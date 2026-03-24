A címvédő PSG és a Liverpool BL-negyeddöntőjét a következő hónapban rendezik. A párharc első mérkőzésére április 8-án, Párizsban kerül sor, az angliai visszvágó pedig egy héttel később, április 14-én esedékes.
A két mérkőzés között hat nap telik el, a francia sztárcsapatnak pedig közben pályára kell lépnie a Ligue 1-ben is a Lens otthonában. A két együttest jelenleg mindössze egyetlen pont választja el egymástól a tabellán, a listavezető párizsiak azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint közvetlen üldözőjük.
A bajnoki cím szempontjából ez egy döntő jelentőségű mérkőzés, ezért a PSG szeretné, ha a találkozóra egy másik időpontban kerülne sor,
hiszen a BL-ben néhány nappal később a Liverpool otthonában kell fontos meccset játszania.
Előnyt szerezhet a PSG a Liverpoollal szemben?
A hírek szerint a Lens csapatánál nem fogadták örömmel a párizsiak kérését, mivel így tehetősebb és papíron erősebb riválisuk előnyt szerezhetne velük szemben a bajnoki versenyfutásban. Úgy tűnik azonban, hogy tiltakozásuknak nem sok súlya lesz, mivel a Francia Labdarúgó-szövetség örömmel segítene Luis Enrique csapatának.
Egyébként nem ez az első alkalom a szezonban, hogy a PSG ilyen kedvezményt kap.
A csapatnak már korábban is elhalasztották egy bajnoki mérkőzését, hogy megkönnyítsék a felkészülést a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntőre. A francia bajnoknak a két mérkőzés között a Nantes ellen kellett volna pályára lépnie, de a találkozót elhalasztották.
A londoniak szurkolóit felháborította a döntés, és valószínűleg Liverpoolban sem fognak örülni, amennyiben a PSG-vel újra kivételez majd a francia szövetség.
Ha elhalasztják a Lens elleni bajnokit, akkor a BL-címvédő nyugodtan készülhet majd a hazai BL-negyeddöntő után az angliai visszavágóra, miközben a Liverpoolnak a két rangadó között a Fulham ellen is pályára kell majd lépnie a Premier League-ben.
A PL-címvédőnek egyébként is sűrű a menetrendje, ugyanis a PSG elleni párharc első meccse előtt még a Manchester City ellen is játszania kell az FA-kupa negyeddöntőjében.
