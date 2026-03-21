A Premier League 31. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal, valamint a gólszerző Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-1-re kikapott a Brighton otthonában, ezzel a bajnoki címvédő már a szezonbeli tizedik vereségét szenvedte el. A találkozó után Arne Slot, a Liverpool edzője azt mondta, játékosai túlterheltek, ezért pihenésre van szükségük. A holland szakember ennek szellemében azt kérte a szövetségi kapitányoktól, hogy válogatott szünetben ne játszassák végig a liverpooli játékosokat.

A bajnoki címvédő Liverpoolnak 62 órával az után kellett pályára lépnie a Brighton otthonában, hogy szerdán este 4-0-ra legyőzte a török Galatasarayt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén. 

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban a Brighton elleni meccsen
Fotó: Liverpool FC/X

Arne Slot ráadásul nem számíthatott a török ellen megsérült Mohamed Szalah-ra, a kapus Alisson Beckerre, ráadásul a meccs elején megsérült csapata legveszélyesebb támadója, a francia Hugo Ekitiké is. 

A Liverpool edzője Marco Rossinak is üzent

A bajnoki címvédő Liverpool játékán érződött a tompaság a Brighton elleni meccsen. A találkozó után Arne Slot arra panaszkodott, hogy a rengeteg sérülés miatt nem tudja rotálni a csapatát, így a Liverpool kulcsjátékosa sokkal több időt töltenek a pályán, mint a riválisok játékosai. 

Elég csak megemlíteni, hogy Szoboszlai Dominik a lehetséges 2790 játékpercből 2603-at a pályán töltött, ezzel ő a Premier League egyik legfoglalkoztatottabb játékosa. 

A játékosoknak nagyobb szükségük van pihenésre, mint az edzőknek. Sajnos folyamatosan játszaniuk kell. Reméljük, hogy a válogatottak szövetségi kapitányaik is megértik, hogy a Liverpool-játékosok rengeteg percet töltöttek a pályán, akárcsak más kluboknál, de azt hiszem, más csapatoknál többet tudtak rotálni, mint én ebben a szezonban. Remélem, vannak olyan szövetségi kapitányok, akik nem fogják 180 percet játszani a játékosaimat” 

– mondta Arne Slot a jövő heti válogatott szünetre utalva. 

A Liverpool edzője nincs könnyű helyzetben, amikor össze kell állítania csapatát
A Liverpool edzője nincs könnyű helyzetben, amikor össze kell állítania csapatát
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Az angol válogatott az egyetlen, ahol nincsenek most játékosaink, a többi ország válogatottja valószínűleg két meccsen fogja használni a játékosainkat. Nincs nagy keretünk, ezért a sérülések miatt mindig vissza kell térnünk ugyanazokhoz a játékosokhoz. Ezek a játékosok azonban karaktert mutattak. Akik szerdán játszottak, a mai meccs végére is még versenyképesek voltak. Talán nem voltak olyan frissek, mint szerdán, de nem adták fel, és ez fontos tulajdonság a szezon utolsó szakaszában” – tette hozzá a holland szakember, akinek a csapata az ötödik helyről várhatja a folytatást a válogatott szünet után. 

