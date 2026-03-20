A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool holland vezetőedzője, Arne Slot pénteken úgy fogalmazott: Szalah már bizonyította, hogy képes gyorsabban felépülni, mint más játékosok, ezért reményei szerint április 4-én, a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőben ismét számíthat majd rá.

Szalah sérülés miatt nem tudta végigjátszani a Liverpool legutóbbi meccsét

Ki pótolhatja Szalah-t a Liverpoolban?

A bajnoki címvédő szombaton - magyar idő szerint - 13.30-tól a Brighton vendége lesz a Premier League-ben, az egyiptomi válogatott pedig március 31-én Spanyolországgal játszik barátságos mérkőzést Barcelonában.

Szalah szerdán kihagyott egy Szoboszlai által kiharcolt tizenegyest, majd ő állította be a 4-0-s végeredményt a Galatasaray elleni visszavágón a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, ezt követően azonban cserét kért. A csatár a legutóbbi kilenc mérkőzésen négy gólt szerzett és négy gólpasszt adott.