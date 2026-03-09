Mielőtt rátérnénk a Liverpool minden idők legjobb pénzügyi évére, azt kell látnunk, hogy Európában egyelőre a spanyol óriások legyőzhetetlenek ebből a szempontból. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Real Madrid lett az első futballklub, amely 1 milliárd eurót termelt a 2023/24-es szezonban, nos, most ismét rekordot döntött a rekord BL-bajnok, közel 1,2 milliárd eurót (kb. 440 milliárd forint) keresett a legutóbbi idényben (2024/25-ös szezon), így a világfutball legnagyobb bevételt termelő klubja lett. A klub 594 millió euró kereskedelmi bevételt termelt a megnövekedett értékesítési (merchandising) bevételek és szponzorációk révén, és a futballklubok bevételeinek meglehetősen döbbenetes alakulása mellett önmagában még ez az alkategória is elegendő lett volna ahhoz, hogy a klub az idei év tíz legjobb Money League klubja közé kerüljön (a 10. Chelsea előtt végzett volna).
A Liverpool hogy áll a többi angol csapathoz képest?
A Money League klubok összesített bevétele 11%-kal nőtt, elérve az elképesztő 12,4 milliárd eurót (több mint 4 700 milliárd forint, 2023/24-ben: 11,2 milliárd euró volt). A mérkőzésnapi (2,4 milliárd euró), a közvetítési (4,7 milliárd euró) és a kereskedelmi (5,3 milliárd euró) bevételek mind rekordszintre nőttek, mivel utóbbi lett az első bevételi forrás, amely meghaladta az 5 milliárd eurót.
A kereskedelmi bevételek harmadik egymást követő évben tették ki a klubok teljes bevételének legjelentősebb részét, átlagosan 265 millió eurót (2025: 244 millió euró) generálva. Ennek fő mozgatórugói közé tartozott a javuló kiskereskedelmi teljesítmény, a növekvő szponzori bevételek, valamint a stadionok és környezetük használata a mérkőzésnapokon kívül. Ez utóbbi jelentős elmozdulást jelent bizonyos klubok üzleti modelljeiben, amelyek a stadionok eszközeinek nagyobb kihasználására összpontosítanak a diverzifikált szórakoztató kínálat révén. A helyszíni sörfőzdék, éttermek, szállodák és egyéb ajánlatok ezért egyre gyakoribbak (például koncertek), ami azt mutatja, hogy a klubok számára fontos a bevételszerzési lehetőségek bővítése.
A klubok mérkőzésnapi bevétele rekordszintet ért el, 2,4 milliárd eurót, és negyedik éve a legnagyobb arányú növekedési ütemet mutató bevételi forrást képviseli (16%). A klubok fokozott erőfeszítései a mérkőzésnapi élmények javítására kulcsfontosságú volt a növekedés előmozdításában. A közvetítési bevételek 10%-kal nőttek a 12,4 milliárd eurós bevétel 38%-át téve ki. A közvetítési bevételek fontossága nyilvánvalóbb a 11-20. helyen rangsorolt klubok esetében, amelyeknél a teljes bevétel közel felét (49%) tette ki.
Ha a konkrét listát nézzük, a Real Madrid mögött a Barcelona áll 974 millió eurós összesített bevétellel, míg a dobogó harmadik fokára a Bayern München állhatott fel 860 millióval. Érdekes, hogy a legjobban szereplő angol csapat csak az ötödik helyre fért fel (a Liverpool 836 millió euróval), a negyedik a Bajnokok Ligája címvédő PSG lett 837 millióval, tehát lényegében majdnem ugyanannyi bevételük lett. Persze, ha a legjobb tíz csapatot egyben nézzük, akkor a Premier League-klubok egyértelműen dominálnak, az 5-10. helyezettek mind Angliából kerültek ki.
Ha már szóba került Szoboszlai Dominik klubja, lássuk, hogy állt össze ez a rekordbevétel a Vörösöknek a legutóbbi idényben:
- A médiabevételek 60 millió fonttal, 264 millió fontra nőttek.
- A mérkőzésnapi bevételek 14 millió fonttal, 116 millió fontra nőttek.
- A kereskedelmi bevételek 15 millió fonttal, 323 millió fontra nőttek.
- Az adminisztratív költségek 57 millió fonttal, 657 millió fontra nőttek.
- A személyi költségek 42 millió fonttal, 428 millió fontra nőttek.
- Az összbevétel 89 millió fonttal, 703 millió fontra nőtt.
- Az adózott eredmény 8 millió font volt, magyarán nyereséges volt a klub, nagyjából 3,5 milliárd forint profitot értek el.
A rekord bevételnövekedés mellett az adminisztratív költségek továbbra is jelentősen nőttek, ami főként a magasabb személyi költségeknek tudható be, amelyek 42 millió fonttal 428 millió fontra nőttek. A forgalom bontásában a médiabevételek mutatták a legnagyobb növekedést, mivel a férfi csapat bejutott a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé, szemben az előző szezonbeli Európa-liga negyeddöntőjével. Ez a beszámolási időszak volt az első teljes szezon, amikor az elkészült, felújított Anfield Road lelátóit működtették (röviden a munkálatok után a teljes befogadóképesség közel 61 000 főre nőtt), ami támogatta a mérkőzésnapi bevételek növekedését, valamint a pályán nyújtott teljesítményt, amelynek köszönhetően a klub öt év alatt másodszor nyerte meg a Premier League címét.
A kereskedelmi bevételek tovább nőttek: új szponzorok érkeztek, az Anfielden szupersztárok léptek fel. A legjelentősebb egy 10 éves megújítás volt a Carlsberggel, amely a Premier League legrégebbi partnerségét összesen 42 évre hosszabbítja meg.
A kiskereskedelem és az e-kereskedelem is növelte a bevételeket, a hivatalos LFC Store alkalmazás az összes e-kereskedelmi bevétel közel negyedét teszi ki, az aktív heti felhasználók száma 15 százalékkal nőtt. Továbbra is rekordok dőltek meg a klub digitális infrastruktúrájában, az LFC ismét a legaktívabb Premier League klubnak bizonyult, 1,7 milliárd közösségi média rajongói aktivitást generálva a jelentési időszakban. A klub 20. bajnoki címének megnyerése minden idők legaktívabb napja volt, több mint 62 millió közösségi média aktivitással 24 óra alatt az összes csatornán.
Az LFC volt a legnézettebb Premier League klub a 2024-25-ös szezonban is az összes versenysorozatot figyelembe véve. A Nielsen szerint a klub összesített globális tévénézőszáma meghaladta az 588 milliót. Emellett összesen 87 millió látogatás volt a Liverpoolfc.com oldalon, és több mint 200 millió közösségi média követőt ért el az összes globális és nemzetközi fiókban. Ez magában foglalt 50 millió Facebook-, 47 millió Instagram- és 25 millió TikTok-követőt.
A klub továbbra is elkötelezett a közösség iránt, és ebben az időszakban minden eddiginél több emberen segített. Az LFC Alapítvány több mint 145 000 embert támogatott, miközben 7 millió fonttal járult hozzá a helyi gazdaság működéséhez. Emellett több mint 80 millió font társadalmi értéket generált, és minden elköltött 1 font után az LFC Alapítvány 10,28 font társadalmi értékarányt teremtett. A Red Neighbours programján keresztül az LFC Alapítvány több mint 500 000 font értékű alapvető élelmiszercsomagot, stadiontúrákat és mérkőzésnapi élményeket adományozott, valamint támogatta a heti 1 000 ingyenes ételadag kiosztását a közösségben.
Jenny Beacham, az LFC pénzügyi igazgatója elmondta: „Nem titkoljuk, hogy egy pénzügyileg fenntartható klubot szeretnénk működtetni, növelni a bevételi forrásokat, és mindent megtenni a pályán kívül, hogy további sikereket érjünk el. A 2024-25-ös szezon nagyszerű példa arra, hogyan működhet ez, rekordbevételekkel és a férfi csapat 20. bajnoki címének megnyerésével. A kihívás számunkra az, hogy folytassuk a növekedésünket és a lehető legjobban kiszolgálhassuk globális szurkolói bázisunkat. A klub jelentős költségkihívásokkal néz szembe, beleértve az adminisztratív, személyzeti és működési költségek növekedését, valamint azt az igényt, hogy a játék legmagasabb szintjén versenyezhessünk férfi és női csapatainkkal. A jelentési időszak óta jelentős összegeket fektettünk be játékoskereteink folyamatos fejlesztésébe, a klub jelenébe és jövőjébe egyaránt. Rendkívül büszkék vagyunk a közösségekben az LFC Alapítványon és díjnyertes fenntarthatósági programunkon, a The Red Way-en keresztül végzett folyamatos és hatásos munkánkra is.”