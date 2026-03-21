A bajnoki címvédő Liverpoolnak 62 órával az után kellett pályára lépnie a Brighton otthonában, hogy szerdán este 4-0-ra legyőzte a török Galatasarayt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén.

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban a Brighton elleni meccsen

Arne Slot ráadásul nem számíthatott a török ellen megsérült Mohamed Szalah-ra, a kapus Alisson Beckerre, ráadásul a meccs elején megsérült csapata legveszélyesebb támadója, a francia Hugo Ekitiké is.

A Liverpool edzője Marco Rossinak is üzent

A bajnoki címvédő Liverpool játékán érződött a tompaság a Brighton elleni meccsen. A találkozó után Arne Slot arra panaszkodott, hogy a rengeteg sérülés miatt nem tudja rotálni a csapatát, így a Liverpool kulcsjátékosa sokkal több időt töltenek a pályán, mint a riválisok játékosai.

Elég csak megemlíteni, hogy Szoboszlai Dominik a lehetséges 2790 játékpercből 2603-at a pályán töltött, ezzel ő a Premier League egyik legfoglalkoztatottabb játékosa.

A játékosoknak nagyobb szükségük van pihenésre, mint az edzőknek. Sajnos folyamatosan játszaniuk kell. Reméljük, hogy a válogatottak szövetségi kapitányaik is megértik, hogy a Liverpool-játékosok rengeteg percet töltöttek a pályán, akárcsak más kluboknál, de azt hiszem, más csapatoknál többet tudtak rotálni, mint én ebben a szezonban. Remélem, vannak olyan szövetségi kapitányok, akik nem fogják 180 percet játszani a játékosaimat”

– mondta Arne Slot a jövő heti válogatott szünetre utalva.

A Liverpool edzője nincs könnyű helyzetben, amikor össze kell állítania csapatát

„Az angol válogatott az egyetlen, ahol nincsenek most játékosaink, a többi ország válogatottja valószínűleg két meccsen fogja használni a játékosainkat. Nincs nagy keretünk, ezért a sérülések miatt mindig vissza kell térnünk ugyanazokhoz a játékosokhoz. Ezek a játékosok azonban karaktert mutattak. Akik szerdán játszottak, a mai meccs végére is még versenyképesek voltak. Talán nem voltak olyan frissek, mint szerdán, de nem adták fel, és ez fontos tulajdonság a szezon utolsó szakaszában” – tette hozzá a holland szakember, akinek a csapata az ötödik helyről várhatja a folytatást a válogatott szünet után.