs során, az egyik legfontosabb a találkozó elején történt, amikor véletlenül összeütközött Victor Osimhennel. Az ütközés súlyos karsérülést okozott a nigériai csatárnak. Konaté a mérkőzés során más incidensek miatt is bírálatokat kapott, részt vett egy olyan helyzetben, amikor Noa Langot érintő feszült helyzetben elrántotta csapattársát, majd később összecsapott Mauro Icardival a kapufák közelében.

A Liverpool közleményt adott ki, nekiment a Facebooknak

Íme a Liverpool közleménye: Ez a viselkedés teljességgel elfogadhatatlan. Dehumanizáló, gyáva és gyűlöletben gyökerező. A rasszizmusnak nincs helye a futballban, nincs helye a társadalomban és sehol – sem online, sem offline. Játékosaink nem célpontok. Emberi lények. A játékosok ellen irányuló, gyakran névtelen fiókok mögé bújtatott bántalmazás foltot ejt a játékon és azokon a platformokon, amelyek lehetővé teszik, hogy fennmaradjon. Az egész futballnak össze kell fognia, és világosan és kompromisszumok nélkül ki kell mondania, hogy ezt nem fogják tolerálni. Az elítélő szavak önmagukban nem elegendőek.

A közösségi médiás vállalatoknak felelősséget kell vállalniuk, és most kell cselekedniük. Ezek a platformok rendelkeznek a hatalommal, a technológiával és az erőforrásokkal ahhoz, hogy megakadályozzák ezt a bántalmazást, mégis túl gyakran nem teszik meg. A rasszista gyűlölet ellenőrizetlen terjedésének engedélyezése egy választás – és ez egy olyan választás, amely továbbra is károsítja a játékosokat, a családokat és a közösségeket a játékban.