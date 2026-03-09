Mielőtt rátérnénk a Liverpool minden idők legjobb pénzügyi évére, azt kell látnunk, hogy Európában egyelőre a spanyol óriások legyőzhetetlenek ebből a szempontból. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Real Madrid lett az első futballklub, amely 1 milliárd eurót termelt a 2023/24-es szezonban, nos, most ismét rekordot döntött a rekord BL-bajnok, közel 1,2 milliárd eurót (kb. 440 milliárd forint) keresett a legutóbbi idényben (2024/25-ös szezon), így a világfutball legnagyobb bevételt termelő klubja lett. A klub 594 millió euró kereskedelmi bevételt termelt a megnövekedett értékesítési (merchandising) bevételek és szponzorációk révén, és a futballklubok bevételeinek meglehetősen döbbenetes alakulása mellett önmagában még ez az alkategória is elegendő lett volna ahhoz, hogy a klub az idei év tíz legjobb Money League klubja közé kerüljön (a 10. Chelsea előtt végzett volna).

Hiába döntött rekordot a Liverpool, a Real Madridot nem lehet utolérni

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Liverpool hogy áll a többi angol csapathoz képest?

A Money League klubok összesített bevétele 11%-kal nőtt, elérve az elképesztő 12,4 milliárd eurót (több mint 4 700 milliárd forint, 2023/24-ben: 11,2 milliárd euró volt). A mérkőzésnapi (2,4 milliárd euró), a közvetítési (4,7 milliárd euró) és a kereskedelmi (5,3 milliárd euró) bevételek mind rekordszintre nőttek, mivel utóbbi lett az első bevételi forrás, amely meghaladta az 5 milliárd eurót.

A kereskedelmi bevételek harmadik egymást követő évben tették ki a klubok teljes bevételének legjelentősebb részét, átlagosan 265 millió eurót (2025: 244 millió euró) generálva. Ennek fő mozgatórugói közé tartozott a javuló kiskereskedelmi teljesítmény, a növekvő szponzori bevételek, valamint a stadionok és környezetük használata a mérkőzésnapokon kívül. Ez utóbbi jelentős elmozdulást jelent bizonyos klubok üzleti modelljeiben, amelyek a stadionok eszközeinek nagyobb kihasználására összpontosítanak a diverzifikált szórakoztató kínálat révén. A helyszíni sörfőzdék, éttermek, szállodák és egyéb ajánlatok ezért egyre gyakoribbak (például koncertek), ami azt mutatja, hogy a klubok számára fontos a bevételszerzési lehetőségek bővítése.