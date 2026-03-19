Hengerelt a Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, mely során Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata − előbbi góljával − kiütéses győzelmet aratott a Galatasaray ellen. Sallai Roland szintén kezdőként lépett pályára a rangadón, de ő sem tudta megakadályozni a törökök kiesését, sőt a Galata súlyos veszteségeket könyvelhetett el.

Noa Lang súlyos sérülést szenvedett a Liverpool ellen

A Liverpool játékosai is rögtön jelezték, hogy nagy a baj

Noa Lang a visszavágó utolsó perceiben szenvedett súlyos sérülést, amikor egy ütközést követően az alapvonalon kívülre került, és reklámtábla állította meg. A holland szélső azonban rendkívül balszerencsésen landolt, hiszen a két tábla összezáródott attól, ahogyan rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujjperce. Lang sokkos állapotba került az eset után, később hordágyon vitték le a pályáról, hogy a legközelebbi kórházba szállíthassák.

A Galatasaray holland támadója azóta sikeresen átesett a műtéten, erre a híres olasz újságíró, Gianluca Di Marzio is felhívta a figyelmet az Instagram-oldalán.

Di Marzio hozzátette, hogy a korábbi Napoli-szélső családja Liverpoolba utazott, míg jelenlegi csapata, a Galatasaray feljelentést kíván tenni az eset miatt, az UEFA pedig szintén vizsgálatot indíthat. A The Athletic is foglalkozott a témával, ottani információk szerint a Liverpool is szeretné kivizsgálni, hogy pontosan mi történt.

Lang és a szintén sérült Victor Osimhen visszatéréséről még nem adtak bővebb tájékoztatást a törökök, legutóbbi posztjukban csak a játékosok állapotáról számoltak be. A Galata a Süper Lig soron következő fordulójában a Trabzonspor otthonában lép pályára, jelenleg pedig négy ponttal vezeti a bajnokságot a Fenerbahce előtt.