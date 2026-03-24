Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében több csúcsrangadót is rendeznek. Ezek közé tartozik a címvédő Paris Saint-Germain és a Liverpool párharca. A francia sztárcsapatnak ebben az időszakban a bajnokságban is lesz egy fontos rangadója, emiatt pedig olyan kivételezésben részesülhet, amely óriási felháborodást okozhat.

A címvédő PSG és a Liverpool BL-negyeddöntőjét a következő hónapban rendezik. A párharc első mérkőzésére április 8-án, Párizsban kerül sor, az angliai visszvágó pedig egy héttel később, április 14-én esedékes.

Szoboszlai Dominik az előző idényben is részese volt a Liverpool és a PSG párharcának
Szoboszlai Dominik az előző idényben is részese volt a Liverpool és a PSG párharcának
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A két mérkőzés között hat nap telik el, a francia sztárcsapatnak pedig közben pályára kell lépnie a Ligue 1-ben is a Lens otthonában. A két együttest jelenleg mindössze egyetlen pont választja el egymástól a tabellán, a listavezető párizsiak azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint közvetlen üldözőjük. 

A bajnoki cím szempontjából ez egy döntő jelentőségű mérkőzés, ezért a PSG szeretné, ha a találkozóra egy másik időpontban kerülne sor, 

hiszen a BL-ben néhány nappal később a Liverpool otthonában kell fontos meccset játszania.

Előnyt szerezhet a PSG a Liverpoollal szemben?

A hírek szerint a Lens csapatánál nem fogadták örömmel a párizsiak kérését, mivel így tehetősebb és papíron erősebb riválisuk előnyt szerezhetne velük szemben a bajnoki versenyfutásban. Úgy tűnik azonban, hogy tiltakozásuknak nem sok súlya lesz, mivel a Francia Labdarúgó-szövetség örömmel segítene Luis Enrique csapatának. 

Egyébként nem ez az első alkalom a szezonban, hogy a PSG ilyen kedvezményt kap. 

A csapatnak már korábban is elhalasztották egy bajnoki mérkőzését, hogy megkönnyítsék a felkészülést a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntőre. A francia bajnoknak a két mérkőzés között a Nantes ellen kellett volna pályára lépnie, de a találkozót elhalasztották. 

Chelsea's English midfielder #10 Cole Palmer (L) fights for the ball with Paris Saint-Germain's French forward #29 Bradley Barcola during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain (PSG) at Stamford Bridge, west London on March 17, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A PSG 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a Chelsea-t a nyolcaddöntőben
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A londoniak szurkolóit felháborította a döntés, és valószínűleg Liverpoolban sem fognak örülni, amennyiben a PSG-vel újra kivételez majd a francia szövetség. 

Ha elhalasztják a Lens elleni bajnokit, akkor a BL-címvédő nyugodtan készülhet majd a hazai BL-negyeddöntő után az angliai visszavágóra, miközben a Liverpoolnak a két rangadó között a Fulham ellen is pályára kell majd lépnie a Premier League-ben. 

A PL-címvédőnek egyébként is sűrű a menetrendje, ugyanis a PSG elleni párharc első meccse előtt még a Manchester City ellen is játszania kell az FA-kupa negyeddöntőjében.

  • Kapcsolódó cikkek
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!