Pep Guardiola segítője, Pep Lijnders korábban éveken át dolgozott a Liverpoolnál Jürgen Klopp másodedzőjeként – Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyertek együtt –, majd az előző idényben a Red Bull Salzburg vezetőedzőjeként tevékenykedett. A holland szakember aztán nem sokkal később visszatért Angliába, tavaly nyár óta Guardiola jobbkeze a Manchester Citynél. A 43 éves tréner a kispadra is leülhet egy meccs erejéig, a City-Liverpool FA-kupa-rangadón ő fogja helyettesíteni az eltiltott katalán edzőt.

Pep Lijnders éppen a Liverpool elleni rangadón ülhet le a Manchester City kispadjára

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool ellen kerül kínos helyzetbe Pep Lijnders?

A holland szakember korábban azt ígérte, Jürgen Klopp oldalán fejezi be másodedzői karrierjét, és a jövőben csakis vezetőedzőként óhajt tevékenykedni. Ezt egy év múlva már meg is szegte, hiszen Guardiola segítőjeként éppen a Liverpool az egyik legnagyobb riválisa, amellyel az FA-kupa negyeddöntőjében nézhet újra farkasszemet, méghozzá a frontvonalból.

A City katalán trénerét a Newcastle United elleni nyolcaddöntőt követően tiltották el két meccsre, így Lijndersnek kell majd őt helyettesítenie a Liverpool elleni összecsapáson.

With Pep Guardiola suspended, Pep Lijnders will be the man in the dugout for the FA Cup quarter-final tie against Liverpool! 👀 pic.twitter.com/6Z8fuf3da8 — City Report (@cityreport_) March 9, 2026

A két sztárcsapat április 4-ei mérkőzése ebből a szempontból is pikánsnak ígérkezik,

igaz, Lijndersnek legalább nem az Anfield Roadon kell majd szembenéznie a Liverpool-szurkolók haragjával.

