Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette azt, amitől az egész világ rettegett

Fontos

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem várnak tovább, Jérémy Jacquet vállát meg kell műteni. Az angol Premier League-ben szereplő Liverpool leendőbeli középhátvédje februárban sérült meg, viszont a 2025-2026-os idényben többet már nem léphet pályára.

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool februárban szerezte meg Jérémy Jacquet játékjogát, a Transfermarkt információi szerint 63 millió euróért. A 20 éves középhátvéd a mostani idény után csatlakozik Arne Slot keretéhez, azonban még kérdéses, hogy milyen állapotban. Jacquet ugyanis februárban megsérült a Lens elleni bajnoki mérkőzésen, az orvosi vizsgálatokat követően pedig bejelentette a klubja, hogy meg kell műteni a vállát.

Műtét vár a Liverpool csodagyerekére
Műtét vár a Liverpool csodagyerekére
Fotó: LOU BENOIST / AFP

Mikorra tud felépülni a Liverpool csúcsigazolása?

A The Athletic információi szerint Jérémy Jacquet várhatóan már nem lép pályára a 2025-2026-os idény során, a Rennes stábjával jelenleg is tartja a kapcsolatot a Liverpool, amely reméli, hogy júliusban amikor a játékos ténylegesen csatlakozik a Vörösökhöz már teljesen egészséges lesz. Az említett lap úgy véli, hogy az ilyen fajta vállsérülések általában tíz-tizenkettő hét alatt javulnak meg, de ez a műtét sikerességétől is függ.

A 20 éves francia utánpótlás-válogatott játékost Virgil van Dijk utódjának szánját, a bizalmat pedig jól mutatja, hogy több mint 60 millió eurót sem sajnált kiadni érte a Liverpool. Jacquet jelenlegi csapata, a Rennes utánpótlásában nevelkedett, itt is mutatkozott be a felnőttek között, összesen pedig 33 tétmérkőzésnél jár. A Vörösökhöz július 1-jén fog csatlakozni, akikkel egy 2031-ig szóló szerződést írt alá.

  • Kapcsolódó cikkeink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!