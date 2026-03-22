A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Brighton otthonában a Premier League 31. fordulójában, így szezonbeli tizedik vereségét szenvedte el. Miközben Arne Slot együttese egyre távolabb kerül a BL-szereplést érő negyedik helytől, Steven Gerrard ismét kritikát fogalmazott meg volt csapatával szemben, és elmagyarázta, szerinte miért kétarcú a Liverpool ebben a szezonban.

A Liverpool a török Galatasaray elleni hétközi BL-nyolcaddöntőben remek teljesítményt nyújtva kiütéssel nyert, szombaton viszont rendkívül tompán futballozott a Brighton ellen, Kerkez Milos gólja ellenére pedig kikapott 2-1-re, sőt akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna.  

A Liverpool veresége után ismét Arne Slot döntését kritizáltak
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Steven Gerrard nem volt elégedett a Liverpool játékával

Arne Slot csapatának összességében ez volt a tizedik veresége a bajnokságban, amelyre legutóbb a 2015/2016-os szezonban volt példa. Nem mellesleg az immár sorozatban három bajnoki óta nyeretlen Liverpool már 42 gólt kapott a Premier League-ben, ami több mint amennyit a 2023/24-es és a 2024/25-ös szezonban együttvéve kapott.

A klub legendája, Steven Gerrard nem finomkodott a találkozó után, és felvázolt egy elméletet, hogy Szoboszlai Dominikék miért mutatnak hétről hétre teljesen eltérő formát a bajnokságban és a nemzetközi porondon.

Steven Gerrard szerint kulcsfontosságú lenne a csapaton belüli folyamatos rotáció
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

„A mostani szezonban már sokszor láttuk, hogy a Bajnokok Ligájában rengeteg energiát mozgósítanak, és nagyon jól teljesítenek, ez azonban a hétvégén kihatással van rájuk a bajnokságban. A keret nem elég hosszú, így nincs meg a lehetőség, hogy ugyanazon a szinten teljesítsen a csapat a bajnokságban, mint hétköznap a kupában. 

Slot most is szinte ugyanazokat a játékosokat küldte pályára, mint a Galatasaray ellen, s noha volt néhány változtatás, de ezek mind kényszerűségből. Inkább ragaszkodik az elképzeléseihez ahelyett, hogy a kulcsjátékosok pihentetése érdekében változtatna, de ez most visszaütött 

mondta a Liverpool korábbi csapatkapitánya.

Az angol élvonalban ötödik helyen álló címvédő Liverpool legközelebb majd április 4-én lép pályára, amikor az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester Cityvel csap össze, a Premier League-ben pedig április 11-én a Fulham ellen javíthat hazai pályán.

