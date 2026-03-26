Az Independent információi szerint a 2025-2026-os szezont követően hatalmas változásokat eszközölhet a Liverpool, amely az idény végeztével több kulcsemberét is elveszítheti. Mohamed Szalah már bejelentette a távozását, és állítólag a sportigazgató, Richard Hughes mellett Michael Edwards futballigazgató is új állomáshelyet kereshet magának.

Michael Edwards (középen) is a Liverpool távozói között lehet

Többen is távozhatnak a Liverpool klubvezetéséből

A fentebb említett forrás szerint a Vörösök nem tervezik meneszteni Arne Slot menedzsert, mivel a csapat gyengébb szereplését számos más tényező is indokolja. Mint írják, a Liverpool kiábrándító formája, valamint a megkérdőjelezhető átigazolások ugyanúgy feszültséget váltottak ki a csapat vezetésében, mint a váratlan sérülések, s állítólag Diogo Jota tragikus halálán sem tudták túltenni magukat a játékosok.

Mohamed Szalah mellett még az a Richard Hughes távozhat, aki Jürgen Klopp búcsúját követően vállalta el a sportigazgatói szerepet, és azóta dolgozik együtt Michael Edwardszal, a Liverpool futballért felelős vezérigazgatójával. Utóbbi immáron második alkalommal erősíti a Vörösöket, a korábbi sportigazgató olyan átigazolásokat bonyolított le, mint Virgil van Dijk, Alisson vagy éppen az egyiptomi megszerzése, viszont az ő jövőjét is homály fedi, miután az együttest tulajdonló Fenway Sports Group (FSG) végül nemet mondott a multiklub-modellre.

🥇| @LewisSteele_: Mo Salah is not the only one courted by Saudi Arabia, with sporting director Richard Hughes and his boss Michael Edwards said to be fancied over there. pic.twitter.com/4fRKJixT77 — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 25, 2026

Mint ismeretes, a szaúdi Al-Hilal már régóta szeretné megszerezni az idény végén távozó Szalahot, de már Hughes és Edwards is ott szerepel a célpontok között. Előbbi a rijádi alakulat átigazolásaival foglalkozhatna, míg utóbbi akár a szaúdi liga egészét felügyelhetné. Fontos kiemelni, hogy az Anfield Watch szerint 2027-ig van szerződése a két szakembernek, így minden bizonnyal ki kellen őket vásárolni, ráadásul az is nehezen elképzelhető, hogy a Liverpool pont akkor cserélné le a klubvezetést, amikor Arne Slot körül gyakorlatilag minden nap megjelennek a kirúgásával kapcsolatos sajtóhírek.

Persze a szurkolók felháborodása és a klubon belüli feszültség érthető, hiszen a Vörösök angol címvédőként és több mint 450 millió eurót elköltve indították a mostani idényt, a tabellán elfoglalt ötödik hely pedig egyértelműen csalódást keltő eredmény.