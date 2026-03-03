A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool februárban szerezte meg Jérémy Jacquet játékjogát, a Transfermarkt információi szerint 63 millió euróért. A 20 éves középhátvéd a mostani idény után csatlakozik Arne Slot keretéhez, azonban még kérdéses, hogy milyen állapotban. Jacquet ugyanis februárban megsérült a Lens elleni bajnoki mérkőzésen, az orvosi vizsgálatokat követően pedig bejelentette a klubja, hogy meg kell műteni a vállát.

Műtét vár a Liverpool csodagyerekére

Fotó: LOU BENOIST / AFP

Mikorra tud felépülni a Liverpool csúcsigazolása?

A The Athletic információi szerint Jérémy Jacquet várhatóan már nem lép pályára a 2025-2026-os idény során, a Rennes stábjával jelenleg is tartja a kapcsolatot a Liverpool, amely reméli, hogy júliusban – amikor a játékos ténylegesen csatlakozik a Vörösökhöz – már teljesen egészséges lesz. Az említett lap úgy véli, hogy az ilyen fajta vállsérülések általában tíz-tizenkettő hét alatt javulnak meg, de ez a műtét sikerességétől is függ.

Blessé sur la pelouse de Lens, Jérémy Jacquet va se faire opérer. Le SRFC lui souhaite un bon rétablissement.



Lire le communiqué ⤵️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 3, 2026

A 20 éves francia utánpótlás-válogatott játékost Virgil van Dijk utódjának szánját, a bizalmat pedig jól mutatja, hogy több mint 60 millió eurót sem sajnált kiadni érte a Liverpool. Jacquet jelenlegi csapata, a Rennes utánpótlásában nevelkedett, itt is mutatkozott be a felnőttek között, összesen pedig 33 tétmérkőzésnél jár. A Vörösökhöz július 1-jén fog csatlakozni, akikkel egy 2031-ig szóló szerződést írt alá.