Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Olvasta?

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjében csúcsrangadót rendeznek. A Liverpool a Manchester City otthonába látogat, a hazai csapatot az eltiltott Pep Guardiola hiányában az Pep Lijnders fogja vezetni, aki korábban Jürgen Klopp segítője volt a Vörösöknél.

Pep Guardiola segítője, Pep Lijnders korábban éveken át dolgozott a Liverpoolnál Jürgen Klopp másodedzőjeként – Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyertek együtt –, majd az előző idényben a Red Bull Salzburg vezetőedzőjeként tevékenykedett. A holland szakember aztán nem sokkal később visszatért Angliába, tavaly nyár óta Guardiola jobbkeze a Manchester Citynél. A 43 éves tréner a kispadra is leülhet egy meccs erejéig, a City-Liverpool FA-kupa-rangadón ő fogja helyettesíteni az eltiltott katalán edzőt.

Pep Lijnders éppen a Liverpool elleni rangadón ülhet le a Manchester City kispadjára
Pep Lijnders éppen a Liverpool elleni rangadón ülhet le a Manchester City kispadjára
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool ellen kerül kínos helyzetbe Pep Lijnders?

A holland szakember korábban azt ígérte, Jürgen Klopp oldalán fejezi be másodedzői karrierjét, és a jövőben csakis vezetőedzőként óhajt tevékenykedni. Ezt egy év múlva már meg is szegte, hiszen Guardiola segítőjeként éppen a Liverpool az egyik legnagyobb riválisa, amellyel az FA-kupa negyeddöntőjében nézhet újra farkasszemet, méghozzá a frontvonalból. 

A City katalán trénerét a Newcastle United elleni nyolcaddöntőt követően tiltották el két meccsre, így Lijndersnek kell majd őt helyettesítenie a Liverpool elleni összecsapáson.

A két sztárcsapat április 4-ei mérkőzése ebből a szempontból is pikánsnak ígérkezik, 

igaz, Lijndersnek legalább nem az Anfield Roadon kell majd szembenéznie a Liverpool-szurkolók haragjával.

Kapcsolódó cikkek

Szoboszlai világszenzáció, most Ronaldo, Messi és Yamal is a hátát nézi
Arne Slot az újságírónak: Te magyar vagy? – videó
Arne Slot elárulta, miben a legjobb a világon Szoboszlai Dominik

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!